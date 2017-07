Uitslag Tour de France 2017: Etappe 11 Eymet - Pau

17:58 Daarmee sluiten we af voor vandaag. Morgen zijn we natuurlijk gewoon weer bij u terug voor de twaalfde etappe van deze Tour naar Peyragudes. Dan is het woord weer aan de klimmers!

17:56 In het algemeen klassement is de situatie na dit sprintgeweld nog altijd ongewijzigd. Froome mag morgen in zijn 51ste gele trui dus de Pyreneeën intrekken.

17:48 Hier de top tien van de dag:

17:44 Dylan Groenewegen rijdt een puike sprint en kwam door het vroege juichen van Kittel nog dichtbij.

17:39 Greipel stelt andermaal teleur en wordt slechts zevende.

17:39 Boasson Hagen wordt derde, voor Matthews. Mclay legt beslag op plek vijf.

17:38 Kittel juicht vroeg, waardoor Groenewegen nog tot op een halve lengte komt.

17:38 Kittel wint weer! Hij pakt zijn vijfde, al kwam Groenewegen nog heel dichtbij.

17:37 Kittel gaat aan...

17:37 Nog 300 meter. Bodnar is eraan.

17:37 Laatste kilometer, nu wordt het moeilijk.

17:36 Boasson Hagen zet zich ook voorop met zijn mannen.

17:36 Hij heeft nog altijd tien tellen, de spanning neemt toe.

17:35 De Nederlander houdt Kittel in de gaten en probeert het wiel van de Duitser te pakken.

17:35 Groenewegen zit goed voorin. Hij heeft nog twee man bij zich.

17:34 Hij draait op de grote molen, maar het wordt moeilijk. 13 tellen op drie kilometer.

17:34 Kittel schuift nu op in het wiel van Stybar.

17:33 Direct Energie meldt zich nu ook nadrukkelijk van voren.

17:33 Hij komt is het bochtige gedeelte. Dat is een voordeel, maar ja Martin jaagt het tempo behoorlijk de hoogte in.

17:32 Nu komt Tony Martin op kop. Der Pantzerwagen moet de meubelen redden.

17:32 Het peloton is nu op drift! De Poolse hardrijder heeft nog 20 tellen met vijf kilometer te gaan.

17:31 Bodnar zorgt in elk geval voor een spannende finale. Hij heeft nog 28 seconden met nog zes kilometer voor de boeg.

17:30 Het sentiment is duidelijk:

17:29 Kittel zit nog erg ver van achteren. Hij zit rond plek 40 à 50.

17:28 LottoNL-Jumbo meldt zich ook van voren, maar wil nog niet helemaal op kop komen.

17:28 Het peloton krijgt er maar weinig vanaf. Lotto Soudal en Quick-Step geven alles, maar komen nog niet dichterbij.

17:26 Bodnar stort zich in de afdaling richting Pau. Hij passeert de boog van de tien kilometer met 40 tellen aan voorsprong.

17:22 Bodnar heeft inmiddels te horen gekregen dat het rode rugnummer voor hem is. Daar valt niets tegenin te brengen. Dik verdiend!

17:21 Doordat de Pool hard doortrekt, moet Gilbert het commando in het peloton overnemen.

17:19 Bodnar houdt nog knap stand. Het wordt een zware opgave met Lotto Soudal en Quick-Step in de achtervolging, maar hij levert in elk geval wel een buitengewoon knappe inspanning.

17:17 Contador weet de aansluiting weer te maken. Hij is terug in het peloton.

17:16 Inderdaad geen fysieke 'troubles', maar hij rijdt nog wel op achterstand. Zal echter wel gewoon tussen de auto's.

17:15 Bodnar zit inmiddels in de laatste twintig kilometer. Pau komt in zicht.

17:14 Ook Gogl krabbelt overeind, maar hij is wel gehavend aan zijn schouder.

17:14 Pantano moet Contador terugbrengen, maar dit wordt niet evident in volle finale.

17:13 Contador staat inmiddels weer en vervolgd zijn weg.

17:13 Ai, weer een val: Contador en Golg liggen op de grond.

