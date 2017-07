LIVE - Tour de France 2017: Van Baarle in kopgroep op weg naar Nuits-Saint-Georges

15:59 De kopgroep zit nu op de eerste en enige klim va de dag. De Côte d'Urcy van de vierde categorie. Die klim is 2,5 kilometer lang met gemiddeld stijgingspercentage van 4,2 procent.

15:53 In Frankrijk is het nog 70 kilometer tot de finish in Nuits-Saint-Georges.

15:51 Jos van Emden zal de WK-tijdrit in september laten schieten. "Te zwaar voor mij", aldus de specialist.

15:48 Nacer Bouhanni wisselt van fiets.

15:46 Frankrijk in optima forma:

15:44 Valpartij in het peloton. Drie renners gaan tegen de grond en weer is Primoz Roglic de klos. Dat is al de tweede keer vandaag.

15:41 Nog 80 kilometer.

15:41 Hoewel het koersverloop saai lijkt, zullen de renners daar in het peloton daar anders over denken. De ploegen van de sprinters willen het gat klein houden en de klassementsfavorieten zijn bang voor waaiers. Daardoor is het af en toe nerveus in het grote pak.

15:26 No 90 kilometer. De gemiddelde snelheid is na het snelle eerste uur teruggelopen tot iets meer dan veertig kilometer per uur.

15:23 Ondertussen gaat Primoz Roglic onderuit in de bevoorradingszone. Hij lijkt geen zware verwondingen opgelopen te hebben.

15:22 Démare heeft 176 punten, Kittel 147. Aan de meet liggen er 50 punten te wachten op de winnaar en 30 voor de nummer twee. Wint Kittel en wordt Démare tweede, dan behoudt de Fransman dus het groen. Wordt Démare derde en wint Kittel, dan is het groen voor de Duitser.

15:19 Arnaud Démare, de drager van het groen, is bij de tussensprint twee minuten uitgelopen op naaste belager Marcel Kittel.

15:14 Er was heel even een breukje in het peloton. Met deze omstandigheden zouden er waaiers kunnen ontstaan, maar steeds houdt het peloton weer in als er koers dreigt te ontstaan. Dat groepje is dus ook weer zonder problemen aangesloten.

15:10 Het is nog precies honderd kilometer.

15:11 Colbrelli wint de sprint van het peloton, voor Kristoff.

15:04 Mori en Bouet strijden om de punten bij de tussensprint. Mori wint, Bouet is tweede. Gène en Van Baarle peddelen rustig als nummer drie en vier over lijn. Het peloton gaat nu ook sprinten, Bahrain Merida begint op kop...

14:52 In het eerste uur ging het hard met bijna 44 afgelegde kilometers, in de tweede zestig minuten werd nog geen 39 kilometer afgelegd. Gemiddelde nu: 41 kilometer per uur.

14:49 De mening van Laurens ten Dam over de lange ritten (via NOS): "Met ritjes van honderd kilometer wordt niemand moe. De charme van een grote ronde is dat je renners in die derde week af ziet zien en erdoorheen ziet zakken."

14:44 De tussensprint nadert:

14:44 Nog 117,5 kilometer te gaan.

14:41 De wind komt van opzij, de ploegen van de klassementsfavorieten zijn bij de les. Maar echte waaiers ontstaan nog niet.

14:19 FDJ (voor Arnaud Démare), Quick Step (voor Marcel Kittel) en Lotto Soudal (voor André Greipel) controleren de voorsprong van de kopgroep.

14:06 De gemiddelde snelheid is 42,2 kilometer per uur. Er ligt 72 kilometer achter de wielen en er is nog 141,5 kilometer te gaan.

14:06 De voorsprong van Van Baarle en co was vier minuten, daarna daalde de marge naar twee minuten en nu groeit de voorsprong weer richten drie minuten.

13:37 Benieuwd wie de truien dragen vandaag? Check ons overzicht:

13:37 Greg Van Avermaet bij de start over saaie ritten in de Tour: "Er zijn veel sprinters in deze Tour, daarom zal dit ook een kans voor de sprinters worden. Dat brengt saaie etappes en dat is spijtig."

13:31 Controle lijkt het toverwoord.

13:31 Het viertal vooraan fietst dus lekker door. Dat moet ook wel, want het peloton is niet heel scheutig. De maximale voorsprong van de kopgroep was bijna vier minuten, de voorsprong is nu minder dan drie minuten.

13:30 In het eerste uur is bijna 44 kilometer afgelegd. Dat is vier kilometer meer dan gisteren.

13:18 En over de rit zei Porte: "Op tv ziet het er eenvoudig uit, maar dat is het zeker niet. Het voelt alsof je in een wasmachine zit. Je moet constant opletten. Het gaat erom geen schade op te lopen. De hitte, daar heb ik geen last van. Ik kom uit Australië."

13:18 Richie Porte zei daarover: "Daar focussen we ons niet op. Er komt nog zoveel de komende dagen waar we verschil kunnen maken."

13:17 Maar wellicht wordt het in de finale wat minder saai vandaag. Het waait en er is weinig beschutting. Kans op waaiers?

13:17 Laurens ten Dam kwam met advies:

13:16 Terug naar de koers. De tweede etappe op rij die geschikt is voor sprinters. De afstand en het voorspelbare karakter van de koers, maken deze ritten volgens velen saai. Thijs Zonneveld schreef er een column over:

13:13 Alejandro Valverde is vastberaden om terug te keren in het peloton: "Ik wil terugkeren en weer wedstrijden gaan winnen."

13:04 Dit is die kopgroep op de rug gezien:

13:04 Na dertig kilometer is de situatie als volgt: Van Baarle en zijn drie medievluchters hebben bijna vier minuten voorsprong op het peloton. Het gaat hard, rond de 45 kilometer per uur.

12:31 Het viertal krijgt de ruimte van het peloton, de voorsprong van de kopgroep is nu al twee minuten. Zo lijkt het koersverloop van vandaag nu al op dat van gisteren. Toen reden er drie mannen weg en won Marcel Kittel in de sprint.

12:29 Dylan van Baarle (Cannondale-Drapac) krijgt vandaag gezelschap van Maxime Bouet (Fortuneo-Oscaro), Manuele Mori (UAD) en Yohann Gène (Direct Energie).

12:28 Meteen springen vier renners weg, Dylan van Baarle zit in de kopgroep!

12:27 Mijn naam is Benjamin de Bruijn. Ik jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen in etappe zeven. Vragen kun je stellen in het Facebookmenu rechts, ik zal daar ook antwoord geven op die vragen.

12:27 Ja, het is weer een lange zit en opnieuw is een massaspurt als plot het meest waarschijnlijk. Dit weekend, dan krijgen we spektakel in de bergen te zien.

12:26 Onze voorbeschouwing op de rit van vandaag: