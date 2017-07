Uitslag Tour de France 2017: Etappe 3 Verviers - Longwy

17:42 Hiermee sluiten we het livereport af. We zien jullie morgen graag terug! Fijne avond.

17:41 Geraint Thomas behoudt het geel met zijn keurige achtste plek.

17:41 De top-tien:

17:35 Sagan ging vroeg in de pedalen staan, maar zijn voet schoot er plots uit. Hij herstelde fantastisch.

17:34 Is het dus toch weer Peter Sagan die zijn klasse laat zien. Wat een man.

17:34 Sagan pakt hem! Hij blijft Matthews en Van Avermaet nét voor. Wat een spannende sprint!

17:33 Matthews gaat aan!

17:33 Boasson Hagen heeft een zeer goede positie, Van Avermaet ook.

17:33 Sagan zit uitstekend. Hij heeft het gat met Porte gedicht.

17:33 Porte rukt zich los van de rest! Wat een krachtsinspanning!

17:32 Porte leidt, Contador volgt. Thomas zit er ook nog goed bij.

17:32 750 meter nog. Dat is vals plat omhoog.

17:32 Het middenstuk is het steilst. Daar zitten de renners nu.

17:32 Richie Porte en Alberto Contador zitten voorin. Het is ook een strijd tussen de klassementsrenners.

17:31 De sprinters moeten lossen, het is nu een gevecht tussen de puncheurs! Spannend!

17:31 Alexis Vuillermoz meldt zich van voren. Hij lijkt geen last meer te hebben van zijn val.

17:31 Het peloton is uit elkaar gescheurd. Sagan wordt geïsoleerd en moet even improviseren.

17:30 Démare en Boasson Hagen zitten voorin.

17:30 Het naar elkaar kijken is begonnen. Van Avermaet komt tot zijn eigen verbazing opeens aan kop.

17:30 Wie heeft vandaag de sterkste benen? Sagan, Van Avermaet, Gilbert, Matthews of toch iemand anders?

17:29 De puncheurs moeten zich straks melden. Over 500 meter begint de slotklim.

17:29 Nog 2,5 kilometer. Iedereen probeert nu goed te zitten aan de voorkant van het peloton.

17:28 Het tempo ligt heel hoog, maar Kiryienka kon na een val 'gewoon' terugkomen in het peloton.

17:27 Stilte voor de storm.

17:26 Nog zes kilometer te gaan. Het gaat zo los!

17:23 Informatie over de slotklim, waar de climax zich zal afspelen.

17:22 Het peloton is na het pakken van Calmejane klaar met de achtervolging. Wie gaat er zo wat proberen?

17:20 Toch wordt de Fransman nu wel ingerekend. Hijgend wordt hij bijgehaald door het jagende peloton. We kunnen weer opnieuw beginnen!

17:20 Lilian Calmejane, 24 jaar jong, staat niet voor niets te boek als een groot talent. De renner van Direct Energie won al eens etappes in de Ronde van Bretagne, de Vuelta a España, de Ster van Bessèges (+het klassement), de Internationale Wielerweek en de Omloop van de Sarthe (+klassement).

17:17 Het glooit nu ruim tien kilometer een beetje, daarna is het tijd voor de pittige slotklim.

17:15 Met nog 15 kilometer te gaan heeft de Fransman van Direct Energie een voorsprong van 28 seconden.

17:14 Calmejane is boven op de Côte de Villers-la-Montagne en verdient daarmee een bergpuntje.

17:11 Périchon rijdt 270 meter achter Calmejane, het peloton volgt op 780 meter van de koploper.

17:10 Ook Thomas de Gendt is klaar met zijn ontsnapping. Calmejane en Périchon rijden nu nog als enige vooruit, al zal de tweede ook snel worden ingerekend.

17:08 Het tempo wordt hoger en hoger nu.

17:07 Zo lijkt het erop dat de kaarten nog voor de slotklim opnieuw geschud zullen zijn.

