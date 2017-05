Uitslag Giro d'Italia 2017: Etappe 9 Montenero di Bisaccia - Blockhaus

17:38 Met het beeld van een lachende roze truidrager nemen we afscheid van u. De rit naar Blockhaus bracht zowel gewenst als ongewenst spektakel. Met de goede prestaties van Tom Dumoulin en Bauke Mollema hebben de Nederlanders in elk geval een prima uitgangspositie in het nieuwe klassement. Deze positie mogen ze dinsdag tijdens de tijdrit nog verder proberen te verbeteren. Dan zijn wij er natuurlijk ook weer bij! Maar voor nu: grazie e arrivederci!

17:28 Het algemeen klassement:

17:26 De top tien van de negende etappe!

17:19 Dumoulin reed zelf geweldig, maar baalt toch. Zijn meesterknecht Wilco Kelderman is na zijn val met de motor uit koers!

17:16 Bij Movistar kunnen ze hun geluk niet op!

17:02 Dumoulin staat derde in het nieuwe klassement op 30 seconden achter Quintana. Mollema staat vierde en geeft 51 seconden toe op de Colombiaan.

17:01 De verschillen zijn groot. Kruijswijk wordt twaalfde op 2'45.

16:54 Mollema volgt als vierde, veertig seconden achter Quintana!

16:54 Pinot wint het sprintje voor plek twee. Dumoulin wordt derde!

16:53 Hij is er! Quintana slaat een dubbelslag op de Blockhaus: de rit en het roze!

16:52 Ook Dumoulin en Pinot beginnen aan de slotkilometer!

16:51 Ultimo kilometro: Quintana gaat op jacht naar de dubbel!

16:51 Quintana rijdt intussen nog altijd alleen op kop. Hij heeft een halve minuut op de eerste achtervolgers met Pinot, Dumoulin en Mollema!

16:49 Dumoulin dicht de bres en zit in het wiel van Pinot. Mollema kraakt nu!

16:48 Mollema en Dumoulin komen inmiddels ook al bijna bij Pinot! De Fransman heeft het door en versnelt weer!

16:46 Quintana rijdt een sterke klim. Hij loopt uit en heeft nu 26 seconden op Pinot!

16:45 De twee Nederlanders gaan erop en erover! Nibali moet Dumoulin en Mollema laten gaan!

16:44 Mollema en Dumoulin komen bij Nibali! Wat een comeback!

16:44 Jungels verliest inmiddels al 2'05. Thomas rijdt na zijn val sterk bergop en is bijna bij Jungels!

16:43 Nibali kraakt! Hij moet Pinot laten gaan. De Haai zit in moeilijkheden!

16:43 Quintana pakt 15 seconden. Nog 3,7 kilometer!

16:41 Quintana rijdt stukje bij beetje weg bij Pinot en Nibali. Hij heeft nu een kleine tien seconden!

16:41 Pinot ziet het gevaar van Quintana en neemt in de achtervolging over van Nibali.

16:40 Dan gaat Quintana nogmaals. Mooie strijd! Man tegen man!

16:40 Quintana gaat alweer op de pedalen staan. Hij valt weer aan. Nibali rijdt er op zijn eigen tempo weer naartoe!

16:38 Mollema neemt over bij Dumoulin. De Nederlanders trekken samen ten strijde in de achtervolging!

16:37 Dumoulin rijdt zijn eigen tempo en nadert de drie koplopers tot op 15 seconden.

16:37 Jungels is het roze sowieso kwijt. Hij moet nu al 1'15 toegeven en moet nog ruim vijf kilometer.

16:36 Dumoulin leidt de achtervolging in een groepje met Pozzovivo en Mollema.

16:35 Quintana gaat andermaal. Nibali rijdt zijn eigen tempo, terwijl Pinot in het wiel van de Italiaan blijft. Ze zijn weer samen!

16:33 Pinot countert! Maar Quintana en Nibali zitten snel op het wiel!