17:13 De Poolse hardrijder koestert nog 44 tellen aan voorsprong. Bak en Vermote voeren het peloton nog altijd aan.

17:11 Weer hebben met Marcato dus nog maar één avonturier over, die zet trouwens wel goed door.

17:10 Marcato en Backaert zijn inmiddels weer ingerekend door het peloton.

17:10 Bodnar zit inmiddels onder de boog van de 25 kilometer. Hij gooit er nog een behoorlijke solo uit en loopt uit naar een minuut aan voorsprong.

17:08 Hier het beeld van de demarrage.

17:07 Er zit nog wel wat op bij de hardrijder van BORA. Hij laat Backaert en Marcato achter zich.

17:06 Bodnar gaat er vandoor in de kopgroep. De strijd om het rode rugnummer is begonnen.

17:05 Hier alvast de beelden van de laatste 250 meter. Hier moet het gebeuren voor de snelle mannen!

17:04 We zitten inmiddels in de laatste dertig kilometer.

17:03 We hebben al gemeld dat Matthews bij de val van Vichot betrokken was, maar nu komt de bevestiging dat de sprinter van Sunweb oké is. Hij kan dus gewoon sprinten.

17:02 De voorsprong van de drie avonturiers daalt hierdoor tot een halve minuut.

17:01 Vermote geeft er nog maar eens een snok aan. Wat rijdt die man een kilometers op kop!

16:59 En daarmee lijkt het inderdaad weer allemaal om deze man te draaien:

16:58 Het peloton rijdt nu door een open stuk, maar er lijkt net niet genoeg wind te staan. Het heeft de spanning in elk geval wel doen stijgen.

16:57 Naast de sprintersploegen zijn ook Movistar en AG2R voorin het peloton te vinden.

16:54 Door de nervositeit is het tempo wel de hoogte in geschoten. Het peloton koerst nu met 50 kilometer per uur richting Pau.

16:51 Bauke Mollema maakt zich in elk geval niet druk. Hij zit rustig achterin.

16:51 De vluchters zijn in elk geval de pineut. Hun voorsprong is gedaald tot 45 seconden.

16:50 Het blijft vooralsnog bij onrust en angst voor de wind. Meerdere ploegen melden zich voorin, maar waaiers blijven uit.

16:50 We hebben nog veertig kilometer voor de wielen. Binnen een uur zullen we in Pau zijn.

16:47 De voorsprong daalt in elk geval tot onder de minuut. De vluchters hebben nog ruim 50 seconden.

16:47 Ook Sunweb meldt zich nu van voren, Ten Dam is vooraan te vinden. Zou het dan toch.. Of is het gewoon voor de controle?

16:45 We zijn inmiddels 150 kilometer verder, maar het beeld is onveranderd: Julien Vermote en Lars Bak zijn nog altijd vooraan het peloton te vinden.

16:43 Er staat redelijk wat wind in de finale. De renners zullen op hun hoede zijn, al lijkt het huidige koersgedrag absoluut niet meteen tot waaiers te leiden.

16:41 Astana bevestigt inmiddels dat Jakob Fuglsang last van zijn pols heeft.

16:40 Backaert heeft inmiddels ook het enige bergpuntje van de dag verzameld.

16:38 We hebben nog vijftig kilometer te gaan en het gat bedraagt 1'35. We kunnen ons langzaam maar zeker opmaken voor een massasprint.

16:37 Daarnaast heeft de Fransman van fiets gewisseld.

16:36 Bardet rijdt nog wel op achterstand. Hij zit momenteel achter de wagen van AG2R, samen met zijn ploegmaat Cyril Gautier en Arthur Vichot.

16:33 Ook Romain Bardet lag even op de grond, maar hij is weer onderweg.

16:31 Hier de beelden van de tussensprint in het peloton, waar Kristoff aan het langste eind trok.

16:31 Vooraan wordt er ingehouden, waardoor het peloton weer langzaam aan samensmelt.

16:30 Vichot meldt zich inmiddels bij de Tour-arts. Hij wordt behandeld aan de knie.

16:29 Er zitten nog maar 40 renners vooraan, maar er wordt niet doorgereden.

16:29 Door de val en het oponthoud is het peloton even gebroken.

