Uitslag Giro d'Italia 2017: Etappe 10 Foligno - Montefalco

17:46 Met de huldiging van Dumoulin sluiten we de live-ticker. Morgen staat er een 160 kilometer lange etappe op het programma, met een Nederlander in het roze! Ciao!

17:29 We wachten op de reactie van Dumoulin

17:24 En dit is het huidige algemene klassement.

17:23 Dit is de uitslag van de tiende etappe in de Giro d'Italia.

17:22 Mooie statistieken!

17:21 Ook Mollema doet uitstekende zaken. Hij staat derde in het klassement, 15 seconden achter Quintana.

17:20 Het is officieel: Dumoulin slaat zijn slag. Hij wint de 10e etappe in de Giro d'Italia en pakt het roze.

17:19 Hij doet 53.30 seconden over zijn tijdrit. Hij verliest bijna drie minuten op Dumoulin. Wat een deceptie voor Quintana.

17:18 Quintana blijft Mollema voor in het algemene klassement. De Colombiaan rijdt een goed tweede gedeelte van zijn race.

17:16 Zo diep is Dumoulin gegaan:

17:15 53.19 is de tijd van Pinot. Hij geeft 2.42 toe op Dumoulin.

17:15 En dat redt hij niet. Mollema staat tweede in het klassement. Wat een sensatie!

17:14 Pinot moet 53.17 rijden om Mollema voor te blijven.

17:14 Dumoulin vraagt nog even na hoe het met Pinot gaat, maar die is in geen velden of wegen te bekennen.

17:13 Quintana en Pinot zijn nog steeds niet binnen.

17:10 Hij slaat een dubbelslag door ook het roze te pakken.

17:10 Hij declasseert zijn concurrenten.

17:09 Zijn tijd 50.37. Hij pakt 49 seconden op Thomas.

17:09 Tom Dumoulin komt er aan. hij overklast alles en iedereen.

17:09 Bauke Mollema geeft alles. Hij beukt op zijn fiets om elke seconde tijdwinst mee te pakken. Hij moet tien seconden toegeven op Nibali. Hij blijft de Italiaan voor in het algemene klassement.

17:07 Als het zo doorgaat, dan staan er aan het einde van deze etappe drie Nederlanders in de top-10 van het algemene klassement.

17:06 Hij verliest 1.10 op Jungels, maar had nog voldoende voorsprong en blijft sowieso vijfde in het algemene klassement.

17:05 Nibali rijdt een stabiele tijdrit. De haai komt binnen met een tijd van 52.44. Hij geeft 1.18 toe op Thomas. Hij heeft zijn tijdrit keurig ingedeeld en pakt tijd op zijn naaste belagers.

17:04 Pozzovivo beperkt het verlies op Kruijswijk, hij verliest 24 seconden. Het gaat naar Thomas is groot, maar de Italiaan zal wel tevreden zijn.

17:01 Quintana verliest 2.09 op Dumoulin. Hij verliest niet veel terrein op Pinot. Dumoulin steekt er met kop en schouders bovenuit.

17:00 De grote winnaars van vandaag worden Jungels, Thomas en Dumoulin.

17:00 Zakarin pakt 25 seconden op Kruijswijk, maar geeft 1.30 toe op Thomas.

16:59 Ook de Italiaan dondert uit de top-10. De verschillen zullen groter zijn dan verwacht.

16:59 Formolo komt over de finish en mag zijn witte trui afstaan aan Jungels. Hij verliest drie minuten op Thomas.

16:58 Nibali is bezig aan een uitstekend tweede gedeelte van zijn race.

16:57 Dumoulin deelt echt een mokerslag uit. Hij pakt geen seconden, maar minuten op zijn concurrenten. Pinot verliest 1.42 op Dumoulin. Hij verliest zelfs tijd op Mollema.

16:54 Jungels maakt een serieuze sprong in het klassement. Hij stormt de top-10 binnen.

16:54 Andrey Amador is binnen: 52.53. Hij is een halve minuut sneller dan Kruijswijk, maar verliest wel 1.20 op Jungels.

16:53 Dit betekend dat hij ook al anderhalve minuut pakt op Mollema en Nibali. Zijn naaste belagers.

16:52 Dumoulin rijdt fantastisch. Hij is 36 seconden sneller dan Thomas na 28 kilometer. Hij rijdt iedereen op een hoop.

