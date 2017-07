02:36

Dylan Groenewegen buigt zich direct na zijn stunt op de Champs-Élysées over zijn fiets. De handen gaan voor zijn gezicht, terwijl de tranen via zijn rode ogen over zijn wangen lopen. Twee dagen later na die sensationele sprintzege in de Tour de France gaat WielerUpdate.nl met Groenewegen in gesprek over de grootse opluchting in Parijs.