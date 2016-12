Jaaroverzicht: tien meest gelezen artikelen op WielerUpdate

11:00 – Het lange wielerseizoen 2016 was er eentje met veel ongelukken, opmerkelijke verhalen en grootse Nederlandse prestaties. WielerUpdate.nl blikt op de laatste drie zaterdagen van het jaar in drie delen terug op het afgelopen seizoen. In dit derde en laatste deel de tien meest gelezen artikelen op WielerUpdate.nl. We mochten meeliften op het succes van de Nederlanders en kenden ons beste jaar ooit.



10. Mollema en co jagen op goud in Rio

9. Starttijden openingstijdrit Giro Apeldoorn

8. Tour de France: de strijd om de gele trui

7. Oproep Dumoulin heeft succes; eigenaars camper gevonden

6. Froome behoudt geel na bizar incident op Mont Ventoux

5. Tour de France: de kansen van de Nederlanders

4. Cancellara roept renners halt toe tijdens plaspauze Dumoulin

3. Tankink: We hebben het Astana-feestje mooi verpest

2. Dit moet Kruijswijk doen om de Giro te winnen

1. Mollema baalt van oordeel jury, Trek dient protest in

Met Wout Poels en Steven Kruijswijk in topvorm en kersvers Clásica San Sebastián-winnaar Bauke Mollema heeft Nederland meerdere ijzers in het vuur voor de wegwedstrijd op de Olympische Spelen. De hoop op nóg meer Nederlands succes is groot. Onze voorbeschouwing op de wegwedstrijd wordt massaal gelezen, het resultaat van de Nederlanders in de koers blijkt minder succesvol.Apeldoorn, heel Gelderland, is er al weken klaar voor. De Giro d'Italia komt naar Nederland en Tom Dumoulin is de grote kanshebber op de eerste roze trui van 2016. WielerUpdate.nl doet live verslag van het wielerspektakel op locatie. Het overzicht met de starttijden voor de tijdrit wordt een van de meest gelezen artikelen van 2016 op onze website.De Tour de France is traditiegetrouw de populairste koers van het jaar. In de aanloop naar La Grande Boucle loopt het water bij menig wielerliefhebber in de mond. En wat is er dan lekkerder dan voorpret beleven met voorbeschouwingen in de media? Weinig. In onze top-tien van meest gelezen artikelen staan twee vooruitblikken op de Tour, de strijd om het geel met daarin onze voorspelling van de top-tien van het eindklassement scoort een achtste plaats.Goed gelezen artikelen gaan vaak over opvallende nieuwsfeiten. Tom Dumoulin krijgt tijdens de achtste etappe van de Tour de France op de flanken van de Peyresourde last van maagkrampen. De nood wordt hoger en hoger, er moet een oplossing komen. Een Franse familie langs de route met een camper biedt soelaas. Dumoulin duikt naar binnen om een 'nummer twee' achter te laten. Na de etappe doet Dumoulin een oproep om het stel te vinden om ze twee dagen later tijdens de rustdag te kunnen bedanken voor hun gastvrijheid.Het meest bizarre incident in de koers in 2016 is zonder enige twijfel de sprint van Chris Froome op de Mont Ventoux. Bauke Mollema, Richie Porte en Froome klappen op een motor op de veel te drukke Kale Berg. Het publiek staat letterlijk bovenop de renners. Er is gewoonweg niet genoeg ruimte. Een motard moet in de ankers en ziet in zijn spiegel drie favorieten op zijn achterwiel klappen. Mollema en Porte kunnen redelijk snel verder. Froome's fiets ligt aan diggelen, kan in de drukte geen nieuwe aangereikt krijgen en besluit, naar eigen zeggen puur op ratio, te gaan rennen. Froome: "Ik moest naar boven en de snelste manier was om te gaan rennen."Naast de vooruitblik op het algemeen klassement, scoort ook de voorbeschouwing over de kansen van de Nederlanders in de Tour uitstekend. Er is weinig kennis voor nodig om te voorspellen dat Tom Dumoulin het goed zal gaan doen in de tijdritten. De Limburger zou het waarmaken en (naast de sensationale negende etappe ook) de dertiende rit op zijn naam schrijven.Fabian Cancellara wordt door velen gezien als de leider in het peloton. De Zwitser neemt die rol al op zich in de Tour de France van 2010 wanneer het volgens hem te gevaarlijk is om voluit te koersen. In de Giro van dit jaar is Cancellara opnieuw vader van het peloton als de renners van Nippo-Vini Fantini hard op kop rijden terwijl Tom Dumoulin in zijn roze trui een plas pleegt. De ploeggenoten van Dumoulin schreeuwen de Italianen toe, maar pas als Cancellara zich ermee gaat bemoeien houdt Nippo-Vini Fantini in.Nadat Kruijswijk met een inschattingsfout in de afdaling de Giro-zege uit handen heeft gegeven, geeft Vincenzo Nibali nog even extra gas. Nestor Bram Tankink vindt dat op z'n zachtst gezegd niet netjes. Als het peloton tijdens de slotrit in Turijn komt, wagen Maarten Tjallingii en Jos van Emden een sensationele vluchtpoging.De Nederlanders redden het niet, maar zorgen er wel voor dat het peloton op de natgeregende stenen van Turijn uit elkaar gescheurd wordt. De koers is tijdens de lokale ronde in Turijn al geneutraliseerd, dus het klassement staat niet meer op het spel. Maar Giro-winnaar Nibali komt vrij anoniem over de meet, en daar kan Tankink wel van genieten: "We hebben het Astana-feestje mooi verpest."Wielrennen is in mei van dit jaar bijna populairder dan ooit. De oorzaak: de geweldige vorm van Steven Kruijswijk in de Giro d'Italia. Na twee weken koers zit Kruijswijk steviger dan ooit in het roze. Nog één week overleven en dan schrijft de rossige Noord-Brabander geschiedenis. WielerUpdate.nl zet op de laatste rustdag van de Giro op een rij welke drempels er nog genomen moeten worden door Kruijswijk. De voorlaatste blijkt te hoog.De volgende woorden in het artikel blijken een voorspellende waarde te hebben: de Col d'Agnel ligt nog voor de slotklim, de top van die beklimming ligt op 2.744 meter en is daarmee het dak van deze Giro. Met een beetje pech kan het daar sneeuwen, waardoor de afdaling een hachelijke onderneming wordt.Kruijswijk valt in die inmiddels beruchte afdaling van de Col d'Agnel en geeft de leiding in het klassement uit handen. De renner van LottoNL-Jumbo zou als vierde eindigen in het eindklassement.Bauke Mollema is de grote verliezer van het incident op de Mont Ventoux in de twaalfde etappe van de Tour de France. Chris Froome en zelfs Nairo Quintana krijgen tijd terug, terwijl de Nederlander met lege handen staat na een geweldige dag. Het best gelezen artikel van dit jaar op WielerUpdate.nl is het nieuwsbericht over het protest dat Trek-Segafredo indient. Het protest zou zonder resultaat blijven.Door: Benjamin de Bruijn