16:28 Matthews ligt er ook bij.

16:27 En weer een val. Valgren lijkt het slachtoffer, samen met Vichot en Colbrelli.

16:26 Greipel liet het enigszins lopen en werd daardoor zevende bij de tussensprint.

16:24 Kristoff komt als eerste aan en pakt de dertien punten. Hij verslaat Matthews op de lijn. Kittel maakt zich niet druk en neemt genoegen met plek drie.

16:23 Matthews gaat aan...

16:22 Quick-Step trekt de sprint aan in het peloton, Sunweb zit massaal in het wiel.

16:22 De koplopers sprinten niet voor de punten. Marcato bolt als eerste over de streep. Het levert zijn ploeg ook meteen €1500 op.

16:20 Bij de aankomende tussensprint vallen er nog 13 punten te verdienen voor de eerste in het peloton. De 20, 17 en 15 punten worden weggekaapt door de koplopers.

16:16 We maken ons langzaam maar zeker op voor de tussensprint. Het peloton is er over vijf kilometer. Matthews meldt zich ook alvast van voren.

16:11 Jakob Fuglsang was ook betrokken bij de valpartij van ploegmaat Cataldo. De Deen is in het peloton behandeld aan zijn pols.

16:10 De gemiddelde snelheid ligt na drie uur koers op precies 43 kilometer per uur. Daarmee kunnen we ons opmaken voor een aankomst rond 17.50 uur.

16:08 De kopgroep houdt nog dapper stand, maar de sprintersploegen hebben nog altijd de volledige controle. Met nog 70 kilometer te gaan, blijft het gat ongeveer 2'30.

16:03 Kittel heeft dat groen echter erg stevig in handen. Mocht hij vandaag geen enkel punt pakken, dan nog is hij morgen weer in het groene tricot te bewonderen.

16:02 Met vijftien kilometer krijgen we enige opwinding met de tussensprint en de strijd om het groen.

15:59 De teller staat inmiddels al op vijfhonderd. De Belg van Wanty doet goede zaken voor het vluchtersklassement.

15:58 Quintana was ook even achter het peloton te vinden, maar hij zit inmiddels weer op de voorposten.

15:55 We hebben nog tachtig kilometer voor de wielen, over een kleine twintig kilometer krijgen we de enige tussensprint van de dag.

15:52 Met Cataldo erbij zijn we weer een renner armer en een uitvaller rijker. Hier het overzicht van alle uitvallers.

15:56 Axel Dumont (AG2R) wordt inmiddels behandeld door de Tour-arts. Hij heeft een wond aan zijn elleboog.

15:47 Fuglsang werd ook door de val opgehouden, maar hij keert nu weer terug in het peloton.

15:45 Hier de bevestiging van Cataldo:

15:43 De nummer twee van gisteren, John Degenkolb, is inmiddels weer terug in het peloton. Hij kon achter de auto's terugkomen.

15:42 Volgens de laatste berichten heeft Dario Cataldo de Tour moeten verlaten. Dat is een waardevolle knecht minder voor Aru en Fuglsang.

15:40 Cataldo grijpt naar de pols, geen fijn beeld.

15:39 Perrig Quemeneur, Axel Dumont en John Degenkolb werden ook opgehouden door de val, die zijn echter allebei weer onderweg.

15:38 Dario Cataldo (Astana) blijft liggen en grijpt naar zijn pols.

15:37 Valpartij met de etenszakjes.

15:35 De cijfers bevestigen het beeld. Lotto Soudal doet evenveel kopwerk als Quick-Step Floors. Ook Katusha steekt een behoorlijk handje toe.

15:33 Wielerfotograaf Léon van Bon ergert zich aan de tactiek van de sprintersploegen. "Er moet iets veranderen. Laat de beide Lotto's en Sunweb nou eens iemand meesturen."

15:31 Lotto Soudal heeft inmiddels de hele trein al voorin het peloton geposteerd. De ploeg van André Greipel neemt de mannen van Kittel zo het nodige werk uit handen.

15:28 Nog 100 kilometer te gaan. Het peloton heeft de touwtjes nog altijd strak in handen. Het schommelt rond de twee en tweeënhalve minuut.