16:33 De rest moet passen. Nog 6,5 kilometer te gaan! Dit lijken de drie sterkste mannen.

16:33 Quintana gaat aan! Nibali en Pinot volgen!

16:32 Nog een kleine tien man bij elkaar!

16:32 Dumoulin herpakt zich. Hij schuift zelfs even op in de groep!

16:31 De drie Nederlanders zitten nog steeds vooraan, maar Kruijswijk krijgt het moeilijk. Hij klampt aan in het laatste wiel!

16:30 Zakarin en Formolo moeten het selecte groepje favorieten ook laten gaan. Het is een afvalrace!

16:30 Van Garderen staat volledig geparkeerd. Hij wordt voorbij gereden door Jungels!

16:29 Dumoulin heeft het ogenschijnlijk moeilijk. Hij hangt in het laatste wiel!

16:29 Jungels verliest momenteel al 25 seconden. Het roze is weg!

16:28 Tejay van Garderen is er af. De eeuwige belofte wordt ook vandaag nog niet ingelost!

16:27 Tejay van Garderen spartelt ook al in het laatste wiel. Nog acht kilometer!

16:26 Bob Jungels in de problemen. De roze trui moet de groep favorieten laten gaan. Het roze hangt aan een zijden draadje!

16:25 Thomas heeft inmiddels al 2'40 aan achterstand. Maar ondanks de verwondingen, weigert hij op te geven!

16:23 Dumoulin heeft met Ten Dam nog wel een knecht bij zich!

16:23 Na Van den Broeck moet ook Stef Clement al lossen. Kruijswijk zijn al helemaal alleen!

16:22 Anacona neemt het commando over voor Movistar!

16:21 Het is wachten op de eerste serieuze aanval!

16:20 Bij Sky likken ze de wonden:

16:19 Bij Movistar draaien ze de gaskraan vol open. Adam Yates heeft zo alle moeite om terug te keren. Thomas volgt al op meer dan twee minuten!

16:18 Ook Geraint Thomas zit weer gehavend op de fiets, maar zijn klassement is nu al om zeep!

16:16 Movistar bepaalt nog altijd het tempo. De koers wacht op niemand, zeker niet op de Blockhaus!

16:16 Dumoulin, Kruijswijk en Mollema zitten nog wel voorin!

16:15 Ook Adam Yates op achterstand. Chaos door de valpartij!

16:14 We zijn eraan begonnen. De klim begint, maar zonder Kelderman en de Sky-mannen vooraan!

16:13 Motor staat langs de kant en Kelderman valt er tegen aan! Daarna gaan er zeven Sky-renners overheen!

16:12 Valpartij: er liggen vijf à zes man van Sky. Zowel Landa als Thomas liggen op de grond. Kelderman ligt er ook bij!

16:09 Dit is hem dan!

16:09 Kruijswijk heeft een meesterknecht minder. Jurgen van den Broeck moet nu al lossen. En dan moet de echte klim nog beginnen!

16:06 Rojas laat het nu lopen. Movistar heeft nog altijd vijf knechten voor Quintana!

16:04 Ook op de Blockhaus vinden we een eerbetoon aan Michele Scarponi:

16:03 Nog twintig kilometer voor de boeg: Gruppo compatto

15:59 Wat een machtsvertoon van Movistar. Met de voltallige ploeg op kop van het peloton worden de laatste vluchters gegrepen.

15:58 Fernando Gaviria laat het alvast lopen achteraan het peloton.

15:57 Rolland geeft er ook de brui aan!

15:55 Rolland, Marczynski en Tratnik zetten nog door. De rest is eraan voor de moeite!

15:53 Vanaf nu gaat de weg al enigszins omhoog. De ploegen van de klassementsmannen melden zich langzaam maar zeker op de voorposten.

15:52 De mannen van BMC melden zich ook aan het front. Heeft Tejay van Garderen stoute plannen?