17:07 47 seconden heeft Calmejane op het peloton, dat nu Bardy opslokt.

17:06 Lilian Calmejane gaat nu solo aan kop. Hij laat Pierre-Luc Périchon achter zich. De rest was al weg.

17:04 Ten Dam rijdt als een beest. Hij werkt zich een slag in de rondte aan de kop van het peloton. Mooi!

17:03 De relatief simpele Côte de Villers-la-Montagne (vierde categorie) nadert. Daarna kunnen we ons opmaken voor de Côte de Religieuses. Op de top van deze klim van de derde categorie eindigt de rit. Dat wordt spannend!

16:55 Het peloton is Frankrijk binnengereden. Het is het derde land waar de renners vandaag koersen.

16:54 Alle vluchters, op het viertal vooraan na, zijn ingerekend door het peloton. De Gendt en co hebben 1:30 met nog ruim 30 kilometer te gaan.

16:48 Bardet had technische problemen en was niet gecrasht.

16:47 Ten Dam verzet bergen werk.

16:46 Ook de taak van Adam Hansen zit erop. De ervaren man wordt gepakt door het peloton, dat nu aangevoerd wordt door Juraj Sagan.

16:44 Romain Bardet is gevallen en moet nu worden teruggebracht door een aantal ploeggenoten van AG2R.

16:43 Ten Dam stoomt nog steeds vol door aan de kop van het peloton.

16:42 Brown, virtueel leider van het bergklassement, wordt nu opgeraapt door het peloton.

16:42 Zo is de situatie in de koers dus snel veranderd. Zes man gingen lang aan kop, maar nu rijden er vier (waarvan één van de eerste vluchters) solo aan de leiding.

16:41 De Gendt, Calmejane, Hardy en Périchon hebben de overige vijf vluchters van zich af weten te schudden.

16:35 Bora, de ploeg van Sagan, voert ondertussen het tempo op in het peloton.

16:34 De Gendt, Calméjane en Périchon zijn ongeduldig en willen doortrappen.

16:33 Het is nu onrustig in de kopgroep, die daardoor uit elkaar valt. Van enige vorm van samenwerking is geen sprake.

16:32 Hier het moment dat De Gendt, Calmejane en Périchon aansloten bij de zes vluchters:

16:29 50 kilometer nog. 1:25 is het verschil.

16:27 Drie renners springen nu weg uit de kopgroep, maar de rest sluit weer aan na de gekke schermutseling.

16:23 Door de impulsen van het aangesloten trio groeit de marge weer een beetje. Goed voor de spanning!

16:21 Beelden van de valpartij:

16:21 Lotto-Soudal heeft nu dus twee renners in de kopgroep van negen, met De Gendt en Hensen.

16:20 Wellicht blaast dat de kopgroep nieuw leven in. Leuk voor de koers!

16:19 Drie renners zijn supersnel aangesloten bij de kopgroep: Calmejane, Perichon en De Gendt.

16:18 Alexis Vuillermoz, een van de kanshebbers vandaag, is getroffen. Hij staat al weer. Ook een renner van Dimension Data lag op het asfalt.

16:18 Oei, valpartij in het peloton.

16:15 Terwijl het verschil nu echt kleiner begint te worden. Nog een ruime minuut heeft het zestal. Nog 60 km te gaan.

16:14 Laurens ten Dam zit ook continu voorin.

16:09 Quick-Step Floors leidt de dans in het peloton, samen met Bora en Sky.

16:04 69 kilometer staan er nog op de teller. Er is niets aan de hand voor het peloton. We kunnen ons opmaken voor een spannend slotstuk, met eerst een col van de vierde categorie en daarna de slotklim van de derde categorie. Daar zal het los gaan.

