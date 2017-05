Uitslag Giro d'Italia 2017: Etappe 1 Alghero - Olbia

18:08 Dat was het voor vandaag, we zijn morgen bij jullie terug. BORA-hansgrohe mag aan het feest: met dit scenario hadden ze waarschijnlijk geen rekening gehouden!

17:55 Nizzolo is de rapste Italiaan, maar met een vierde plaats zal de Trek-renner niet tevreden zijn. Modolo en Sbaragli worden vijfde en zesde.

17:54 Ewan weet uiteindelijk de sprint om de tweede plaats te winnen, Greipel wordt derde en pakt dus wederom niet het roze.

17:52 Het is de eerste etappe in een Grote Ronde voor Pöstlberger, wat ontzettend knap dat hij deze direct weet te winnen. Dat is weinig renners gegeven.

17:51 Alle sprinters keken naar elkaar, maar niemand wist in te grijpen.

17:51 Lukas Pöstlberger krijgt het voor elkaar in Olbia: hij rijdt met vijftienhonderd meter te gaan weg bij het peloton en niemand kan de jonge Oostenrijker inrekenen.

17:48 Pöstlberger redt het! WAT EEN STUNT!

17:48 Gaat de Oostenrijker het redden?

17:47 Pöstlberger is alleen vooruit!

17:47 Er valt een gaatje.

17:47 Stuyven zit vooraan, maar Nizzolo is nergens te bekennen.

17:47 Orica-Scott voert het peloton aan.

17:46 Nog 1500 meter te gaan hier in de straten van Olbia.

17:46 Ook Sam Bennett heeft het gedrang overleefd.

17:46 Greipel en Nizzolo rijden in de top tien, de Duitser heeft nog een ploegmakker bij zich.

17:46 Ewan lijkt perfect te zitten, Modolo laat zich tevens van voren zien.

17:45 Silvan Dillier is het grootste slachtoffer. De Zwitser staat met zijn fiets in de hand.

17:45 In een krappe rechterbocht moeten een paar renners pas op de plaats maken. Een select groepje weet weg te komen.

17:44 Met een rotvaart wordt het kopgroepje ingelopen. Nog drieënhalve kilometer te gaan.

17:43 Het einde is bijna nabij voor de vluchters, het gat is nog niet kleiner geweest dan nu. Tien seconden nog.

17:42 De organisatie in het peloton is even ver te zoeken.

17:39 De vier vluchters, inmiddels een kilometer of 190 samen in de aanval, hebben nog een halve minuut op het jagende peloton.

17:37 Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) en Sacha Modolo (UAE) hebben koninklijke treinen om zich heen.

17:35 Verder zijn daar de jonge thuisrijders Kristian Sbaragli (Dimension Data) en Jakub Mareczko (Wilier Triestina).

17:33 Orica-Scott rijdt voor Caleb Ewan, Quick Step Floors zet in op Fernando Gaviria.

17:33 Lotto Soudal heeft natuurlijk André Greipel, de topfavoriet voor de eerste roze trui.

17:33 We zien de sprintersploegen naar voren rijden.

17:24 Benedetti laat echter zien wie vandaag de baas was, hij komt als eerste boven op de San Pantaleo.

17:24 Zhupa zal de volle drie punten moeten scoren wil hij een kans maken op de Maglia Azzurra, Benedetti mag geen punten halen wil de Albanees pronken met de eerste leiding in het bergklassement.

17:23 Voor Benedetti komt het er nu op aan: als de Italiaan minstens één puntje weet te scoren, dan mag hij morgen de bergtrui aantrekken.

17:20 Zhupa, Benedetti, Teklehaimanot en Brutt mogen hun dag vooraan nog even voortzetten. Een massasprint lijkt echter onafwendbaar.

17:20 Ruim twintig kilometer nog, de vier koplopers hebben een minuut.

17:19 Bialoblocki gelooft het wel, wanneer het weer bergop gaat. De CCC-renner lost direct.

