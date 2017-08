Uitslag Vuelta a España 2017: Etappe 7 Llíria - Cuenca

17:58 Met dat feit sluiten we deze liveticker af. Tot morgen bij de achtste etappe!

17:57 Kelderman reed lek in de finale en verloor daardoor tijd.

17:54 Dit is de daguitslag:

17:54 Bol staat na vandaag zevende op 46 seconden van leider Froome.

17:48 De andere klassementsfavorieten zaten er wel bij en dus verandert de top van het klassement niet. Althans, behalve de opmars van Jetse Bol. Hij zal de top-tien van de algemene rangschikking binnen gaan komen.

17:47 Kruijswijk zat wel in de groep met favorieten, Kelderman heeft wat tijd verloren vandaag. Hij komt zeventien seconden na de groep met favorieten over de meet.

17:42 Jetse Bol komt de top-tien van het klassement binnen.

17:41 De groep met favorieten komt over de meet met Team Sky op kop. Wilco Kelderman lijkt er niet bij te zitten...

17:39 De winnaar:

17:38 Het peloton is relatief rustig gebleven in de finale. Er is nog 3 kilometer te gaan voor die groep. Het rood voor Bol zit er nog steeds in...

17:38 1. Mohoric 2. Poljanski 3. Rojas 4. De Gendt 7. Bol

17:38 Pawel Poljanski wordt voor de tweede dag op rij tweede, Jetse Bol is zevende.

17:33 Mohoric wint de zevende etappe in de Vuelta!

17:32 Mohoric gaat op de zege af, Bol gaat de top-tien van het klassement binnen komen.

17:31 Laatste kilometer voor Mohoric!

17:30 De verschillen blijven klein. De zege is zeker nog niet binnen voor Mohoric.

17:29 Nog 3 kilometer voor Mohoric.

17:28 Bol zal in deze situatie de top-tien van het klassement binnen gaan komen.

17:27 De koploper:

17:26 Nog 5 kilometer.

17:26 Het verschil is zo'n twintig seconden.

17:26 Bol, De Tier en De Marchi naderen De Gendt, Rojas en Poljanski. Dan ontstaat er een achtervolgende groep van zes renners achter Mohoric.

17:26 Alle klassementsfavorieten lijken er nog bij de zitten in het peloton.

17:24 Bol zit niet ver achter de eerste groep met achtervolgers. Mohoric rijdt solo op kop.

17:24 Nog 8 kilometer.

17:23 Bol gaat stijgen in het klassement, maar het rood lijkt net een brug te ver.

17:23 Het peloton zit nu op de klim. Het peloton wordt een groep met favorieten, want het grote pak slaat volledig uit elkaar.

17:22 Mohoric is in de afdaling opnieuw in de aanval gegaan en heeft een klein gat op drie achtervolgers: De Gendt, Poljanski en Rojas.

17:22 Nog tien kilometer.

17:21 Bol vormt samen met De Tier en De Marchi de tweede groep in koers.

17:20 Ook in het peloton is de strijd los.

17:20 De koplopers: De Gendt, Mohoric, Poljanski en Mohoric. Bol zit daar ergens achter, niet al te ver.

17:19 Reis reed zonet tegen een motor aan:

17:19 Ze zijn boven! Het is nu vooral afdalen en vlak naar de finish. Intussen is het peloton gebroken. Team Sunweb zit in de tweede groep.

17:17 Mohoric en Rojas op kop. Poljanski nu met De Marchi en De Gendt in zijn viel daar kort achter.

17:17 Ondertussen is Reis onderuit gereden door een motor op deze klim in Cuenca.

17:16 Bol zit niet ver weg, maar moet wel een gat laten ten opzichte van de eerste mannen in koers.

17:16 Rojas rijdt naar Mohoric toe, ook De Marchi zit erbij als de kopgroep bijna boven is.

17:15 Mohoric nog op kop, de kopgroep valt verder uit elkaar. Bol doet goed mee en rijdt rond de vijfde plaats in koers.

17:13 De verschillen zijn niet groot vooraan.

17:13 Mohoric en Gougeard zijn aan de klim begonnen.

17:11 Nog 15 kilometer...

