Roglic in 2016: "Ik verkocht mijn motor en kocht een fiets"

15:30 – Primoz Roglic schreef deze Tour de France misschien wel het mooiste verhaal door als ex-schansspringer een bergetappe te winnen. Met die zege maakte hij in één klap de Tour van LottoNL-Jumbo goed. Wie is die Sloveense renner eigenlijk? Journalist Roland Mather sprak begin 2016 met Roglic, toen de Sloveen net in Nederland was, en maakte kennis met een eigenzinnige man.



Hij vloog ooit 146,5 meter door de lucht en won in 2006 met Slovenië zilver op de landenwedstrijd van het wereldkampioenschap schansspringen voor junioren. Maar nu, tien jaar later, maakt Primož Roglic deel uit van de wielerploeg van LottoNL-Jumbo. WielerUpdate.nl zocht hem op en sprak met de wielrenner over zijn bijzondere carrière tot nu toe. "Ik was nog jong, het viel te proberen."



Daar zat hij dan, samen met Enrico Battaglin. De twee buitenlandse aanwinsten van LottoNL-Jumbo werden eind vorig jaar, ter voorbereiding op hun eerste seizoen in Nederlandse dienst, voor een week naar Vught gestuurd. Een week lang moesten de twee wielrenners Nederlands leren in het voormalig nonnenklooster. "Vijf dagen achter elkaar, van 5.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds", vertelt Roglic. Aan de dag leek soms geen eind te komen. Maar het resultaat mag er zijn: 'ik vind het moeilijk', zegt de 26-jarige Sloveen in keurig Nederlands. Verder gaat het Nederlands spreken nog moeizaam, maar hij kan de taal inmiddels wel begrijpen. "Als ik met het team aan tafel zit, begrijp ik waar de jongens het over hebben. Dat is belangrijk natuurlijk. En ach, uiteindelijk is die taalcursus een interessante ervaring geweest", lacht hij.



De volgende 'interessante ervaring' in Nederland liet niet lang op zich wachten voor Roglic, want tijdens een teambuildingsactiviteit van LottoNL-Jumbo bij Defensie brak het touw waaraan hij hing. Het gevolg: de Sloveen denderde meters naar beneden. "Ik dacht even dat ik dood ging", zegt hij grinnikend. "Maar inmiddels zien we er de humor wel van in. En ik heb er gelukkig niets aan overgehouden."





Een week in Vught en een mislukte stunt bij Defensie: doorsnee zijn de eerste ervaringen van Roglic in Nederland niet te noemen. Maar dat past wel bij de Sloveen, want Roglic is geen doorsnee wielrenner. Hij droomde nooit van een carrière op de fiets, maar wilde de beste schansspringer van de wereld worden. Dat bleek echter te hoog gegrepen. "Ik had er genoeg van, na vijftien jaar. Ik stond niet waar ik hoopte dat ik zou staan als 22-jarige. Daarom vond ik het genoeg. Ik wilde de nummer één worden, dat haalde ik niet. Toen heb ik mijn motorfiets verkocht en een racefiets gekocht. Dat ging eigenlijk per toeval, ik had wat vrienden die een racefiets hadden. Vanaf het begin reed ik best hard, dus ik zei tegen mezelf: waarom zouden we dit niet doen? Ik was nog jong, het viel te proberen."



In diverse media circuleert het verhaal dat Roglic door een zware valpartij genoodzaakt was om te stoppen met schansspringen. Dat klopt niet, meldt hij. "Die crash was vijf jaar voordat ik uiteindelijk besloot om te stoppen. Valpartijen maken me niet uit, in deze sport kan je ook van je fiets vallen. Dat moet je accepteren. Maar ik kreeg wat last van mijn knieën en motivatieproblemen, daarom ben ik gestopt."



En hoewel schansspringen en wielrennen op het oog weinig op elkaar lijken, vond Roglic snel een nieuwe passie. Hij debuteerde in 2013 bij Adria Mobil, een kleine ploeg in Slovenië. Hij ontwikkelde zich goed en brak in 2015 door met goede resultaten in de Internationale Wielerweek (winst bergklassement) en de Rondes van Azerbeidzjan en Slovenië. In beide rittenkoersen won hij zowel een etappe als het eindklassement. In de Ronde van Slovenië hield hij onder meer Mikel Nieve in het klassement achter zich.





Het leverde hem een contract bij LottoNL-Jumbo op en daar prijst Roglic zich heel gelukkig mee. "Om opgepikt te worden door een grote ploeg, moet je heel veel geluk hebben. Zelfs als je extreem goed bent, heb je geluk nodig. Ik besef dat ik veel geluk gehad heb en ben enorm blij met deze mogelijkheid. Hoe ik in contact gekomen ben met LottoNL-Jumbo? De teammanager van mijn vorige team, Adria Mobil, kende iemand hier. Hij heeft ze opgebeld en over mij verteld."



Roglic hoopt mooie dingen te laten zien in dienst van de Nederlandse ploeg. "Ik ben een klimmer, ik houd van zware wedstrijden. De bedoeling is dat ik sowieso de Giro ga rijden, in dienst van Steven Kruijswijk. Hopelijk kan ik zo goed mogelijk helpen. Natuurlijk hoop ik dit jaar ook een aantal keer voor eigen kans te mogen gaan. We zullen zien wanneer de kansen zich voordoen. Hoe mijn niveau is, ten opzichte van de beste klimmers in het peloton? Lastig te zeggen. We zullen zien, volgende week al in de Tour Down Under. Misschien krijg ik dan al wel flink op mijn broek."



Door: Roland Mather