15:17 Na de inspanning van Gilbert neemt het peloton even weer gas terug: het gaat breed over de weg. Het is voorlopig hollen en stilstaan.

15:11 Philippe Gilbert heeft zich even op kop van het peloton gezet en brengt de voorsprong meteen weer terug naar 1'50. De kopgroep is een speelbal van het peloton.

15:07 Na twee uur koers ligt het gemiddelde op 43,7 kilometer per uur. We hebben nog 113 kilometer voor die wielen. Met dit schema wordt de winnaar om kwart voor zes verwacht in Pau.

15:06 De vluchters krijgen weer iets meer marge. Het peloton laat even begaan met een voorsprong van ruim vier minuten tot gevolg.

15:01 Indrukwekkende cijfers! Kittel heeft bijna de helft van zijn Toursprint gewonnen.

14:54 Vooraan het peloton blijven drie man het beeld bepalen: Julien Vermote (Quick-Step), Lars Bak (Lotto Soudal) en Tiago Machado (Katusha) houden de vlucht onder controle.

14:49 Zelfs de ploegleider van Wanty Groupe Gobert (Steven De Neef) geeft zijn renner vooraan (en de twee medevluchters) slechts twee procent kans om te overleven. Dat belooft weinig goeds voor Backaert.

14:42 Marc Sergeant geeft namens Lotto Soudal nog maar eens duidelijkheid. "Wij blijven de boel controleren." Kittel blijft dus hulp van andere ploegen krijgen in de achtervolging.

14:35 Het sprintersgilde lijkt zich te mogen opmaken voor een nieuwe kans. Nacer Bouhanni maakt nog steeds onderdeel uit van dit keurkorps. Dit tot ongenoegen van Patrick Lefevre. De man van Quick-Step had het passender gevonden als Bouhanni vandaag pas tien minuten na het peloton was vertrokken.

14:30 Het peloton trekt even goed door. Onder impuls van de sprintersploegen wordt er meteen een minuut van de voorsprong afgereden. Het gat is nog maar 2'32.

14:24 Bauke Mollema zoals we hem kennen . Relaxed in de bus wachten op de start, totdat... de bus leeg is en zijn ploeggenoten alvast zonder hem naar de start rijden!

14:20 Lotto Soudal, Katusha en Quick-Step zetten een tandje bij in de achtervolging. Het gat slinkt daardoor weer naar 3'30.

14:15 Backaert is inmiddels de eerste vluchter die meer dan 400 vluchtkilometers van zijn rekening heeft genomen.

14:12 Erik Breukink droomt alvast hardop van een nieuwe Nederlander op de erelijst in Pau.

14:09 Daarmee rijden we voorlopig op het middelste tijdschema, met aankomst rond 17.49 uur.

14:08 In het eerste koersuur hebben de renners 43,6 kilometer afgelegd.

14:04 Na veertig kilometer hebben de drie koplopers 4'40 op het peloton, waar Bak en Vermote nog altijd de forcing voeren.

14:02 Naast Knetemann (1980) zorgden ook Theo Middelkamp (1938), Henk Lubberding (1978), Erik Breukink (1987), Adrie van der Poel (1988) en Léon van Bon (1998) voor Oranjesucces in Pau.

13:59 De Tour is vandaag voor de 69ste keer op bezoek in Pau en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Van de voorgaande edities hebben alle winnaars een plek op het asfalt gekregen, ook Gerrie Knetemann.

13:51 Met Marco Marcato en Frederik Backaert zitten er in elk geval twee bekenden vooraan. Marcato heeft namelijk een verleden bij Wanty en reed daar samen met Backaert. Wellicht is er tijd om even bij te praten.

13:49 Niet geheel verrassend nemen twee coureurs Wanty de leiding in dit klassement. Dylan van Baarle bezet de derde plek, maar vanwege stalorders vandaag niet meespringen.

13:47 Backaert doet in elk geval goede zaken voor het vluchtersklassement.

13:46 "Onze renners zitten veilig in het peloton." Dit geldt (helaas) voor de meeste ploegen. Er is weinig aanvalslust.

