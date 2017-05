Uitslag Giro d'Italia 2017: Etappe 18 Moena - Ortisei

17:21 Het ziet er in elk geval goed uit voor Dumoulin. Morgen generale twee, tot dan!

17:20 Dumoulin was allerminst te spreken over het rijden van zijn twee directe concurrenten: "Ik hoop dat ze het podium verliezen".

17:16 Van Garderen over zijn overwinning: "Ik wist niet of ik kon winnen".

17:16 Dumoulin is de grote winnaar van vandaag, hij speelde met zijn concurrenten.

17:01 Van Garderen barst in huilen uit. De renner van BMC gaf deze ronde al aan te twijfelen aan zijn ambities als klassementsrenner

17:00 Dumoulin behoudt het roze, maar verliest samen met Nibali en Quintana 1.05 op Pinot

17:00 Pinot wordt derde. Kruijswijk wordt zevende en stijgt naar plaats acht.

16:59 Tejay van Garderen wint in Ortisei! Mikel Landa wordt weer tweede..

16:58 Nibali gokt te veel, hij gaat zo zijn podiumplaats verliezen aan Pinot.

16:58 Het zou toch niet dat Van Garderen en Landa zich laten verassen. Kruijswijk en Mollema rijden achter Pinot en Pozzovio. Hirt overigens ook nog bij Pinot en Pozzovivo.

16:57 Nog een kilometer tot de streep.

16:57 Reichenbach snapt er niks van, hoezo doet de top drie niks? Gelukkig gaat er snel een lampje branden en houdt Reichenbach in. Zijn kopman, Pinot, rijdt vooraan.

16:56 Dit is namelijk vooral een probleem voor Nibali. Pinot staat op plek vier en kan snel inlopen op Nibali op deze manier. Reichenbach haalt de drie zelfs in.

16:55 Nibali, Dumoulin en Quintana zijn aan het ruziën. Dumoulin kan het echt niks schelen dat de overige renners vooruit zijn.

16:55 Zakarin zat te slapen, dit zijn zijn concurrenten. Dus hij moet nu achter Pinot en Pozzovivo aan.

16:53 Pinot en Pozzovivo zijn samen op avontuur. De rest van de favorieten weer bijeen

16:53 Kunnen deze mannen de twee koplopers ook nog inhalen?

16:52 Kruijswijk zet aan, Mollema springt er achteraan. Pinot en Pozzovivo zijn er vandoor en dat willen de Nederlanders niet laten gebeuren.

16:52 Pinot trekt nu door.

16:52 Niet te vergeten: Kruijswijk en Mollema zijn ook nog mee.

16:51 Pinot moet de boel terugbrengen en dat lukt. We zijn weer samen.

16:51 Maar waar is Nibali?

16:51 Dumoulin heeft een gat. Quintana rijdt er nu wel snel naar toe

16:51 Niemand kan mee

16:51 En nog eens!

16:50 Wat een koning is Dumoulin. Hij speelt met zijn concurrenten.

16:50 Waarom ook niet, het is nog maar 4,5 kilometer tot de finish en hij heeft blijkbaar goede benen

16:50 En daar laat Dumoulin even zien dat niemand met hem kan sollen. Hij gaat zelf

16:50 Dit lukt zonder problemen. Dit is fantastisch voor Dumoulin, want hij kan prima volgen

16:49 Nibali gaat aan en nu moet Dumoulin wel mee

16:49 Yates in de problemen.

16:48 Landa herinnert zich de dag van dinsdag nog heel goed. Toen werd hij in de sprint geklopt door Nibali.

16:48 Landa en van Garderen gaan het uitvechten, zoals het nu lijkt.

16:48 Quintana zet niet door. Hij wordt weer ingelopen door het peloton.

16:47 Nog een kilometer tot de top van deze klim en daarna nog vier kilometer vals plat. Dat laatste is ideaal voor Dumoulin.

16:47 Quintana lijkt niet goed genoeg te zijn. Nog vijf kilometer.

16:47 Dumoulin kijkt nog om zich heen en zit dus niet aan zijn limiet

16:46 De drie Nederlanders allemaal nog bij de groep met favorieten

16:46 Quintana laat Anacona achter zich. Nu is het opletten geblazen.

16:46 Van Garderen rijdt voorin weg van Landa, maar Landa geeft zich nog niet gewonnen

16:46 Quintana krijgt maar een paar meter. Anacona is moe gestreden en als Quintana nog kan dan moet hij zo doorversnellen

16:45 Hoe lang gaat Dumoulin wachten en wat te denken van Nibali?

