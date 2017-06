In beeld: de tien laatste winnaars van de Tour

10:00 – Over precies een week gaat de Tour de France van start in het Duitse Düsseldorf. Om alvast in de stemming te komen voor het strijd om het geel in Parijs, zet WielerUpdate.nl de winnaars van de laatste tien uitvoeringen voor je op een rijtje.



2007 - Alberto Contador



Zeven keer won Alberto Contador een grote ronde, waarvan de eerste keer de Tour de France van 2007 was. Maar eigenlijk was het de Tour van Michael Rasmussen. De Deen ging met een voorsprong van 3.10 minuut op nummer twee Contador aan de leiding in het algemeen klassement, toen zijn werkgever Rabobank hem met nog vier etappes te gaan uit koers haalde omdat hij gelogen zou hebben over zijn verblijfplaats.



2008 - Carlos Sastre



Ook in 2008 ging de eindzege naar een Spanjaard, ditmaal Carlos Sastre. De renner van CSC-Saxo Bank was vooraf al de topfavoriet bij de bookmakers en maakte dit ook waar. Sastre sloeg zijn slag op de Alpe d'Huez, waar hij de zeventiende etappe met ruim twee minuten voorsprong won op de concurrentie. Dit mede dankzij het goede werk van de gebroeders Schleck op de slotklim.



2009 - Alberto Contador



De Tour van 2009 stond in het teken van de terugkeer van Lance Armstrong in 's werelds meest prestigieuze rittenkoers. Een nieuwe eindzege zat er evenwel niet in voor de Amerikaan; een derde plek in het algemeen klassement was zijn deel en deze werd hem later om bekende redenen nog afgenomen. De winst was voor zijn Astana-ploeggenoot Alberto Contador, die superieur was. Zijn voorsprong op nummer twee Andy Schleck bedroeg in Parijs maar liefst 4.11 minuut. Contador haalde daarmee op duidelijke wijze zijn gram; in 2008 kon hij zijn titel niet verdedigen omdat Astana om dopingperikelen niet werd toegelaten tot het Tour-peloton.



2010 - Andy Schleck



In 2010 vochten Alberto Contador en Andy Schleck een zinderend gevecht uit op de Tourmalet, waarbij de Luxemburger nipt de betere was. De eindzege was later echter, zo dacht men althans toen, voor Contador. De Spanjaard pakte belangrijke seconden door in de rit naar Mende weg te springen op het moment dat Schleck met materiaalpech te maken kreeg. Veel wielerfans namen Contador dat niet in dank af, maar uiteindelijk kwam de gele trui alsnog bij Schleck terecht. Vijftig picogram clenbuterol werd Contador fataal.



2011 - Cadel Evans



Cadel Evans was al 34 jaar en twee keer tweede geworden in de Tour, toen in 2011 alles samenviel voor hem in La Grande Boucle. Voor de beslissende tijdrit in en rond Grenoble stonden Andy en Frank Schleck eerste en tweede in het algemeen klassement, maar tegen de klok rijden is niet het sterkste punt van de Luxemburgse broers en juist wel van Evans. De BMC-renner was die dag ongeveer 2,5 minuut sneller dan Andy Schleck en bracht vervolgens, als eerste Australiër ooit, de gele trui naar het podium in Parijs.



2012 - Bradley Wiggins



Na Australië in 2011 won een jaar later weer een nieuwe nationaliteit de Tour. De Brit Bradley Wiggins nam na de zevende etappe de gele trui over van proloogwinnaar Fabian Cancellara en stond deze niet meer af. In de bergen leek zijn luxeknecht en landgenoot Chris Froome soms sterker dan Wiggins zelf, maar uiteindelijk had laatstgenoemde bij het binnenrijden van Parijs bijna 3,5 minuut voorsprong op nummer twee Froome.



2013 - Chris Froome



Nadat hij in 2012 al een sterke indruk had gemaakt, trad Chris Froome in 2013 in de voetsporen van Bradley Wiggins. De Britse renner van Sky zegevierde net als zijn land- en ploeggenoot met een groots vertoon van macht. Na de achtste etappe kwam de gele trui in zijn bezit en deze wisselde niet meer van eigenaar. Het was ook de Tour van 'Bau' en 'Lau', met Bauke Mollema en Laurens ten Dam enige tijd in de race voor het podium. Ze werden uiteindelijk respectievelijk zesde en dertiende.



2014 - Vincenzo Nibali



De Tour de France van 2014 had een fascinerende strijd tussen Chris Froome, Alberto Contador en Vincenzo Nibali moeten worden, maar de twee eerstgenoemden crashten uit de koers. Daarmee werd de rode loper uitgerold voor Nibali; de Italiaan won met een voorsprong van dik 7,5 minuut op de uiteindelijke nummer twee Jean-Christophe Péraud en boekte daarmee zijn eerste Tourzege.



2015 - Chris Froome



Na de teleurstelling van 2014 heroverde Chris Froome een jaar later de macht. De Brit droeg maar liefst vijftien dagen de gele trui en hield de concurrentie andermaal ruim achter zich. Net als in 2013 eindigde Nairo Quintana op de tweede plaats. In de laatste dagen verkleinde de Colombiaan een achterstand van 3.10 minuut tot 1.12 minuut, maar daarna stokte zijn inhaalrace en werd Froome als winnaar gehuldigd.



2016 - Chris Froome



In 2016 was het voor de derde keer in vier jaar raak voor Chris Froome. Op de tweede Tour-zaterdag van het jaar sloeg hij in de eerste bergrit een dubbelslag, waarna hij de gele trui tot en met de Champs-Élysées om de schouders hield. Een valpartij in de negentiende etappe bracht de Sky-kopman nog wel aan het schrikken, maar met dank aan zijn ploeggenoten, Wout Poels in het bijzonder, kwam zijn koppositie nooit echt in gevaar.