15:50 De koplopers blijven goed ronddraaien, maar het lijkt een kansloze missie. Movistar blijft maar geven en nadert de koplopers tot veertig seconden. Nog 27 kilometer te gaan!

15:43 Moser: "De Blockhaus is lastiger dan de Gavia." Dat belooft veel!

15:41 We hebben er 2,5 uur koers op zitten. Nog 35 kilometer voor de boeg. Movistar blijft controleren en nadert de twaalf koplopers tot een minuut!

15:34 Na de verschrikkelijk snelle openingsfase, krijgen de renners dit nog voor de kiezen. Ga er maar aan staan!

15:33 Als dit je dit kalm mag noemen, zijn de verwachtingen voor de slotklim erg hooggespannen!

15:31 Nog veertig kilometer: Movistar blijft stevig doorrijden. Als ze zo doorgaan, worden de vluchters nog voor de Blockhaus gegrepen.

15:28 Ook in het tweede uur, lag het tempo hoog. Na twee uur koers, ligt het gemiddelde op ruim 45 kilometer per uur. Dat gaat in de benen zitten!

15:25 Met nog 45 kilometer voor de wielen, draaien de mannen van Quintana de gaskraan weer open. De voorsprong daalt wederom tot onder de twee minuten.

15:18 Nog vijftig kilometer voor de boeg. Met het hoge gemiddelde gaan we relatief vroeg aan de voet van de Blockhaus komen!

15:13 Op kop van het peloton beginnen de mannen van Movistar aan de lunch. Er is voor hen op de slotklim nog genoeg werk aan de winkel!

15:11 Hij verdedigt daarmee de belangen van ploegmaat Teklehaimanot, aangezien deze sprint ook meetelt voor het tussensprintklassement.

15:10 Fraile zet aan en komt als eerste door bij de tussensprint.

15:10 We naderen de tweede tussensprint van de dag. Nog twee kilometer. Gaan de koplopers sprinten?

15:03 Movistar haalt even de voet van het gaspedaal. Met nog zestig kilometer voor de boeg, lopen de vluchters weer iets verder weg: 2'30.

14:59 Het vertrek leverde alvast mooie plaatjes op!

14:58 Na de zinderende openingsuren, is er nu een eerste moment van rust in de koers. Sommige renners grijpen het moment aan voor een sanitaire stop.

14:50 Movistar blijft het tempo hooghouden. Onder impuls van de mannen van Quintana slinkt de voorsprong tot ongeveer 2'00.

14:48 Montaguti is de best geklasseerde vluchter. Hij bezet plek 29 in het klassement op 5'04 van Jungels. Met de controle van Movistar komt hij absoluut niet in de buurt van virtueel roze.

14:41 Op de Etna bleef het vuurwerk achterwege. Voor Mario Cipollini reden genoeg om een flink uit te halen naar de huidige generatie profrenners:

14:40 Nog 75 kilometer tot de finish op Blockhaus. Zal de tweede aankomst bergop wel het gehoopte spektakel brengen?

14:37 De ploeg van Quintana zet nagenoeg alle mannen op kop. Zijn formatie heeft de koers momenteel stevig in handen.

14:28 Cannondale gaat van kop in het peloton, maar Movistar neemt het commando over!

14:24 Drie achtervolgers hebben de aansluiting gemaakt. Rolland, Modolo en Marczynski maken deel uit van de kopgroep.

14:23 Het gaat met een razende vaart richting Blockhaus. Het gemiddelde lag in het eerste uur op 49,5 km/u!

14:22 Addy Engels laat tegenover de NOS weten dat Kruijswijk de vorm van vorig jaar weer benaderd. "Ik denk dat hij er helemaal klaar voor is nu." We zijn benieuwd!

14:19 Naast de koers in Italië, is het vandaag natuurlijk ook de dag van de ultieme ontknoping in de Eredivisie! Wordt het Feyenoord of toch Ajax? Volg de actie op de voet via onze collega’s van FCUpdate!

