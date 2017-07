Gesink had lekker gevoel in Düsseldorf: "Rechte stukken vol"

01:39

Robert Gesink is goed aan zijn Tour de France begonnen. De Nederlander werd in Düsseldorf 22ste tijdens Le Grand Départ. "Op de rechte stukken vol", haalt de renner van LottoNL-Jumbo tijdens het uitrijden terug met een grijns op zijn gezicht.In de Tour die vandaag is begonnen gaat Gesink niet voor een klassement, de Varssevelder moet ritten gaan kapen. Daarom was het vooral belangrijk om een goed gevoel te krijgen in de veertien kilometer lange tijdrit. "De uitslag is voor mij in deze tijdrit niet heel belangrijk. Het gevoel was goed, daar gaat het om", aldus Gesink tegenover WielerUpdate.nl.