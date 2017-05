Uitslag Giro d'Italia 2017: Etappe 12 Forlì - Reggio Emilia

17:26 Morgen staat er opnieuw een sprintetappe op het programma. We zien u dan graag terug op WielerUpdate. Ciao!

17:26 Dumoulin had het vandaag eenvoudig: "Ik ben geen moment in de problemen geweest."

17:22 Gaviria: "Ik had vandaag de beste benen, maar Greipel is nog altijd groter dan ik met zes etappeoverwinningen in de Giro."

17:21 De uitslag van vandaag.

17:21 Het algemene klassement blijft ongewijzigd.

17:20 Het is alweer de derde ritzege van de Colombiaan.

17:05 Caleb Ewan was in geen velden of wegen te bekennen tijdens de massasprint. Hij gaf al aan vermoeid te zijn.

17:04 De mannen van Bora worden beloond met een derde plaats.

17:02 Jakub Mareczko kwam zeer dichtbij, maar moet genoegen nemen met de tweede plaats, Sam Bennett wordt derde.

17:00 Gaviria wint de twaalfde etappe in de Giro d'Italia. Het is de derde overwinning voor de Colombiaan.

16:59 Het wordt wederom Gaviria

16:59 Perfect werk van Quick-Step

16:59 Nog één kilometer

16:58 Zhupa zet de demarrage in. Het is net iets te vroeg voor de Albanees zou je denken.

16:58 De sprintersploegen komen allemaal naar voren

16:57 Bora rijdt nog altijd vooraan. Lotto Soudal moet er vol aan trekken om voorbij de trein van Bora te komen

16:57 Het is nu positie kiezen.

16:57 Lotto Soudal komt met de volledige ploeg naar voren.

16:55 De grote ploegen laten nog op zich wachten. Movistar en Bora leiden het peloton.

16:54 Nog vijf kilometer. Het peloton is bijeen.

16:52 Nog acht kilometer te gaan. Dit lijkt wel heel lastig te worden voor de Italiaan.

16:51 Nog altijd een kleine voorsprong voor Maestri.

16:47 Bora zet zichzelf op kop van het peloton. Voor Bennett.

16:47 We naderen de laatste tien kilometer. Firsanov en Marcato zijn gegrepen door het peloton.

16:44 Maestri geeft zich nog niet gewonnen.

16:42 Nog 15 kilometer te gaan. Het tempo ligt een stuk hoger dan in het begin van de etappe. De vluchters hebben nog een halve minuut voorsprong.

16:41 Al 210 kilometer rijden de drie vluchters in de aanval. In elk geval betekent dit goede reclame voor hun ploegen.

16:37 Reggio Emilia deed zes keer eerder dienst als finishplaats in de Giro. De laatste keer was in 2001. Vier keer won een Italiaan.

16:34 De oorsprong van de Italiaanse vlag ligt in de finishplaats van vandaag. In deze stad maakten ze voor het eerste gebruik van de Italiaanse kleurencombinatie.

16:31 Het is niet de vraag of, maar wanneer de koplopers worden ingelopen. Zij hebben nu nog een dikke minuut voorsprong.

16:27 Nog 30 kilometer te gaan. De koplopers hebben nog een voorsprong van 1.30

16:20 De gemiddelde snelheid tijdens deze etappe ligt rond de 40 kilometer per uur.

16:19 Het gaat nu snel. Nog twee minuten.

16:15 Nog veertig kilometer. De koplopers worden beetje bij beetje teruggehaald. Nog minder dan drie minuten. Het lijkt inderdaad uit te draaien op een massasprint

16:09 Het peloton wordt geleid door Quick-Step en Lotto Soudal.

16:04 De drie vluchters rijden al bijna 180 kilometer vooruit.

16:00 Nog 3.25 voor de koplopers. Ze worden langzamerhand teruggehaald. We gaan beginnen aan de laatste vijftig kilometer. De finish wordt even na vijven verwacht.

15:43 Een lesje bidons aangeven.

15:40 Nog 65 kilometer te gaan. In het peloton gebeurt helemaal niks. Quick-Step en Sunweb zijn voorin het peloton te vinden. De koplopers hebben nog altijd ruim vier minuten voorsprong

15:29 Nog 75 kilometer tot aan de finishstreep. De vluchters hebben nog een dikke vier minuten voorsprong.

15:24 ITalië houdt van de Giro.

15:23 Interessant weetje: Als renners in de beugels zitten en ze gaan vervolgens staan, dan schuift de fiets iets naar achter. Hierdoor kan de rijder achter de renner in de beugels aangetikt worden en ten val komen, Om dit te voorkomen, geeft de renner in de beugels aan zijn achtervolger aan dat hij gaat staan. Dat zagen we Jungels zojuist doen in de koers.

15:16 Een van de kanshebbers is André Greipel, als het peloton besluit om de koplopers nog terug te halen.

15:10 Een korte samenvatting: U heeft weinig gemist. Drie vluchters zijn al gedurende de hele etappe op avontuur. Marcato, Maestri en Firsanov hebben nu een voorsprong van bijna zes minuten.

15:08 Op de Valico Appenninico pakt Fraile de resterende bergpunten. Hij zal dus morgen officieel starten in de Blauwe trui. Maestri kwam als eerste boven van de koplopers.

15:07 Nog negentig kilometer. Er zit nog altijd geen schot in het peloton.

15:00 De voorsprong is weer opgelopen. Zes minuten hebben de vluchters nu.

14:43 Kruijswijk heeft het zwaar deze Giro, maar is in deze etappe goed omringt door zijn ploegmaten.