17:16 Jasper Stuyven en Mads Pedersen rijden op kop in het peloton, de vijf vluchters hebben nog ruim een minuut voorsprong.

17:15 De San Pantaleo wordt beklommen, de laatste heuvel van de dag.

17:07 Brutt en Zhupa komen respectievelijk als tweede en derde over de streep.

17:07 Teklehaimanot pakt de punten én de bonificatieseconden bij de tweede tussensprint.

17:06 Het gat wordt teruggebracht naar anderhalve minuut. Het peloton gaat er goed voor zitten, de slotfase van deze openingsetappe is begonnen.

16:36 In eerste instantie was Bardiani-renner Mirco Maestri ook van de partij, maar de Italiaan moest lossen toen het heuvelop ging.

16:36 Zhupa, Teklehaimanot, Brutt, Benedetti en Bialoblocki hebben inmiddels 150 kilometer aan kop gereden - de vijf sprongen direct na de officiële start weg.

16:34 Er moet nog ruim vijftig kilometer worden afgelegd.

16:34 Het is koest in de openingsetappe. De vijf leiders behouden hun voorsprong, de kilometerteller loopt zoetjesaan terug.

16:14 Nog een kleine zeventig kilometer te gaan, de vluchters hebben nog altijd ruim twee minuten.

16:11 De leden van de kopgroep hebben logischerwijs de eerste vijf plekken mogen verdelen.

16:10 Kristian Sbaragli wint het sprintje om de resterende punten, de Italiaan pakt er drie stuks dankzij de zesde plaats.

16:10 Zhupa klopt Teklehaimanot in de tussensprint en mag punten bijschrijven voor de Maglia Ciclamino.

15:59 Daarna nog één beklimming: de San Pantaleo levert hetzelfde aantal punten op als de vorige twee puisten.

15:58 Er komen straks twee tussensprints aan: de eerste over een paar kilometer, de tweede volgt op twintig kilometer.

15:47 Het traagste tijdschema is wat we volgen: met nog ruim tachtig kilometer voor de boeg kunnen we stellen dat de finish niet voor 17.30 uur plaats zal hebben.

15:38 Het peloton speelt met de koplopers, ze laat het vijftal weer een beetje uitlopen.

15:35 Het verschil loopt terug. De koplopers hebben nog tweeënhalve minuut op het peloton.

15:16 Maestri wordt gegrepen door het peloton, de Italiaan van het geplaagde Bardiani-CSF voegt zich bij het pak.

15:13 We zijn bijna halverwege, de eerste honderd kilometer zitten erop. Vijf vluchters hebben vier minuten voorsprong.

15:11 De voorsprong van de vluchters is met een tiental seconden opgelopen. Het tikt nu de vier minuten aan.

15:11 Maestri voelt er niets voor om zich kapot te rijden voor een terugkeer in het kopgroepje. Hij laat zich afzakken.

15:06 Eritrea en Albanië zitten na 99 Giro's namelijk nog zonder ritwinst ;-)

15:06 Overigens: mochten de leiders het tot de eindstreep weten te schoppen, dan kunnen Zhupa en Teklehaimanot hun land trakteren op de eerste etappezege in de Giro.

15:05 Bialoblocki is weer terug in de kopgroep.

15:05 Maestri hangt op driekwart minuut van de koplopers, het peloton rijdt op bijna vier minuten.

15:02 Hij maakt zijn achterstand snel goed en lijkt weer aan te kunnen pikken bij de leiders.

15:02 De Pool gaat echter als een duivel naar beneden.

15:01 In de afdaling is het viertal weer compleet, Maestri en Bialoblocki rijden op achterstand.

15:00 Het peloton komt nu boven op de Trinità d'Agultu. De koplopers passeerden hier vier minuten en negen tellen geleden.

14:58 De trui kan Benedetti nu amper meer ontgaan: slechts als Zhupa als eerste boven komt op de volgende klim én de Italiaan niet scoort, dan zal hij de Maglia Azzurra nog verliezen.