16:45 Heel slim dat Dumoulin niet gelijk volgt, want Reichenbach zit nog mee voor Pinot. Hij leidt nu de achtervolging

16:44 Anacona gaat versnellen voor Quintana

16:44 Daar gaat Quintana, er wordt niet gereageerd

16:44 Ook Zakarin stuurt een man vooruit: Kišerlovski rijdt achter Anacona

16:43 Anacona geeft er een slinger aan. Het tempo wordt opgevoerd.

16:42 Siutsou moet nu toch lossen. Villella lost uit de groep met achtervolgers.

16:41 Er wordt niemand gelost uit de groep van Dumoulin.

16:39 Het gemiddelde van deze etappe is 36 k/u. Ongekend snel, we komen voor het snelste schema binnen

16:37 Voor Dumoulin is dit het ideale scenario. Het blijft nog altijd rustig. Wanneer komt er een aanval?

16:34 In de achtervolgende groep nog altijd Berhane, Dombrowski, Hirt en Villela. Opnieuw mannen van Cannondale-Drapac vooruit in de slotfase van de etappe. Gisteren won ploegmaat Rolland eindelijk weer eens een rit in een grote ronde.

16:33 Nog tien kilometer. Er gebeurt nog niks. Landa en Van Garderen hebben een voorsprong van 26 seconden op de achtervolgers en 55 op de klassementsrenners.

16:31 Mikel zei voorafgaand aan de etappe al dat hij elke dag zou gaan aanvallen. Hij lost in elk geval zijn belofte in. Wordt hij ook beloond?

16:29 Voor Landa en Van Garderen ziet het er steeds beter uit, als de favorieten niet gaan demarreren.

16:28 De slotklim:

16:26 Nog dertien kilometer.

16:24 Van Garderen en Landa kiezen het hazenpad. De twee pakken een behoorlijke voorsprong in de afdaling op de overige vier koplopers.

16:22 Plaza moet bergop lossen, maar in de afdaling snelt hij iedereen weer voorbij.

16:22 Nog vier kilometer tot de voet van de laatste klim.

16:21 We zitten in de laatste twintig kilometer

16:15 Landa pakt wederom bergpunten voor de blauwe trui, zeven ditmaal.

16:14 Beide groepen zijn boven. Er heerst momenteel een wapenstilstand in het peloton. Dit zal op de laatste beklimming niet meer het geval zijn. Nog vijftien kilometer wachten.

16:10 Nog een kilometer naar de kop en daarna volgt een afdaling van vijftien kilometer

16:10 Er zitten stukjes van vijftien procent op deze beklimming.

16:09 Diego Rosa staat volledig geparkeerd en wordt bedankt voor de moeite.

16:08 Siutsou kan weer aansluiten bij de groep Dumoulin, dus het gaat niet echt hard in de groep. Komt er op deze beklimming nog een aanval of wachten de mannen tot de slotklim.

16:05 Nog dertig kilometer. De koplopers zijn nog altijd vooruit.

16:03 We beginnen aan een korte pittige klim van 4,5 kilometer.

15:59 Stuyven rijdt ook nog altijd verrassend voorin. Dit is gunstig voor Mollema.

15:58 Samenvatting: nog 7 renners vooruit. Favorieten op 25 seconden. Dumoulin ziet er goed uit, nog 35 km.

15:55 Nog veertig kilometer. De vroege vluchters worden elk moment opgeslokt door Quintana en co.

15:54 Ook Yates, Pinot en Rolland zitten er nog goed bij.

15:54 Dumoulin en Nibali zijn aan het bakkeleien. Nibali wil niet werken en dat zint Dumoulin niet. De hele groep, met daarin Mollema en Kruijswijk in de achtervolging op Quintana.

15:53 Nibali, Zakarin en Dumoulin rijden op een paar meter van Quintana, Plaza en Amador rijden voorop.

15:52 Quintana rijdt iets achter Quintana met Nibali in zijn wiel.

15:51 Het peloton versplintert in de afdaling. Mollema en Pinot moeten een gaatje laten.

15:48 Landa pakte kwam overigens als eerste boven en verstevigt zijn positie in het bergklassement.

15:47 Bob Jungels is tot nu toe de grootste verliezer.

15:47 We gaan nu 25 kilometer dalen. Daarna volgt er een vies pittig klimmetje.

15:46 Bijkomend voordeel: Amador kan geen springplank meer vormen voor Quintana, net zoals Siutsou dat niet meer kan voor Nibali

15:45 Ook Mollema en Kruijswijk zitten nog bij Dumoulin.

15:43 De vluchters hebben nog een minuut voorsprong.

15:42 Alle favorieten weer samen. De eerste slag is dus voor Dumoulin, want Quintana en Nibali komen niet weg.

15:41 Dumoulin is terug vooraan, hij heeft zich niet gek laten maken.

