Uitslag Vuelta a España 2017: Etappe 11 Lorca - Calar Alto

17:49 Dat was het voor vandaag! Bedankt voor het volgen allen en graag tot morgen!

17:46 Het klassement na etappe elf:

17:41 Kelderman staat na vandaag vijfde in het klassement.

17:40 De daguitslag:

17:40 De winnaar:

17:37 Kelderman heeft een geweldige indruk gemaakt en gaat de top-tien van het klassement bestormen. Froome doet ook een goede zaak en zit een stuk stevige in het rood. Nibali is na vandaag de nummer twee in het klassement.

17:36 Froome tweede, Nibali derde en Kelderman vierde.

17:36 Miguel Angel Lopez wint de elfde etappe in de Vuelta a España!

17:34 Laatste kilometer!

17:34 Kelderman moet nu een gat laten op Froome, Lopez en Nibali.

17:33 Lopez gaat over Nibali en leidt. Contador, Bardet en Zakarin moeten lossen.

17:33 Kelderman zit er geweldig bij! Hij is de nummer vier in koers op dit moment.

17:33 Lopez harkt naar zijn wiel, Froome volgt.

17:32 Vincenzo Nibali is versnelt en heeft een klein gat op de rest in de kopgroep.

17:31 Nog 1.800 kilometer.

17:30 Mikel Nieve maakt gang om het tempo strak te houden.

17:30 Hij zit in de kopgroep, de groep waarin de beste klassementsfavorieten zitten. Daar gaat de strijd om de dagzege beginnen.

17:29 Kelderman zal zich stevig in de top-tien van het klassement nestelen in deze etappe.

17:28 Chaves rijdt op een minuut, Aru en De la Cruz op zo'n veertig seconden.

17:28 Nog 3,5 kilometer tot de top.

17:26 Kelderman oogt sterk. Hij rijdt in vijfde positie.

17:27 De kopgroep: Chris Froome, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez, Wilco Kelderman, Ilnur Zakarin, Darwin Atapuma, Romain Bardet, Mikel Nieve en Franco Pellizotti.

17:25 Nog vijf kilometer.

17:23 Aru rijdt op een dikke halve minuut van de eerste groep. Chaves geeft al bijna een minuut toe.

17:22 Nog zeven kilometer tot de top.

17:21 Bardet en Atapuma worden gegrepen door de groep met onderstaande mannen erin.

17:20 Zakarin, Lopez, Kelderman, Froome, Contador en Nibali zijn de sterkste klassementsmannen in deze etappe.

17:19 De mannen uit de top-tien die hebben moeten lossen: De la Cruz, Roche, Aru, Woods, Van Garderen, Adam Yates en Chaves. Dit is een ideale situatie voor Froome en ook Kelderman kan opschuiven. Hij zit er nog goed bij in de groep met favorieten.

17:18 Nog 8,5 kilometer kimmen tot de finish.

17:17 De groep met favorieten:

17:16 Chaves heeft moeten lossen. Opmerkelijk, want zijn ploeg reed een stevig gedeelte van de dag op kop.

17:14 Door dit geweld hebben Bardet en Atapuma nog maar een minuut voorsprong. Het is nog tien kilometer.

17:13 Kelderman kan weer aansluiten. Contador en Nibali zijn niet ver weg.

17:13 Wilco Kelderman zit er goed bij. Hij rijdt kort achter de groep van Froome.

17:13 Contador en Nibali hebben een gat. Daarachter houdt Team Sky het tempo hoog en strak.

17:12 Nibali waagt een nieuwe poging, nu zit Contador meteen in zijn wiel. Zouden zij iets hebben afgesproken?

17:11 Behalve Roche en De la Cruz, zij rijden achter de groep met favorieten.

17:11 Contador is de eerste die versnelt in de groep met favorieten. Nibali zit er meteen bij. De rest van de favorieten volgen.

17:10 Nog 11 kilometer voor koplopers Bardet en Atapuma.

17:08 David De la Cruz heeft pech en moet achtervolgen op de groep met favorieten.

17:05 Bahrain Merida op kop in het peloton. Daarachter Moscon met Froome in zijn wiel en dan de rest van de klassementsfavorieten.

17:05 De koplopers:

17:02 Simon Yates laat de koplopers gaan. Hij kan zo nog zijn werk gaan doen voor broer Adam en kopman Chaves.

17:01 Het is nog 13,5 kilometer tot de top en de finish.