17:11 Gougeard en Mohoric hebben een klein gat.

17:11 Mohoric bepaalt het tempo in aanloop naar de Alto del Castillo. Bol hangt in laatste wiel van de kopgroep.

17:09 Het peloton blijft rustig aan doen, en dus komt die rode trui voor Bol steeds dichterbij.

17:09 De slotklim nadert voor de kopgroep. Grote verschillen ontstaan er niet als onder meer Gougeard en De Marchi gas geven.

17:07 Mohoric zet de volgende versnelling in. Reyes, ploeggenoot van Bol, pakt zijn wiel.

17:07 Met nog twintig kilometer te gaan, heeft Bol precies de voorsprong die hij nodig heeft om het rood te pakken...

17:06 Goed voor Bol: Team Sky lijkt geen enkel belang te hebben het tempo nu hoog te houden. Een Nederlander in het rood zullen ze niet zo erg vinden voor nu.

17:04 Thomas De Gendt Alexis Gougeard verstoren nu wel de samenwerking in die kopgroep met een eerste speldenprik. De strijd om de dagzege zal niet goed zijn voor de zaken van Bol.

17:03 Het (virtuele) rood komt nu wel heel dichtbij voor Jetse Bol. De voorsprong van de koplopers is 8.30, de achterstand van Bol op klassementsleiders Chris Froome 8.55.

17:00 Met nog 25 kilometer heeft de kopgroep weer ruim acht minuten voorsprong op het peloton. Zou Jetse Bol dan toch nog rood kunnen pakken vandaag?

16:56 De gemiddelde snelheid van vandaag ligt rond de 41 kilometer per uur.

16:52 Over zo'n 17 kilometer komen de koplopers aan de voet van de Alto del Castillo. De korte, maar steile klim over kasseien. De wegen zijn er smal.

16:51 Nog 32 kilometer.

16:51 Maar misschien is de strijd om de dagzege ook wel belangrijker voor hem. De winnaar zal in ieder geval uit deze kopgroep van veertien renners komen. En Bol heeft met ploeggenoot Reyes hulp in de jacht op dagsucces.

16:50 Het peloton is weer rustig en koerst over de volledige breedte van de weg. De voorsprong van de kopgroep loopt dus weer op. Jetse Bol gaat opnieuw een flinke sprong maken in het klassement, het rood is nog ver weg.

16:40 Nog 41 kilometer.

16:40 Toch wordt er nog niet gekoerst met het mes tussen de tanden.

16:39 Het peloton breekt!

16:31 Het is nog 48 kilometer tot de finish.

16:31 De kopgroep zit nu op een weg waar de wind vrij spel heeft. Dat gaat nog interessant worden in het peloton straks.

16:26 Een rechte weg, wind op de kant en open velden. Het peloton waakt voor waaiers:

16:05 Bovendien ligt in de finale nog de beklimming van El Castillo. Een korte, maar steile klim over slecht wegdek en kasseien.

16:04 De wind is dreigend. De kans bestaat dat er nog waaiers gaan ontstaan, zoals al even het geval was eerder in de etappe.

16:04 Het is nog 66 kilometer, de kopgroep heeft acht minuten voorsprong.

15:44 Na een valpartij hebben Larry Warbasse en Merhawi Kudus op moeten geven.

15:42 Het is nog 80 kilometer.

15:34 Jetse Bol ruikt voor de tweede keer in deze Vuelta het rood. De voorsprong van de kopgroep loopt op tot 7.30. Nog 1.25 te gaan...

15:21 Jetse Bol staat op 8.55 van klassementsleider Chris Froome. De Nederlander maakte in etappe vijf al kans op het rood. Vandaag is dat opnieuw het geval.

15:20 Het peloton lijkt er weinig belang bij te hebben om de kopgroep nog terug te halen. De voorsprong van de koplopers hangt al een tijdje tussen de zes en zeven minuten.

15:20 Met nog honderd kilometer te gaan, is het weer rustig in het peloton.

15:10 Het waait en dus ontstaan er waaiers in het peloton!

14:52 Ook op de tweede beklimming van de dag is Thomas De Gendt als eerste boven. Opnieuw drie punten voor de Belg, die nu met zestien punten tweede staat in het bergklassement. Met 38 punten leidt Davide Villella.