15:41 NIbali en Cataldo sluiten aan bij Quintana en Amador

15:40 Quintana heeft een halve minuut voorsprong op Dumoulin.

15:39 Nibali krijgt de hulp van Cataldo. De renners zijn oud-ploeggenoten en vrienden.

15:38 Nog een dikke kilometer naar de top.

15:38 We zijn begonnen hoor, Dumoulin staat zwaar onder druk. Dumoulin springt niet mee.

15:38 NIbali sprint weg!

15:37 Dumoulin gaat zelf in de achtervolging.

15:37 Het is overduidelijk dat dit een voorop gezet plan is. Amador trekt Quintana op gang. Filoforov probeert aan te sluiten.

15:36 Dumoulin heeft niemand meer bij zich om de achtervolging te leiden en moet dus hopen dat de andere ploegen gaan rijden.

15:36 Niemand volgt. Quintana heeft ook nog Amador voor zich en in de kopgroep Anacona.

15:35 Quintana gaat! Eindelijk. Nog 53 kilometer voor de meet.

15:34 We rijden nu op meer dan 2000 meter hoogte. Dit is niet alleen een aanslag op de benen, maar ook op de longen.

15:31 Mollema, Dumoulin en Kruijswijk zitten allen nog in de groep der favorieten. Niemand wil eigenlijk rijden op kop van het peloton.

15:30 Nog vier kilometer tot de top. De voorste groep is behoorlijk uitgedund.

15:29 Jungels gelost! De witte trui drager stort in op de derde beklimming. Hij gaat op deze manier zijn top tien klassering verliezen. Nog 55 kilometer

15:27 Fraile moet lossen uit de koprgroep, dat is goed nieuws voor de bergruit van Landa.

15:26 Dumoulin komt alleen te zitten. Dit hoeft niet erg te zijn als hij het wiel van Nibali en Quintana kan houden. Nog altijd geen aanvallen.

15:23 Voorin moeten er renners lossen. Ook Amador, daarentegen zet Quintana zijn mannen op kop van het peloton. Gaat Amador nu al een springplank vormen?

15:22 Dit is de derde col.

15:21 Nog 57 kilometer. Over vijf kilometer bereikt de voorste groep de top van de derde beklimming.

15:14 Jasper De Buyst moet het strijdtoneel verlaten.

15:10 De zestien renners hebben nog twee minuten voorsprong. Wanneer begint het vuurwerk?

15:00 Het peloton is ook begonnen aan de afdaling

14:55 Fraile pakt belangrijke punten voor de bergtrui. Hij komt als eerste boven. Landa, de huidige drager van de blauwe trui, komt als tweede boven.

14:53 De voorste groep loopt weer wat uit. De renners van SKY leiden de kopgroep.

14:52 Nog geen problemen voor de klassementsrenners op de tweede beklimming.

14:46 Jan Polanc, de nummer tien van het klassement, zakt er nu al door.

14:45 Nog drie kilometer tot de top.

14:42 Op deze beklimming loopt de voorsprong snel terug van de koplopers. Dumoulin heeft wederom alleen Ten Dam nog bij zich. Het is maar te hopen dat beide landgenoten goede benen hebben.

14:41 Juul Jensen op kop van het peloton. Kruijswijk zit ook nog in het peloton, vlakbij Nibali. Juul Jensen rijdt voor Yates.

14:35 Pedersen moet lossen uit de kopgroep

14:34 Andrey Amador is de beste geklasseerde renner in de kopgroep, hij staat veertiende op meer dan elf minuten van de roze trui.

14:33 Nibali is het niet eens met de rust in het peloton. Hij zet drie mannen voorop en voert het tempo op.

14:31 In de kopgroep 17 renners: Berhane, Rosskopf, Rosa, Deignan, Van Garderen, Dombrowski, Siutsou, Stuyven, Foliforov, Pedersen, Plaza, Fraile, Hirt, Amador, Cataldo, Landa en Anacona.

14:30 De rust is teruggekeerd in het peloton. Sunweb neemt de kop en begint rustig aan de tweede beklimming. De ontsnapping van de dag is geformeerd.

14:23 Ook Anacona zit erbij. Ideale situatie voor Quintana. We zijn begonnen aan de tweede beklimming.

14:20 Quintana heeft Amador voorin zitten. Nibali Siutsou. De voorsprong bedraagt twee minuten

14:19 Preidler en Haga zijn weer aangesloten bij Dumoulin. Dat betekend dat hij weer drie ploegmaten om zich heen heeft.

14:16 De voorste groepen zijn samengesmolten. Er zijn nu negentien renners vooruit.