15:58 Toch zijn Sagan, Van Avermaet en Matthews de grootste kanshebbers en zijn er veel andere gegadigden. Gilbert, Vuillermoz, Martin, Ullissi, Kwiatkowski, Boasson Hagen, Albasini, noem maar op.

15:57 Fabio Felline geldt als een outsider voor de rit van vandaag. "Waarom zou Fabio Felline deze etappe niet kunnen winnen?", vroeg hij zich voor de start af.

15:51 Nog 75 kilometer te gaan, 2:15 is de voorsprong van de zes mannen voorop. Nog maar een keer de namen: Politt, Brown, Hansen, Backaert, Hardy en Sicard.

15:48 Geraint Thomas rijdt een stukje achter het peloton, maar komt weer terug. De man van Team Sky hoopt vandaag zijn gele trui te behouden. Dat kan prima, maar hij zal moeten uitkijken voor renners als Sagan, Matthews en Kwiatkowski.

15:41 Het gat tussen kopgroep en peloton is weer geslonken tot 2:30. In rap tempo is er dus weer anderhalve minuut afgefietst.

15:40 Ondertussen heeft Jolien D'hoore de vierde etappe van de Giro Rosa gewonnen. Anna van der Breggen gaat daar nog steeds aan de leiding.

15:35 Olivier Le Gac zit in de staart van de koers in de problemen, wegens een pijnlijke knie.

15:33 De renners reden 38,2 kilometer in het derde uur. De gemiddelde snelheid over de hele koers is 39,6 kilometer.

15:32 De zes vluchters zijn weer bijeengekomen. Ze rijden 4:05 voor het peloton nu. Nog 91,5 km te gaan.

15:31 De stand van zaken in het bergklassement: Brown & Phinney: 3 punten. Politt: 2 punten.

15:29 Brown topt de Côte d'Eschdorf als eerste, voor Politt, en is nu de virtuele drager van de bergtrui!

15:27 Wat er ook gebeurt, Marcel Kittel lijkt zijn groente trui vandaag te behouden. Theoretisch gezien kan alleen Arnaud Démare deze nog overnemen, maar de Fransman moet dan eerste of tweede worden.

15:21 De mannen voorop.

15:19 Het peloton doet het momenteel rustig aan. De achterstand op Politt en Brown is 2:15.

15:14 Bergstrijders Politt en Brown hebben een gat van een halve minuut op de andere vier vluchters. Het peloton draait er 2:15 achteraan.

15:09 Politt en Brown gaan er vervolgens samen vandoor, de andere vier vluchters moeten nu een gat dichten. Politt en Brown willen beiden de punten op de volgende berg pakken, zodat de bergtrui in beslag kan worden genomen.

15:08 Er werd op de Côte de Wiltz gesprint om bergpunten. Brown tast in het duister, Politt pakt het punt.

15:06 Thomas Boudat van Direct Energie heeft het lastig. De Fransman, gisteren nog in de kopgroep, is gevallen en heeft last van zijn hand.

15:02 De renners zijn begonnen aan de Côte de Wiltz, een col van de vierde categorie. De Luxemburgers langs de weg gaan uit hun dak, leuk om te zien.

15:00 Nog honderd kilometer te gaan. De zes ontsnapte renners hebben nog steeds een gat van 1:50.

14:55 Ondertussen heeft Elia Viviani de handen op elkaar gekregen in de Ronde van Oostenrijk.

14:51 Het tempo is er niet hoger op geworden, trouwens. In het eerste uur werd er 41,2 kilometer afgelegd, in het tweede uur 39,4 kilometer.

14:46 Politt pakte de tussensprint dus, Cavendish won de spurt achter de kopgroep.

14:42 Mark Cavendish geeft zijn visitekaartje af, door achter de kopgroep de tussensprint te winnen.

14:41 Interessanter is wie er nog wat punten pakt in het peloton. FDJ komt met een trein voor Démare.

14:40 Nils Politt van Katusha wint de enige tussensprint van deze rit, voor Frederik Backaert.