13:38 We hebben inmiddels 25 van de 203 kilometer afgelegd. De drie avonturiers koesteren 4'20 aan voorsprong op het peloton.

13:37 Hardrijder Julien Vermote heeft inmiddels naam en faam gemaakt op kop van het peloton.

13:35 Zijn ploeggenoot John Degenkolb spurtte gisteren na een knappe tweede plek. Toch koestert hij weinig hoop op een etappezege in de massasprint.

13:33 Contador heeft inmiddels een nieuw wiel gekregen na een lekke band. Hij wordt door zijn ploegmaat Gogl terug in het peloton gebracht.

13:30 Met het snelste tijdschema mogen we het peloton om 17.36 uur in Pau begroeten, volgens het langzaamste schema wordt dit iets na zes uur (18.03 uur).

13:29 De renners kampen vandaag met tegenwind, dat zal het gemiddelde waarschijnlijk niet ten goede komen.

13:28 Bak en Vermote hebben elkaar inmiddels gevonden voorin het peloton. Het tweetal houdt de voorsprong stabiel op 3'30.

13:25 Het is voor Frederik Backaert alweer de derde keer dat hij meezit in een vlucht. De mannen van Hilaire Van der Scheuren zijn sowieso bijna dagelijks vooraan te vinden.

13:23 De Gorilla was gisteren trouwens erg teleurgesteld over zijn optreden. Maar van een andere tactiek wil manager Marc Sergeant nog niets weten.

13:22 Ook Lotto Soudal zet een mannetje (Lars Bak) op kop. Quick-Step krijgt dus weer hulp vanuit het kamp Greipel.

13:18 Compleet in de lijn van de verwachtingen (en de traditie) is Julien Vermote aan zijn dagtaak begonnen. De Belg van Quick-Step zet zich op kop van het peloton om de vlucht te controleren.

13:16 Opvallend genoeg blijkt deze Tour de eerste ontsnapping steeds de juiste te zijn. Er is (zeker in de vlakke etappes) weinig animo voor vluchtgeweld in het begin van de rit.

13:14 Hier de beelden van de start en het ontstaan van de vlucht. Het drietal koos meteen voor het ruime sop.

13:13 De vluchters zijn definitief weg. Het gat bedraagt nu al meer dan twee minuten.

13:12 Wanty is met 'Backy' zelf wel weer voorin vertegenwoordigd.

13:11 Wat opvalt is dat de andere sprintersploegen wederom geen mannetje meesturen. Dit is precies het afwachtende gedrag waar Wanty zich aan ergert.

13:08 De eerste aanval lijkt wederom de juiste te zijn. Het drietal pakt meteen vijftig seconden en lijkt de zegen te krijgen.

13:05 We zijn los! En er zijn meteen drie vluchters: Backaert, Bodnar en Marcato gaan vanuit het vertrek!

13:04 Bij Wanty zijn ze teleurgesteld in de andere ploegen over het gebrek aan aanvalslust. Yoann Offredo, aanvaller van gisteren, liet weten: "Bravo, Marcel Kittel! We rijden allemaal voor jou."

13:01 De renners maken zich langzaam klaar voor vetrek. Om 13.05 uur zal het Tourpeloton in beweging komen voor rit elf.

12:56 Het voor Chris Froome trouwens alweer de 50ste dag dat het met de gele leiderstrui rondrijdt.

12:54 Mocht u zich afvragen wie vandaag in welk tenue te bewonderen is, hier alvast een overzicht van de truiendragers.

12:53 Om op en top voorbereid te zijn, kunt u hier alvast onze voorbeschouwing lezen.

12:51 Daar wacht waarschijnlijk weer een nieuwe sprint, met als hamvraag: Is Marcel Kittel te verslaan en zo ja, door wie?

12:49 De renners maken zich inmiddels op voor de start in Eymet. Er liggen vandaag 203 meest vlakke kilometers voor de wielen richting Pau.

12:49 Mocht u vragen hebben, dan kunt u die natuurlijk gewoon weer in het Facebookmenu aan de rechterkant van uw scherm stellen.

12:47 Vlak voordat de renners zich opmaken voor de Pyreneeën is het woord vandaag hoogstwaarschijnlijk nog één keer aan de sprinters.