14:14 Jasper Stuyven en Mads Pedersen dalen als een malle en sluiten aan bij de achtervolgende groep. Dit ziet er goed uit voor Mollema, die gelijk twee ploeggenoten vooruit heeft.

14:12 Nog honderd kilometer. We zitten nu in de afdaling die ons leidt naar de beklimming van de Passo Valparola.

14:08 De drie rijders worden ingerekend door drie renners uit de achtervolgende groep, maar de rest zit er niet ver achter.

14:06 Het is ieder voor zich vandaag. Drie mannen nog vooruit, maar daartussen rijden allemaal eenlingen in de afdaling. De klassementsrenners rijden nog bij elkaar.

13:59 Voor de sprinters is de etappe van vandaag een hel.

13:59 Rosa komt als eerste boven en pakt 35 punten voor de bergtrui.

13:58 Drie vluchters voorop: Berhane, Rosskopf, Rosa. Daarachter een groep van negen renners: Van Garderen, Siutsou, Foliforov, Anacona, Plaza, Dombrowski, Deignan en Hirt. Dit beteken dat Nibali en Quintana allebei een mannetje vooruit hebben.

13:56 Nog één kilometer tot de top van deze beklimming.

13:54 De koplopers hebben nog altijd een voorsprong

13:49 Ten Dam leidt het peloton, maar zoals het nu lijkt dan is hij nog maar de enige knecht van Dumoulin het peloton. Dat is geen goed nieuws voor de roze trui drager.

13:49 Nibali stuurt ook een mannetje mee: Siutsou

13:48 Hierbij onder meer Anacona, Foliforov, Plaza en Van Garderen,

13:47 Boara wordt ingelost door het peloton. Er rijdt een groep van acht renners weg uit die groep.

13:46 Er proberen weer wat renners weg te komen uit het peloton, of wat daar nog van over is.

13:45 De vier vluchters komen niet echt weg. De voorsprong bedraagt slechts vijftien seconden

13:43 Het peloton wordt weer samen gebracht. De wedstrijd wordt zo wel gelijk al hard gemaakt.

13:40 Foliforov probeert weg te komen uit het peloton. Alle klassementsrenners zitten voorin.

13:39 Achterin het peloton roepen nu al renners om hun moeder.

13:38 Dit lukt tot op heden niet. Alles is nog samen, op de vier koplopers na.

13:36 Het peloton rijdt op veertig seconden achterstand van de koplopers

13:36 Movistar probeert twee mannen vooruit te sturen

13:33 Er zijn continue aanvallen van eenlingen. Tot nu toe zijn dat geen renners uit de top tien van het klassement, dus blijven de favorieten nog rustig zitten.

13:31 Davide Martinelli is de eerste renner die moet lossen uit het peloton.

13:30 Die voorsprong was echter zo gering, dat de groep weer bij elkaar is.

13:29 Tussen het peloton en de voorste vier rijdt nog een groep van zo'n 32 renners. Daarin geen klassementsrenners.

13:28 Het peloton heeft een minuut achterstand op de voorste vier vluchters. We gaan beginnen aan de eerste klim van de dag.

13:20 In die groep sowieso twee renners van Bahrain Merida.

13:20 Daarachter is er een half peloton dat ten aanval trekt.

13:19 We hebben gelijk vier leiders: Berhane, Boaro Rosskopf en Rosa.

13:18 De eerste vijftien kilometer zijn exact hetzelfde als de laatste vijftien van gisteren. Daarna beginnen de renners aan de Passo Pardoi. Een klim van de eerste categorie.

13:14 De eerste beklimming is er een met een lengte van twaalf kilometer een een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent.

13:13 "Afzien, dat is het eerste wat in mij op komt. Het is een kwestie van de benen hebben of niet. Ik verwacht niet dat mijn concurrenten gelijk op de eerste klim aanvallen", aldus Dumoulin voorafgaand aan deze etappe.

13:10 De renners zijn weggeschoten, er is nu geen weg meer terug.

13:06 Het is de op een na kortste etappe in deze Giro, maar misschien wel de zwaarste. Er wordt gezegd dat hier de Giro beslist kan worden.

13:02 Voor Quintana daarentegen is het smullen geblazen. Hij gaat sowieso aanvallen.

13:02 Maak uw borst maar nat. Dit gaat pijn doen bij de renners:

12:54 En wat kan Mollema?

12:43 Het is een korte etappe van 137 kilometer. Al na 14 kilometer staat de eerste col op het programma. Dit betekent voor de renners dat zij zich voor de start alvast moeten opwarmen.

12:42 Hier is het uiteindelijk allemaal om te doen!

12:41 Alle ogen zijn gericht op Tom Dumoulin, laat zijn lichaam hem vandaag niet in de steek en hoe zijn de benen?