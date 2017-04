02:15

Wie was de laatste Nederlander die de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schreef? Het blijft een prachtige vraag voor in een sportquiz. Het antwoord: Adrie van der Poel in 1986. 31 jaar geleden inmiddels, en dat doet pijn. Van der Poel was destijds Sean Kelly en Jean-Philippe Vandenbrande te snel af in de sprint van een kopgroep. Geniet van deze heerlijke beelden.