16:51 Kruijswijk haalt geen top-10 klassering. Hij verliest 1.54 op Thomas. Dat is een groot gat. Hij zet een tijd van 53.20 neer. Daarmee verliest hij ook bijna twee minuten op Jungels..

16:51 Mollema verliest 53 seconden op Thomas, maar is wel 9 seconden sneller dan Nibali.

16:48 Nibali klokt 35.02 bij de tweede tijdmeting. Hij pakt tien seconden op Kruijswijk, maar geeft een minuut toe op Thomas. Geen geweldige tijdrit, maar ook geen dramatische.

16:46 Pozzovivo verliest na 28 kilometer anderhalve minuut op Thomas, maar dat is voor hem niet rampzalig. Dit is niet zijn favoriete discipline.

16:44 Hij zal heel wat plekken verliezen in het klassement.

16:44 Tejay van Garderen zakt er volledig door. Hij moet meer dan drie minuten toegeven op Jungels.

16:43 Bob Jungels zet niet te de snelste tijd neer. Thomas blijft eerste. Hij zet wel een goede tijd neer: 51.33

16:42 Zakarin pakt twaalf seconden op Kruijswijk na 28 kilometer.

16:42 We gaan met Nibali richting het tweede meetpunt. Achter Dumoulin is het ongelofelijk spannend!

16:41 Jungels gaat, als de situatie zo blijft, de witte trui weer overnemen.

16:37 Mollema rijdt overigens ook een keurige tijdrit. Hij geeft 29 seconden toe op Dumoulin.

16:37 Quintana geeft 50 seconden toe op Dumoulin! Hij gaat ook nog bijna de mist in in een bocht. Wat een slag gaat Dumoulin slaan. Hij heeft nu al de roze trui!

16:34 Hij geeft 1.50 toe op Geraint Thomas.

16:34 Yates eindigt voorlopig als tiende, maar zal hier niet blijven staan.

16:34 Kruijswijk geeft heel veel terrein prijs op Thomas. Na 28 kilometer al 1.13

16:32 Pinot geeft na tien kilometer al een halve minuut toe op Dumoulin.

16:32 Hij duikt 51 seconden onder de tijd van Sanchez. Wat een veerkracht toont de Brit, na zijn valpartij van afgelopen zondag.

16:31 Thomas klokt de snelste tijd: 51.26

16:30 Wat doen Pinot en Quintana...

16:30 Tom Dumoulin klokt de beste tijd! Hij heeft nu al achttien seconden voorsprong op de concurrentie!

16:29 Monfort zet de derde tijd neer. Op 33 seconden van Sanchez.

16:29 Mollema rijdt tot nu toe ook een solide race. Hij gaf slechts tien seconden toe op Jungels.

16:29 Jungels klopt ook bij de tweede meting de beste tussentijd. De richttijd voor Dumoulin bij de eerste meting is 10.40, dat was de tijd van Jungels.

16:25 Alle renners zijn nu onderweg.

16:25 Tejay van Garderen rijdt een dramatische tijdrit. Hij lijkt helemaal uit vorm te zijn. Hij verliest al meer dan dertig seconden op Jungels.

16:24 De tijd van Nibali is niet goed, hij verliest al twintig seconden op Jungels. Dit zegt nog niet heel veel, want hij weet zijn tijdritten altijd bijzonder goed in te delen.

16:23 Pozzovivo (6e) doet het op dit moment het slechtste van de klassementsrenners. Hij krijgt al dertig seconden aan zijn broek bij het eerste meetpunt.

16:20 Een tussenstand: Jungels klokt de beste tussentijd na tien kilometer, gevolgd door Amador en Thomas.

16:20 Dit is wel een hele belangrijke voor Dumoulin. Hij heeft de uitgelezen mogelijkheid om de roze trui te pakken.

16:19 Tom Dumoulin, de grote favoriet, is vertrokken!

16:18 Thomas rijdt een dijk van een tijdrit. Adam Yates verliest nu al een minuut op Thomas.

16:17 We vergeten bijna de Belg Monfort, die een vierde tussentijd meet bij het tweede meetpunt.

