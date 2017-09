Contador sluit af in stijl, Froome houdt stand

03:52

Alberto Contador heeft zaterdag zijn succesvolle wielercarrière in stijl afgesloten met winst in de twintigste etappe van de Vuelta a España. Tijdens de beklimming van de verschroeiende Alto de l'Angliru stond er geen maat op El Pistolero, die in de afdaling van de Cordal al aanviel en vervolgens glorieus standhield. Chris Froome is na het overleven van de Angliru akelig dicht bij het realiseren van zijn unieke Tour-Vuelta dubbel. Hij werd derde in de rituitslag, achter ploegmaat Poels, en verzekert zich daarmee van eindwinst. Wilco Kelderman verloor zijn podiumplek en zakte naar plek vijf in de eindrangschikking.