17:01 Het profiel van de slotklim:

17:00 Romain Bardet krijgt vandaag de prijs voor de strijdlust, een logische keuze. De Fransman is al de hele dag in de aanval.

17:00 Yates heeft het zwaar in de kopgroep als Atapuma versnelt. Bardet pakt het wiel van de Colombiaan.

16:59 Bahrain Merida maakt gang in het peloton.

16:55 De groep met favorieten is rustig naar beneden gereden. De drie koplopers hebben daardoor bijna drie minuten marge als ze aan de slotklim naar Calar Alto beginnen.

16:53 Yates, Atapuma en Bardet hebben Visconti achtergelaten.

16:50 Over drie kilometer begint de slotklim.

16:49 De koplopers pakken tijd op de groep met favorieten in de afdaling. Daardoor hebben de mannen vooraan zeker een kans om de rit te winnen. Bovendien zijn het niet de minste klimmers.

16:46 Zo ziet de aankomst van vandaag eruit:

16:45 Armée daalt als een natte krant en is intussen bijgehaald. Vier mannen vooraan: Bardet, Atapuma, S. Yates en Visconti.

16:41 De bergsprint van zonet:

16:39 In de afdaling gaat Sander Armée in de aanval vanuit de kopgroep.

16:36 De voorsprong op de groep met favorieten is ongeveer 1.30.

16:36 Zij gaan nu 15 kilometer afdalen en dan nog 15 kilometer klimmen.

16:36 De koplopers zijn boven! Eerst Bardet, dan Atapuma en vervolgens de rest.

16:30 Darwin Atapuma, zojuist weggereden uit de groep met favorieten, sluit nu aan bij de kopgroep.

16:30 De situatie in koers: vier koplopers met daarachter (los van wat eenlingen) de groep met favorieten. Het verschil tussen die twee groepen is 1.20.

16:29 Bardet zet aan, Yates reageert en de rest sluit aan.

16:26 Nog 4 kilometer tot de top. Daarna 15 kilometer dalen en nog ruim 15 kilometer klimmen tot de finish.

16:25 Team Sky ziet er weer machtig uit. Chris Froome heeft in zijn rode trui nog vijf makkers voor zich.

16:23 Yates en Visconti zijn aangesloten bij de vier koplopers. Anton en Reyes moeten die groep weer laten gaan, dus zijn er opnieuw vier koplopers.

16:17 Simon Yates nadert de koplopers, met Giovanni Visconti in zijn wiel.

16:15 Waar Simon Yates nu zit is niet helemaal duidelijk.

16:13 Nog 38 kilometer in totaal en 8 tot de top van deze klim.

16:12 Anton en Armée kunnen aansluiten bij Bardet en Reyes. Zo zijn er nu vier koplopers.

16:11 Simon Yates staat niet in de top van het klassement. Broer Adam wel (achtste) en natuurlijk ook kopman Esteban Chaves (tweede op 36 seconden van Froome).

16:10 Vanuit het peloton is Simon Yates in de aanval gegaan. Orica-Scott reed al op kop. Zij hebben een strijdplan vandaag. Team Sky moet nu weer het kopwerk doen in de groep met favorieten.

16:09 Daartussen zitten de andere renners uit de voormalige kopgroep.

16:09 Bardet en Reyes hebben nog maar vijftig seconden voorsprong op het peloton dat langzaam een groep met favorieten wordt.

16:07 Zij zijn bezig aan de Alto de Velefique. 13,2 kilometer klimmen met een stijgingspercentage van 8,6 procent. De twee koplopers moeten daar nog 9,5 kilometer van afleggen.

16:07 Romain Bardet en Aldemar Reyes blijken de sterkste klimmers in de kopgroep.

16:01 De kopgroep is begonnen aan de eerste klim en slaat meteen uit elkaar. Lennard Hofstede is de eerste die het tempo niet kan volgen.

15:54 Er liggen in deze finale twee beklimmingen van de eerste categorie met daartussen een afdaling van vijftien kilometer. Het zal ruim 25 kilometet omhoog gaan tot de aankomst in Calar Alto.

15:53 Het is nog 45 kilometer. Dat betekent dat de voet van de eerste klim nadert.

15:45 Intussen is het nog 50 kilometer. Orica-Scott maakt serieus werk van de achtervolging. Kopman Esteban Chaves zal goede benen hebben.

15:44 De kopgroep:

15:38 Orica-Scott meldt zich op kop van het peloton, waardoor de voorsprong van de koplopers snel minder wordt.