14:33 De Colombiaanse sfeermakers in Spanje:

14:29 Nog 140 kilometer. De kopgroep heeft een voorsprong van dik zes minuten. Status quo in de koerssituatie.

14:04 Thomas De Gendt heeft drie bergpunten gepakt op de eerste klim van de dag. Voor Rojas en Mohoric. De Gendt had er al tien, dat zijn er nu dertien. Davide Villella draagt de bergtrui en heeft 38 punten.

13:55 Bol is de best geklasseerde renner in de kopgroep:

13:43 Floris De Tier zit in de kopgroep voor LottoNL-Jumbo. Op dag één tuimelde hij nog over ploeggenoot Antwan Tolhoek heen in de ploegentijdrit.

13:40 Over het weer in Spanje: regen.

13:38 Bol zit samen met ploeggenoot Aldemar Reyes in de kopgroep. Ook Movistar heeft een koppel vooraan: Rojas en Carparaz. Cofidis zit meer met Maté en Perez.

13:36 Jetse Bol, die in de kopgroep zit, zei bij de start: "Het was interessant om kans te maken op het in etappe vijf. Tot nu toe doen we het goed, denk ik. We jagen op een ritzege. Mijn rol is om alles te geven, vooral in de wind. Mijn ploeggenoten zijn vooral goede klimmers."

13:25 Jonas Van Genechten van Cofidis is afgestapt, zo meldt de organisatie.

13:20 Er is dertig kilometer afgelegd.

13:20 De situatie in koers is duidelijk. Geen Kelderman in de kopgroep dus, wel Bol. Dertien man voorop met drie minuten voorsprong op het peloton, waar Team Sky op kop rijdt.

13:19 De volledige samenstelling van de kopgroep is als volgt: Jetse Bol, Aldemar Reyes (Manzana Postobon) José Joaquin Rojas, Richard Carapaz (Movistar), Luis Maté, Anthony Perez (Cofidis) Matej Mohoric (UAD Team Emirates), Pawel Poljanski (BORA-hansgrohe), Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale), Arnaud Courteille (FDJ), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Floris De Tier (LottoNL-Jumbo) en Rafael Reis (Caja Rural).

13:11 Voor LottoNL-Jumbo zit Floris De Tier erbij.

13:10 De samenstelling die we u hebben gegeven klopte dus ook niet. Jetse Bol zou er wel bij zitten. Dat melden we met enige voorzichtigheid.

13:09 Correctie: de organisatie meldde Kelderman in de kopgroep. Dat blijkt niet zo te zijn.

13:06 De voorsprong van de kopgroep is twee minuten, en dus rijdt Kelderman virtueel in het rood!

13:05 Kelderman is de nummer elf in het klassement, op 1.28 achterstand van leider Froome. Daarmee is de Nederlander met afstand de best geklasseerde renner in de kopgroep van veertien.

13:03 Ook rasaanvaller Thomas De Gendt zit erbij en de nummer twee van gisteren: Pawel Poljanski. De volledige samenstelling volgt snel.

13:03 De verschillen zijn nog niet groot. De organisatie meldt dat Kelderman in een groep van veertien renners een kleine halve minuut voor het peloton rijdt.

13:02 In de kopgroep: Wilco Kelderman!

12:59 De strijd om de vroege ontsnapping is begonnen. Er wordt nu een kopgroep gemeld van veertien renners. Eerder strandde een poging van vijf mannen. Er ligt al een dikke tien kilometer achter de wielen.

12:32 Betancur viel samen met Van Garderen. De Amerikaan verloor tijd en zakte van plek twee naar plek vier in het klassement:

12:30 De renners zitten al op de fiets, de officiële start kan elk moment plaatsvinden.

12:28 De Vuelta moet verder zonder deze man. Betancur brak gisteren bij een val zijn enkel:

12:28 Onze voorbeschouwing op de rit van vandaag:

12:27 Opnieuw een lange etappe: ruim 205 kilometer. En slopend, de start ligt op tweehonderd meter boven zeeniveau, de aankomst op negenhonderd meter.