16:15 Ook Amador is uitstekend gestart. Hij geeft een seconde toe op Jungels. Thomas is nog onderweg en zal als eerste van de klassementsrenners een tijd neerzetten.

16:13 Stef Clement komt binnen als achtste, hij mag wachten wat zijn kopman, Kruijswijk, doet.

16:09 Sanchez zit nog altijd op de 'hot seat'

16:09 Steven Kruijswijk is bij het eerste meetpunt. Hij verliest nu al twintig seconden op Jungels.

16:04 Hij is met 10.40 twee seconden sneller dan Thomas.

16:04 Bob Jungels zet een scherpe tussentijd neer. Dit zal een belangrijke indicatie zijn voor de overige renners.

16:03 Pierre Rolland doet het vandaag rustig aan. Hij zal zijn pijlen gericht hebben op morgen.

15:58 Steven Kruijswijk is los! Kan hij tijd terugpakken op zijn concurrenten in het klassement?

15:57 Bob Jungels, die afgelopen zondag nog in het roze reed, is gestart.

15:56 Nibali start om 16.12.

15:53 De klassementsrenners beginnen aan hun individuele tijdrit.

15:51 Thomas is goed gestart, hij klokt dezelfde tussentijd na tien kilometer als Kiryienka

15:49 Tejay van Garderen is de eerste klassementsrenner die van start gaat. Hij heeft een goede tijdrit in de benen.

15:41 Luis Leon Sanchez is twintig seconden sneller dan Kiryienka en voert het klassement aan.

15:39 Geraint Thomas, een zeer gevaarlijke man voor de dagoverwinning is onderweg.

15:37 Trek-Segafredo maakt een statement en rijdt met lichtjes.

15:36 Pavel Brutt, die lelijk ten val kwam, is inmiddels ook gefinisht.

15:35 En voor de nieuwsgierige lezer onder ons, Campenaerts heeft nog geen reactie ontvangen van Carlien.

15:35 Victor Campenaerts geeft uitleg over de rare situatie in de koers, tussen hem en Keizer. Hij mocht vandaag niet met krachten smijten. Hij kan heel diep gaan tijdens een tijdrit, waar hij veel last van kan hebben. Keizer heeft minder last van een inspanning tijdens een tijdrit en ging daarom wel vol gas evenals Van Emden.

15:29 Luis Leon Sanchez is bezig aan een uitstekende tijdrit. Hij komt als tweede door bij het tweede meetpunt op twintig seconden van Kiryienka. De Wit-Rus kwam onfortuinlijk ten val in de laatste bocht..

15:28 De huidige tussenstand.

15:17 Mikel Landa is begonnen. Hij kwam op zondag nog ten val.

15:15 Kiryienka gaat nog altijd aan de leiding. De klassementsrenners zijn nog niet gestart.

15:07 Gaviria komt niet ongeschonden uit de strijd. Hij is onderweg ten val gekomen.

15:04 Foliforov kan een gevaarlijke man zijn voor de etappezege, maar waarschijnlijk is dit parkoers niet lastig genoeg voor hem.

14:58 Jos van Emden tevreden: "Het is niet echt een parkoers wat bij mij past. Ik moet het meer hebben van een vlak parkoers."

14:55 Een prima prestatie van de knecht van Steven Kruijswijk.

14:55 Jos van Emden komt als derde over de finish. Hij geeft 15 seconden toe op de tijd van Kiryienka.

14:54 Luis Leon Sanchez (Astana) en Manuele Boaro (Bahrein) zijn ook onderweg. Dit zijn twee snelle tijdrijders.

14:52 Eersterangs zitplaatsen.

14:50 De drie renners staan binnen 25 seconden van elkaar.

14:50 Kiryienka gaat op dit moment aan de leiding voor Tratnik en Hepburn.

14:37 Kiryienka zet de snelste tijd neer, maar zijn ritzege komt door zijn valpartij wel in gevaar.

14:36 Kiryienka onderuit! Hij begint te vroeg weer te trappen in een bocht. Hij was vlak voor de finish, maar verliest wel wat tijd.

14:35 Jos van Emden rijdt vlak achter Kiryienka na de eerste meting. Hij geeft tien seconden toe.

14:30 Pavel Brutt komt lelijk ten val, de renner van Gazprom-RusVelo schiet door de omheining.