14:57 Zodoende pakt Benedetti wederom drie punten, Zhupa scoort weer twee stuks.

14:57 Zhupa troeft Teklehaimanot op de streep af.

14:57 Met een geweldige jump vloog Benedetti vanuit geslagen positie naar de eerste plaats.

14:56 Zhupa is namelijk ook nog langszij gekomen, vlák voor de streep van het bergklassement.

14:56 Al het werk van Teklehaimanot is voor niets geweest!

14:56 Benedetti raast er ineens over en pakt de drie punten.

14:55 Brutt laat Zhupa en Benedetti nu staan. De Rus jaagt op Teklehaimanot.

14:54 Teklehaimanot heeft negen seconden ten opzichte van het achtervolgende drietal, Maestri en Bialoblocki rijden in hun eigen tempo omhoog.

14:52 Maestri en Bialoblocki moeten passen.

14:50 Benedetti, Brutt en Zhupa kunnen enigszins volgen. Teklehaimanot heeft nog enkele tientallen meters voorsprong.

14:49 Teklehaimanot is er vandoor: de Eritreeër is los van zijn medevluchters, op weg naar de tweede heuvel.

14:45 Nog eenmaal de namen:

14:44 De zes leiders van het eerste uur hebben een kleine vier minuten voorsprong overgehouden aan de eerste beklimming.

14:42 We missen je, Michele.

14:31 De volgende puist doemt op: de Trinita d'Agultu is de tweede gecategoriseerde klim.

14:30 Twee Vlamingen geven gas aan kop van het peloton: Dries Devenyns en Bart Declercq rijden voorop.

14:25 Voor de volledigheid: Benedetti heeft drie punten gescoord, Zhupa twee en Bialoblocki één.

14:19 Daar is Cesare Benedetti, hij is de eerste bergop.

14:19 Zhupa gaat aan, maar Benedetti kan heel makkelijk reageren.

14:19 Benedetti krijgt slechts Zhupa mee. Eén van beiden zal de eerste bergpunten scoren.

14:18 Men richt zich namelijk met Sam Bennett op de sprints.

14:18 De renner van BORA-hansgrohe weet dat een trui geweldig zou zijn: zijn werkgever heeft immers geen grote klassementsrenner mee.

14:17 Benedetti gaat nogmaals aan.

14:16 Daar zien we ook Bialoblocki, Maestri heeft ook aan kunnen pikken. De eerste aanval was een losse flodder.

14:15 De Eritreeër weet aan te sluiten, Zhupa en Brutt zitten er ook bij.

14:15 Teklehaimanot reageert.

14:15 Het puntje voor de bergtrui wordt bijna uitgedeeld, dit zal de reden zijn achter de demarrage van Benedetti.

14:14 Benedetti zorgt voor opschudding: de thuisrijder gaat op de pedalen staan.

13:58 De zes koplopers razen langs de Sardinese kust. Ze hebben nog altijd vijf minuten voorsprong op het peloton.

13:55 Er staat een behoorlijke wind op Sardinië. Het peloton gaat op de kant, maar scheurt tot dusver niet.

13:51 Lotto Soudal, Quick Step Floors en Orica-Scott voeren het peloton aan. De belangen zijn groot, de bijbehorende namen zijn Greipel, Gaviria en Ewan.

13:45 De zes leiders hebben een minuutje moeten inleveren, met nog 160 kilometer voor de boeg is het gat zes minuten.

13:41 Over een halfuurtje zal het eerste bergpunt van deze Giro worden uitgedeeld. We doen de Multeddu aan, een klim van de vierde categorie.

13:40 Een tijdje geleden spraken we Steven Kruijswijk. De Brabander denkt te weten wat er nodig is om de Giro te winnen:

13:37 'We' willen natuurlijk roze, maar er is meer:

13:32 Sky richt haar peilen op Geraint Thomas en Mikel Landa: men maakte deze prachtige video!