15:25 De renners zwoegen door in de regen. Het is nog 62 kilometer tot de finish. De weg loopt al gemeen omhoog. Over twintig kilometer komt de kopgroep bij de voet van de eerste echte klim van de dag.

15:11 Het peloton:

15:09 Mohoric was zojuist als eerste bij de tussensprint, voor Clarke en Jungels.

15:05 De organisatie meldt dat Domenico Pozzovivo is afgestapt. Hij is de twintigste renner die uitvalt in deze Vuelta.

15:04 Het is nog 78 kilometer en de voorsprong van de kopgroep is teruggelopen tot een dikke vier minuten. De regen komt al de hele dag met bakken uit de hemel.

14:52 Het is zo een dag:

14:49 Steven de Jongh, de Nederlandse ploegleider van Alberto Contador bij Trek-Segafredo, denk dat het podium nog mogelijk is voor zijn kopman: "Misschien komt alles wel samen: het klassement en een ritzege. Voor vandaag: Alberto geeft niet om de regen, dus dat is een goed teken. Het gaat zwaar worden, dat wel."

14:41 Er heerst een status quo in de koers, stilte voor de storm. Het is nog zo'n 95 kilometer, over een dik uur begint het echte klimwerk.

14:40 De koplopers mogen nu toch een grotere voorsprong pakken van het peloton (en vooral Team Sky). De veertien mannen vooraan hebben nu bijna vijf minuten marge. Antonio Pedrero rijdt vooraan lek, maar kan terugkeren.

14:14 Vanaf nu gaat de weg langzaam omhooglopen. In de laatste vijftig kilometer wordt het echt zwaar. Het is nu nog 110 kilometer.

14:13 Romain Bardet is al door het ijs gegaan in deze Vuelta. Zijn achterstand in het klassement: 21.14.

14:12 De kopgroep vanuit de ploegwagen:

14:08 De voorsprong blijft rond die drie minuten hangen. Dat is logisch gezien de aanwezigheid van Anton in de kopgroep. Hij staat in het klassement op 5.54 van leider Froome.

13:47 Deze groep van veertien heeft al een voorsprong van drie minuten.

13:46 De samenstelling van de kopgroep: Bob Jungels (Quick-Step Floors), Alessandro De Marchi (BMC), Antonio Pedrero (Movistar), Lennard Hofstede (Sunweb), Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), Simon Clarke (Cannondale-Drapac), Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo), Matej Mohoric (UAE Team Emirates), Sander Armée (Lotto Soudal), Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), Igor Anton (Dimension Data), David Arroyo (Caja Rural-Seguros RGA), Conor Dunne (Aqua Blue Sport) en Aldemar Reyes (Manzana Postobon).

13:43 En ook de zojuist genoemde Igor Anton zit er opnieuw bij. Kan hij net als in 2006 winnen op Calar Alto?

13:41 Er rijdt een nieuwe groep van veertien weg. Weer zit Romain Bardet erbij en dit keer is ook de Nederlanders Lennard Hofstede en Antwan Tolhoek zitten erbij.

13:32 Elf jaar geleden won Igor Anton op Calar Alto. Vandaag is hij nog steeds van de partij in dienst van Dimension Data:

13:30 Na vijftig kilometer is alles weer samen.

13:19 Er is ruim veertig kilometer afgelegd.

13:18 Het blijft aanvallen regenen (net als water, het regent ook letterlijk in Spanje). Hector Saez is de volgende die een poging waagt.

13:18 Die groep van veertien is ingerekend. De organisatie meldt dat er grote namen bij zaten: Alaphilippe, Rui Costa en Mohoric.

13:06 Grote namen in het peloton hebben plannen. Na een solopoging van Julian Alaphilippe, is het nu Romain Bardet die deel uitmaakt van een kopgroep van veertien renners.

13:03 De organisatie meldt een lekke band voor Fabio Aru, maar hij is teruggekeerd in het peloton.

12:51 Julian Alaphilippe heeft een poging gedaan te ontsnappen uit het peloton, zonder succes. Na een kleine vijftien kilometer is alles nog bij elkaar.

12:34 Opnieuw begint de etappe in de regen:

12:33 Er zijn 179 renners van start gegaan. Het eerste gedeelte is zo goed als vlak. Vooral het laatste stuk van zestig kilometer is loodzwaar.

12:17 Zo won Matteo Trentin gisteren de tiende etappe:

12:14 Dit is onze voorbeschouwing op de rit van vandaag:

12:12 Het belooft een spectaculaire rit te worden met aankomst bergop in Calar Alto.