14:13 Voor de start leek Jungels zich hier al enigszins voor in te dekken, door te verwijzen naar zijn val van gisteren:

14:13 Met de beklimming van Blockhaus op het menu, komt de roze trui van Jungels voor het eerst serieus in gevaar.

13:58 Cannondale maakt zich boos! De koplopers wachten niet op de drie achtervolgers (met Rolland). Als reactie zetten de mannen van Cannondale vanuit het peloton de achtervolging in!

13:57 Het eerste beeld van de kopgroep!

13:55 Naast deze bergrit in de Giro, staat er vandaag nog veel meer topsport op het programma! Wat te denken van de Formule 1 met de Grand Prix van Spanje. Volg de verrichtingen van Max Verstappen in Barcelona op de voet via onze collega’s van GPUpdate!

13:51 Nog 112 kilometer te gaan! De drie achtervolgers blijven op een halve minuut hangen. Het peloton volgt al op meer dan vier minuten.

13:44 Bardiani geeft het op. De achterstand van het peloton loopt meteen fors op. Gat is nu al 2'15!

13:42 De achterstand van het peloton loopt inmiddels op tot meer dan een minuut.

13:41 Pierre Roland, Sacha Modolo en Tomasz Marczynski in de achtervolging. De volgen op 35 seconden van de koplopers.

13:38 Het draait goed rond in de kopgroep. De voorsprong loopt weer iets op: nu een halve minuut.

13:32 De koplopers sprinten niet voor de punten. Sánchez bolt als eerste over de streep.

13:31 Dat is inderdaad de vraag:

13:27 Nog drie kilometer te gaan tot de eerste tussensprint. Bardiani geeft nog altijd niet op!

13:26 Met nog 134 kilometer te gaan, blijft Bardiani achtervolgen. Ze hebben maar liefst zes man op kop gezet!

13:24 Luis León Sanchez flinkt het daarentegen voor de tweede dag op rij! De Spanjaard is net als gisteren in de kopgroep te vinden.

13:24 De mannen van Bardiani hebben niemand mee vooraan en moeten als straf in de achtervolging!

13:23 Tien mannen kiezen meteen voor het avontuur: Keisse, Marcato, Montaguti, Busato, Fraile, Sanchez, Brutt, Tsatevich, Pedersen en Tratnik.

13:18 We zijn inmiddels ook officieel van start gegaan!

13:18 Zo te zien, zou Gaviria deze klim liever overslaan!

13:16 De etappe kent een lange, licht glooiende aanloopfase. Pas in de ultieme finale moeten de klassementsmannen aan de bak met Blockhaus in zicht!

13:13 We zijn onderweg met de officieuze start! Op naar Blockhaus!

13:11 In Monetenero di Bassacia zijn ze er helemaal klaar voor!

13:06 Steven Kruijswijk, een tweede Nederlandse kanshebber, kan vandaag gelukkig 'gewoon' weer beschikken over Bram Tankink. Tankink kwam gisteren hard ten val, maar voelde zich vanochtend gelukkig fit genoeg om ten strijde te trekken!

13:02 Vandaag de dag, kijken wij natuurlijk naar de Nederlandse kanshebbers. Bauke Mollema liet vanochtend via Twitter weten over enige terreinkennis te beschikken!

13:00 Bij Quick-Step gaan de gedachten terug naar Eddy Merckx. De Kannibaal wist in 1967 te winnen op Blockhaus! •

12:58 Op deze dag gaan de gedachten in Italië nog even terug naar Michele Scarponi. Vandaag precies acht jaar geleden wist Scarponi zijn eerste Giro-etappe te winnen.

12:56 Vandaag krijgen de renners met aankomst op Blockhaus de tweede echte bergetappe van deze Giro voorgeschoteld. Check hier alvast onze voorbeschouwing op de dag van vandaag:

12:54 Mijn naam is Ronald Vording, ik voorzie u vandaag van het commentaar bij deze negende etappe.