14:39 Nog 2,5 kilometer te gaan voor de eerste en enige tussensprint van de dag.

14:38 Toch geeft het peloton, dat aangevoerd wordt door Team Sky, wel wat meer ruimte weg. 2:25 nu.

14:36 De samenwerking in de kopgroep is prima, maar het peloton heeft de regie volledig in handen.

14:34 Mooi. Alejandro Valverde: "36 uur na mijn operatie is de fysiotherapie alweer begonnen." Beterschap, Alejandro!

14:33 Op lange en rechte stukken kan het peloton de kopgroep van zes zien. Het verschil is slechts 1:25.

14:27 Een stralend zonnetje.

14:17 Robert Gesink doet het vandaag rustig aan.

14:17 Het weer is overigens beduidend beter dan de vorige twee dagen. Lekker zonnetje, weinig wind.

14:12 Vroeger had je natuurlijk de geprezen Schleck-gebroeders, maar nu is er nog maar één Luxemburger actief in het Tour-peloton: Ben Gastauer van AG2R La Mondiale.

14:11 De renners zijn gearriveerd in Luxemburg. Voor de negentiende keer komt de Tour daar op bezoek.

14:03 Het gat tussen kopgroep en peloton is weer twee minuten. Zo zal het vermoedelijk nog wel een tijdje doorgaan.

13:56 Wereldkampioen Peter Sagan is blij.

13:50 Het lijkt een niet echt kansrijke exercitie te worden voor de zes vluchters. De voorsprong krimpt iets en is nu nog 1:35.

13:46 Tom Leezer kwam gisteren vrij hard ten val, maar voelt zich vandaag wel weer wat beter.

13:43 Het gaat nu een tijdje vals plat omhoog, terwijl Luxemburg stilaan ook in het zicht komt.

13:39 Even vooruitkijken naar het spetterende slot van vandaag in Longwy. Zo steil (11 procent, om precies te zijn) is het met een kilometer te gaan.

13:32 Inmiddels zijn we meer dan een uur onderweg. Het peloton controleert: de zes vluchters hebben 01:50.

13:26 Mooie beelden van de dag van gisteren. Veel emoties bij Quick-Step Floors na de winst van Marcel Kittel.

13:17 De gemiddelde snelheid in de eerste 34,5 kilometer is 42,3 kilometer per uur. Nog 178 kilometer te gaan.

13:14 Grappig is dat deze etappe drie landen aandoet: België, Luxemburg en Frankrijk. De laatste drielandenrit in de Tour vond plaats in 2009. Toen won Sandy Casar, omdat Mikel Astarloza gediskwalificeerd werd.

13:10 De voorsprong van de kopgroep blijft rond de twee minuten hangen.

13:10 Overigens is er al meermaals in de Tour op het Spa-circuit gereden.

13:09 Nog één plaatje, omdat het er zo tof uitziet.

13:07 Bewegende beelden van het crossen over het circuit van Spa-Francorchamps.

13:04 Nils Politt rijdt op dit moment virtueel in het geel en wit. Dat vinden ze in het Katusha-kamp natuurlijk wel mooi.

13:02 Hier te zien op beeld:

13:02 Heel gaaf: het peloton rijdt nu op het racecircuit Spa-Francorchamps.

13:07 Brown snoept een bergpuntje. Zijn landgenoot, ploeggenoot en bolletjestruidrager Phinney zit niet in de ontsnapping, waardoor de jacht op de bollen geopend is. De Côte de Sart was pas de eerste beklimming van de dag. Brown staat nu één puntje achter Phinney.

12:55 De zes mannen krijgen alle ruimte. De marge is verdubbeld: twee minuten nu.

12:52 Als we Cannondale-Drapac moeten geloven, is Brown een 'all-around good dude'. De man uit Colorade debuteert in de Tour.