13:25 Zhupa, Teklehaimanot, Brutt, Maestri, Benedetti en Bialoblocki hebben een kleine zeven minuten voorsprong.

13:25 We hebben inmiddels een kilometer of dertig afgelegd op het prachtige Sardinië.

13:10 Fabio, je staat bij de verkeerde ploeg!

13:07 Maestri rijdt zijn tweede Giro, Bialoblocki (33) kwam nog nooit eerder uit in een Grote Ronde.

13:06 Deze editie is echter pas zijn tweede deelname aan de Ronde van Italië.

13:06 Benedetti, een Italiaan in dienst van BORA-hansgrohe, debuteerde in 2012 in de Giro.

13:05 Pavel Brutt heeft de Russische nationaliteit: deze Giro is alweer zijn veertiende Grote Ronde.

13:05 De renner van Dimension Data komt uit Eritrea.

13:04 Teklehaimanot werd wereldberoemd door tijdens de Tour van 2015 dagenlang in de bergtrui rond te rijden.

13:04 We zien Zhupa, een Albanees die zijn derde Giro rijdt.

13:03 Het gat mag snel oplopen: het zestal heeft nu al zes minuten te pakken.

13:01 Naast Bardiani-CSF en Gazprom-RusVelo hebben ook CCC Sprandi Polkowice en Wilier Triestina een mannetje mee.

13:00 Alle wildcardploegen zijn vertegenwoordigd in de vroege vlucht:

12:58 Hoelang zij in koers blijven, is nog maar de vraag. De overige renners van de Italiaanse procontinentaal zouden in principe naar huis kunnen worden gestuurd door de organisatie.

12:58 Mirco Maestri is een van de zeven overgebleven renners van Bardiani-CSF.

12:56 We noteren: Zhupa, Teklehaimanot, Brutt, Bialoblocki, Maestri en Benedetti.

12:55 Zes renners nemen het voortouw en gaan er vandoor.

12:54 Via het zuiden van Italië wordt de gang naar boven ingezet, de finish is zoals gebruikelijk in Milaan.

12:53 Na een rustdag bezoeken we Sicilië, waar onder andere de vulkaan Etna bedwongen moet worden.

12:52 Deze jubileumeditie van de Giro begint dus op het eiland Sardinië, waar de eerste drie etappes worden afgewerkt.

12:41 Bardiani recht de rug en gaat met zeven man de strijd aan.

12:34 Bardiani heeft geen vervangers opgeroepen voor Pirazzi en Ruffoni, maar gaat 'gewoon' van start.

12:32 Het peloton is in gang geschoten, de honderdste Giro is officieel van start. We zijn begonnen!

12:31 Voor de volledige startlijst: klik hier

12:31 Het rugnummer 21 wordt zodoende niet gebruikt, ook nummer 108 blijft zonder eigenaar. Dat was immers het nummer waarmee Wouter Weylandt in 2011 reed.

12:29 Astana neemt met acht rijders deel aan de eerste Grote Ronde van 2017, als eerbetoon aan de geliefde Scarponi.

12:27 Het peloton heeft zojuist een minuut stilte in acht genomen voor Michele Scarponi, die twee weken geleden om het leven kwam na een trainingsongeval.

12:26 Het Italiaanse tweetal zal zodoende niet deel mogen nemen aan deze Giro.

12:23 Nicola Ruffoni en Stefano Pirazzi, beiden actief voor Bardiani-CSF, zijn betrapt op het gebruik van een middel dat de aanmaak van groeihormonen stimuleert.

12:22 Voor we goed en wel zijn begonnen aan de Giro, zijn de eerste twee namen alweer geschrapt van de deelnemerslijst.

12:15 Mijn naam is René Oudman, ik voorzie jullie vandaag van het commentaar bij de etappe.

12:15 We gaan iets meer dan tweehonderd kilometer afleggen, van West- naar Oost-Sardinië.