14:42 De renners maken er tot nu toe een optocht van.

14:36 Het peloton is er nog niet helemaal over uit of ze de vluchters nu al moeten terughalen. De voorsprong loopt weer op naar vier minuten en dertig seconden.

14:34 Dat champagne spuiten ook altijd..

14:27 Het wordt een lastig verhaal voor de vluchters. De voorsprong loopt verder terug. Nog 3.45

14:21 Ze rijden 33 kilometer over de A1.

14:20 De renners draaien de snelweg op.

14:19 Hoe ziet het lunchpakket van de renners er uit?

14:15 De voorsprong van Marcato, Maestri en Firsanov schommelt rond de 4 minuten. Ze beginnen aan de tweede klim.

14:13 Gaviria pakt de zes punten in de tussensprint. Opmerkelijk is, dat Stuyven niet mee sprint. Heeft hij nu al de handdoek in de ring gegooid voor de paarse trui?

14:11 De buikjes zijn ook weer gevuld. Nog 130 kilometer te gaan.

14:10 Vanuit het peloton zal er nog wel worden gesprint tussen Gaviria en Stuyven

14:10 We hebben vandaag een etappe uit categorie A. Dit betekend dat deze etappe als eenvoudig is bestempeld.

14:09 Voor de statistieken: Marcato wint de tussensprint, voor Maestri en Firsanov.

14:08 De koplopers hebben weinig belang bij de punten van de tussensprint. Er wordt niet gesprint door de drie mannen.

14:00 Over vijf kilometer vindt er een tussensprint plaats.

13:55 Het gemiddelde na twee uur koers is bijna 39 kilometer per uur.

13:42 Het peloton is in stukken gebroken door de afdaling.

13:41 Een leuk feitje.

13:35 Maestri heeft al twee keer eerder meegezeten in de vlucht van de dag. Hij moest op de eerste dag al op de eerste heuvel lossen uit de kopgroep. Later verklaarde hij dat hij veel last had van het dopingnieuws omtrent zijn ploeggenoten.

13:31 De rust is wedergekeerd in het peloton. De voorsprong loopt weer op naar de vijf minuten.

13:31 De volgorde waarin de koplopers de top van de Colla di Casaglia bereikten is als volgt: Firsanov, Masestri en Marcato

13:30 Deze mannen rijden in de kopgroep: Marcato, Maestri en Firsanov.

13:29 De voorsprong slinkt. De koplopers zijn bezig met de afdaling, maar hebben nog maar vier minuten voorsprong.

13:28 De mannen sprinten er om, Polanc gaat de sprint van ver aan. Fraile rijdt er eenvoudig overheen en neemt de bergtrui over van Polanc na afloop van deze etappe.

13:40 De koplopers hebben de top van de eerste beklimming bereikt. Voor Fraile en Polanc liggen er ook nog punten klaar bovenaan deze klim, met het oog op de bergtrui.

13:21 De koplopers hebben nog een voorsprong van een kleine zes minuten.

13:21 We hebben nog 167 kilometer voor de kiezen. De voorsprong van de koplopers is iets teruggelopen.

13:04 De koplopers zijn begonnen aan de eerste klim van vandaag. Dit is een klim van de tweede categorie.

12:58 Caleb Ewan is vermoeid. Zal dit invloed hebben op een eventuele sprint?

12:57 Quick-Step Floors sleurt op kop van het peloton. De koplopers hebben nog altijd een groot gat.

12:49 Met de lengte van deze etappe in het achterhoofd, is het logisch dat het peloton nog rustig aan doet.

12:49 Alle ogen zullen gericht zijn op de ploegen van de sprinters. Zij hebben na twee lichte beklimmingen nog zeventig kilometer om de vluchters in te rekenen.

12:56 Het verschil blijft schommelen rond de zeven minuten. Er gebeurt verder nog weinig in de koers.

12:28 Het peloton heeft nog 200 kilometer om de vluchters terug te pakken en maakt zich geen zorgen.

12:20 De koplopers krijgen de zege. Maestri is een man van deze streek. Extra leuk dus voor de Italianen.

12:12 Nieuws vanuit het Lotto front, André Greipel verlaat na de etappe van morgen de Giro. Dat bevestigt zijn ploeggenoot Moreno Hofland tegenover de NOS.

12:10 We hebben drie koplopers Marcato, Maestri en (Firsanov).

12:00 De koplopers hebben een voorsprong van twee minuten en dertig seconden. Maestri bungelt tussen de voorste groep en het peloton.

11:54 Het peloton heeft hier geen problemen mee en de renners pakken vrij snel een minuut voorsprong. Mirco Maestri (Bardiani) probeert aan de sluiten.

11:51 En daar is de eerste aanval. Sergej Firsanov (Gazprom) en Marco Marcato (UAE Team Emirates) gaan op avontuur.

11:47 De etappe van vandaag is met 229 kilometer de langste in deze Giro.

11:44 We zijn gestart!

11:42 Dit staat er vandaag op het menu:

11:39 Als Geschke inmiddels is gearriveerd, dan is iedereen er klaar voor.

11:38 Tom Dumoulin voelt zich vandaag blijkbaar erg sterk en dacht het wel zonder ploegmaat Simon Geschke te kunnen stellen in de twaalfde etappe.

11:31 Onze landgenoot, Tom Dumoulin, start ook vandaag weer in het roze.

11:30 Deze etappe zal aangekruist zijn door de sprinters, omdat de laatste zeventig kilometer vlak zijn.