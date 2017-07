01:39

Dylan Groenewegen buigt zich direct na zijn stunt op de Champs-Élysées over zijn fiets. Handen voor zijn gezicht, tranen over zijn wangen. Met rode ogen spreekt de kervers ritwinnaar in de Tour de France in Parijs: "Mijn eerste zege in de Tour op een perfecte dag, hier heb ik altijd van gedroomd." Geniet met deze beelden na van de laatste kilometer naar succes van Groenewegen in Parijs.