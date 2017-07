LIVE - Tour de France 2017: kopgroep van drie waagt poging in vlakke rit

15:47 Het is nu nog tachtig kilometer tot de meet.

15:47 Arnaud Démare wint die sprint, voor Michael Matthews. Démare heeft zo zijn leidende positie in het puntenklassement verstevigd.

15:45 Backaert wint de tussensprint, voor Laengen en Quémeneur. Het peloton gaat nu ook sprinten, voor plek vier.

15:24 Nog 95 kilometer.

15:05 Het gemiddelde ligt al de hele dag rond de veertig kilometer per uur. Er volgen straks nog een tussensprint en een beklimming van de vierde categorie. Het is nog 108 kilometer, dat betekent dat de renners op de helft zijn!

14:32 Nog 130 kilometer te gaan. De drie koplopers hebben in het snikhete Frankrijk drie minuten voorsprong op een peloton dat de touwtjes stevig in handen heeft.

14:35 Perrig Quemeneur is als eerste boven op de Côte de Langres en pakt zo een bergpunt.

14:00 Als de renners in dit tempo doorfietsen, dan is de finish van de etappe rond 16.45 uur.

13:59 Maar de bollentrui staat vandaag niet op het spel, die zal in handen blijven van Fabio Aru.

13:59 De voorsprong van de koplopers is nooit groter geworden dan 4.20 en is nu al teruggelopen tot 3.20. De eerste klim van de dag nadert, dat is de Côte de Langres van de vierde categorie.

13:31 Het gemiddelde van de kopgroep ligt rond de veertig kilometer per uur.

13:27 Lotto Soudal en Quick-Step Floors nemen het gewicht van de achtervolging op zich.

13:15 De voorsprong van de koplopers blijft hangen rond de vier minuten. Er ligt 32,5 kilometer achter de wielen en het gemiddelde schommelt rond de veertig kilometer per uur.

13:12 Wanty-Groupe Gobert en haar aanvalslust: Yoann Offredo op zondag in de etappe naar Luik. Backaert zelf (hij zit nu ook in de kopgroep) ging op maandag in de aanval in de rit naar Longwy, Guillaume Van Keirsbulck was in rit vier de eenzame vluchter. Alleen gisteren zaten de Belgen niet mee. En zaterdag natuurlijk, toen er een tijdrit op het programma stond.

12:45 Laatste nieuws uit de ziekenboeg. Alejandro Valverde laat zich niet kennen en staat alweer. Hij brak zijn knieschijf tijdens de tijdrit in Düsseldorf zaterdag.

12:44 Ondertussen hebben de drie koplopers al een voorsprong van vier minuten op het peloton. Er is nog tweehonderd kilometer te gaan.

12:42 Froome noemde het 'een lekker gevoel' dat hij weer het geel om zijn schouders heeft.

12:35 Want een eerlijke blik op het parcours belooft weinig spektakel. Maar ook in etappe vier was het lang saai en was het slot tumultueus. Niet in de goede zin van het woord natuurlijk met de dwaze acties in de sprint, de diskwalificatie van Peter Sagan en de val van Mark Cavendish.

12:34 Het peloton is gestart, er zijn drie koplopers. Nu maar wachten op de massasprint over 215 kilometer.

12:32 Drie mannen durven het aan om de vroege vlucht te vormen: Perrig Quemeneur (Direct Energie), Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) en Vegard Stake Laengen (UAE).

12:30 De mannen zijn intussen vertrokken!

12:26 Alleen het groen veranderde niet van schouders, die is nog in bezit van Arnaud Démare. De Fransman won de tumultueuze vierde rit in deze Tour en is ook vandaag weer een van de kanshebbers. Want een sprint als slot lijkt onvermijdelijk.

12:24 Gisteren was Fabio Aru de sterkste op La Planche des Belles Filles. De verhoudingen tussen de klassementsfavorieten zijn door de aankomst bergop wat duidelijker geworden.

12:22 Dit is onze voorbeschouwing op rit zes:

12:22 Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik hoop vooral op een enerverende rit. Op papier belooft 216 kilometer en een vlak slot niet veel goeds...