14:28 Quinziato rijdt zijn laatste Giro en gaat volgend jaar aan de slag als rennersmakelaar.

14:23 De trui van Gaviria komt vandaag niet in gevaar.

14:22 Martijn Keizer zet voorlopig de derde tussentijd neer. Hij rijdt een heel stabiele tijdrit.

14:18 Kiryienka heeft een halve minuut voorsprong bij het tweede meetpunt op Jan Barta.

14:15 Het begin van de etappe is vlak, maar daarna wordt het heuvelachtig en afzien.

14:13 Jos van Emden, een van de outsiders van vandaag, zet de tweede tussentijd neer na de eerste meting.

14:07 Martijn Keizer klokt derde tussentijd na tweede meetpunt. Hij rijdt een dikke minuut achter Barta, die nog altijd de snelste is.

14:05 Paarse trui drager Fernando Gaviria is gestart met zijn tijdrit.

14:02 Ook Jos van Emden is vertrokken voor zijn individuele tijdrit.

13:59 Bahrain Merida, de ploeg van Nibali, zet een joker in tijdens deze tijdrit.

13:58 Kiryienka klokt de snelste tussentijd na tien kilometer.

13:57 Martijn Keizer slokt de ene na de andere renner op en rijdt een uitstekende tijdrit tot nu toe.

13:50 Barta verbetert de tijd van Bialoblocki en staat voorlopig eerste: 53.13

13:48 Martijn Keizer zet de derde tussentijd neer na tien kilometer.

13:43 De eerste renner die een tijd neer zet is Marcin Bialoblocki. Hij kwam tijdens de race ten val, maar zet toch een redelijk snelle tijd neer: 53.51

13:37 Voor het geval Carlien het gemist heeft:

13:36 Campenaerts haalt Keizer weer in en visa versa. De twee renners van LottoNL-Jumbo zijn aan het stuivertje wisselen.

13:35 Martijn Keizer haalt Victor Campenaerts in. Keizer gaat dus wel vol uit. Een vreemde situatie, aangezien Campenaerts de betere tijdrijder is.

13:34 Cannondale-Drapac hoopt dat een tweetal renners inmiddels onderweg is.

13:33 Ook de Italiaanse kampioen tijdrijden, Manuel Quinziato, gaat niet vol uit. Hij moet zijn energie sparen om Tejay van Garderen bij te staan in de komende etappes.

13:31 Toch hoeven we van Campenaerts niet veel te verwachten. Hij moet zich inhouden in het belang van Kruijswijk, zo verklaart de Belg tegenover Sporza.

13:28 Alle ogen zijn gericht op Tom Dumoulin.

13:27 De renner van LottoNL-Jumbo is de Belgisch kampioen tijdrijden.

13:26 Victor Campenaerts staat met een grote lach op het podium en vraagt en passant nog even of Carlien? wil daten.

13:21 Er zijn onderweg twee meetpunten, na tien kilometer en na 28 kilometer.

13:14 Hoe groot wordt de rol van de wind vandaag?

13:13 Veertien renners zijn het eerste meetpunt gepasseerd. Barta klokt tot nu toe de snelste tijd met 10.53.

13:10 Marcin Bialoblocki smakt tegen de grond, maar zit weer op de fiets.

13:09 Inmiddels zijn er meerdere renners gestart, maar nog geen grote namen.

13:01 Het ziet er prachtig uit in Italië, maar veel tijd om hiervan te genieten zullen de renners niet hebben.

12:51 De Italiaan Matteo Pelucchi staat laatste in het klassement op meer dan twee uur van Nairo Quintana.

12:51 De kop is er af!

12:42 Een overzicht van de starttijden van de top vijf: 16.12 uur: Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) 16.15 uur: Bauke Mollema (Trek-Segafredo) 16.18 uur: Tom Dumoulin (Team Sunweb) 16.21 uur: Thibaut Pinot (FDJ) 16.24 uur: Nairo Quintana (Movistar)

12:40 Rode lantaarndrager Matteo Pelucchi bijt om 12:45 het spits af.

12:39 De finish ligt heuvelop, met een slotklim van 5,7 kilometer. De absolute favoriet is Tom Dumoulin. De etappe lijkt op zijn lijf geschreven.

12:36 Op het programma een tijdrit van 39,8 kilometer, met een aantal heuvels en een technische afdaling.