12:50 Het peloton vindt het wel best en geeft geen krimp. Het ontsnapte zestal krijgt de zegen en kan de voorsprong gaan uitbouwen. Deze is nu één minuut.

12:49 Samensmelting tussen de twee vluchtgroepjes. Hansen, Politt, Hardy, Sicard, Backaert en Brown aan kop.

12:46 Hansen, Politt en Hardy hebben 20 seconden voorsprong op Sicard, Backaert en Brown, die op hun beurt weer een kleine voorsprong hebben op het peloton.

12:45 Drie man aan de leiding dus.

12:44 Hansen heeft met Politt en Hardy 20 tellen voorsprong. Sicard, Backaert en Brown volgen, voor het pak.

12:43 Backaert en De Gendt kwamen niet los. Dat lukt 'good-old' Adam Hansen wel. De ervaren rot, die aan zijn 18de Tour bezig is, heeft een gaatje geslagen met een aantal collega's.

12:41 Taylor Phinney draagt de bolletjestrui na zijn vlucht in de tweede rit. Hij is de eerste Amerikaan sinds 2011 (Van Garderen) die dat voor elkaar gekregen heeft in de Tour. Leuk interview:

12:39 We gaan even langs de truidragers. Geraint Thomas is na zijn gewonnen tijdrit nog steeds de man in het geel. Marcel Kittel pakte zondag in de spurt het groen. Stefan Küng heeft het wit om de schouders.

12:36 De start in beeld. Kijk Backaert eens gretig zijn.

12:35 Frederik Backaert (Wanty) en Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) zijn twee van de 195 renners die nog in koers zijn. We hebben drie uitvallers: Alejandro Valverde, Luke Durbridge en Ion Izagirre.

12:32 De Belgen willen zich laten zien op eigen bodem. Backaert en De Gendt wagen het er eens op.

12:31 Het was hondenweer in Düsseldorf, niet te zuinig. Tot dusver is het echter beter toeven in Wallonië. In Verviers is een bescheiden zonnetje aanwezig, is het 20 graden celcius en nagenoeg windstil.

12:29 Eerst koerst het peloton van België naar Luxemburg, langs het Luik-Bastenaken-Luik-terrein. Hier de start in beeld:

12:28 Kunnen we ook een succesvolle Nederlander verwachten? Dat lijkt dan weer minder aannemelijk. De chauvinist zou wellicht zeggen dat Dylan van Baarle of Robert Gesink misschien tot iets verrassends in staat is. We zijn benieuwd.

12:27 Maar je mag, zoals dat zo mooi heet, niemand uitvlakken. Gilbert, Vuillermoz, Martin, Ullissi, Kwiatkowski, Albasini, Boasson Hagen, Felline, Degenkolb, ze kunnen het allemaal. Het wordt interessant vandaag!

12:26 Het mooie: er zijn tal van kanshebbers aan te wijzen voor deze leuke rit. Wij beschouwen Peter Sagan, Michael Matthews en Greg van Avermaet als de belangrijkste gegadigden.

12:24 De mannen met een punch zullen geloven in een goede afloop op de Côte de Religieuses. De gemiddelde stijging van de slotklim is 5,8 procent. Het middenstuk is 11 procent. Het is een soort kleine Muur van Huy.

12:23 De etappe in een notendop: 212,5 kilometer, van België via Luxemburg naar Frankrijk, vijf cols (3x 4e categorie, 2x 3e categorie). Het einde wordt spannend: we sluiten af met een 1,6 kilometer lange klim.

12:21 Even voorstellen: ik ben Koen en ik verzorg vandaag het livereport. Mochten jullie vragen/opmerkingen hebben, praat dan gerust mee in de chatbox aan de rechterkant.

12:19 Het startschot heeft geklonken in Verviers! Een textielstad, maar vooral het thuis van Gilbert.

12:15 Na de openingstijdrit en de sprintwinst van Marcel Kittel zitten we er weer klaar voor. Lees hier onze preview: