Hoe staat LottoNL-Jumbo er volgens de renners voor?

23 december 2016 – Sep Vanmarcke ging, Lars Boom kwam. Wilco Kelderman verliet het vertrouwde nest, Stef Clement keerde er terug. De selectie van LottoNL-Jumbo is (noodgedwongen) op de schop gegaan. Hoe sterk is de enige Nederlandse WorldTour-formatie in 2017? WielerUpdate.nl vroeg het aan de renners en ploegleider Merijn Zeeman.



Merijn Zeeman

Steven Kruijswijk

Bram Tankink

Jurgen Van den Broeck

Dylan Groenewegen

Robert Gesink

Stef Clement

Jos van Emden

Amund Grøndahl Jansen

Primoz Roglic

Lars Boom

"Ik denk dat we een op een niet direct sterker zijn geworden. We zijn een paar belangrijke kopmannen kwijtgeraakt. We zullen het komend seizoen meer uit het team moeten halen. De verhoudingen in de ploeg zijn duidelijk, net als onze focus. Ik merk dat de renners dat prettig vinden. Van Grøndahl Jansen verwacht ik veel. Dat is een monster.""Vorig jaar gingen we naar de Giro met een ploeg die vooral sterk was tot de bergen. Dit jaar hebben we een sterkere ploeg voor de bergen. Zonder deze jongens (Stef Clement en Jurgen Van den Broeck, red.) was ik al heel dichtbij. Ik hoop dat zij mij het laatste zetje gaan geven. Ik ben heel blij dat Clement en Van den Broeck voor onze ploeg hebben gekozen. Je hoeft die jongens niets uit te leggen. Het zijn renners die gewend zijn om voorin mee te doen in de belangrijkste bergritten.""Ik denk dat de ploeg er goed voor staat. Met Sep (Vanmarcke, red.) en Wilco zijn er twee sterke mannen vertrokken. Daar is iemand als Lars (Boom, red.) voor teruggekomen. Zelf verwacht ik veel van Grøndahl Jansen. Dat is een heel sterke renner, daar gaan we de komende jaren veel plezier van hebben. En dan hebben we bijvoorbeeld ook Lobato erbij. Een Spanjaard in de ploeg, het is altijd even afwachten hoe dat uitpakt.""Ik heb een heel positief beeld van de ploeg. Dat geldt volgens mij niet echt voor de buitenwereld, aangezien de ploeg niet zo bekend is. In België kennen ze LottoNL-Jumbo bijvoorbeeld wel van de koers, maar daar houdt het dan ook wel zo'n beetje bij op. Ik ben wel verrast door hoe goed deze ploeg in elkaar zit, met name achter de schermen. Ik denk dat ze dat nog wel meer naar buiten kunnen brengen, omdat mensen dus een heel ander beeld hebben. De meeste mensen vinden dat Team Sky het perfecte team is, maar ik denk dat dit team met een veel minder budget nog veel beter in elkaar zit. Aan alle details wordt gedacht, alles wordt constant geanalyseerd. Dat heb ik nog bij weinig teams gezien.""We hebben een goede trainingsstage gehad. Woensdag hebben we nog een beetje een pleziertje gehad, door nog even een finale van tien kilometer te rijden. Dat ging heel erg hard, dan zie je wel dat het niveau heel hoog is. Het gaat steeds beter. Twee jaar geleden pakten we zes overwinningen, dit jaar waren dat er al weer meer en hebben we bijna een grote ronde gewonnen. Dan doe je het toch goed als ploeg. Het is ook een heel gezellige ploeg, er wordt veel gelachen. Trainen is dan leuk en alles gaat vanzelf. Het is een leuke groep met jongens die elkaar motiveren. Het gaat heel goed.""We staan er goed voor. We hebben mooie ambities en hebben die ook uitgesproken. Met Steven gaan we voor de Giro en Dylan kan eigenlijk overal voor succes gaan. Voor mijzelf ligt er ook een wat andere rol in het verschiet richting de Tour. Het is een mooie groep, we hebben wat goede versterkingen erbij. Er zijn wat 'oude mannen' terug, met Lars Boom en Stef Clement. Het mooie is dat je vooraf al weet wat je aan zulke renners hebt. Lars was ook een versterking die we écht nodig hadden, voor het klassieke werk.""Een terugkeer op het oude nest wil ik mijn overstap niet noemen, omdat het een vrij nieuw nest is geworden. Het team is namelijk opnieuw ingericht. Er is veel veranderd. De inbreng van nieuwe mensen brengt duidelijk nieuwe ideeën en doelen. Als je even weg bent, dan zie je de ploeg hard veranderen. Erbij horen was hier eerder vanzelfsprekend, nu heb ik het gevoel 'hier wil ik echt bij zijn'. Het voelt vertrouwd. Ik zal vooral aan de zijde van Steven Kruijswijk te zien zijn, maar krijg af en toe wel de ruimte om mezelf te laten zien. Dat moet ook.""Het is vooral goed om er wat concurrenten bij te hebben. Ik wil dit jaar weer wat winnen. In het merendeel van mijn wielerjaren heb ik wat gewonnen, dus dat wordt dit jaar ook weer mijn plan.""Deze ploeg is een goede keuze voor mij. Ik ben zelf voornamelijk een rijder voor op de weg en een sprinter. Ik hoop in het nieuwe seizoen een race te kunnen winnen bij LottoNL-Jumbo.""Het eerste jaar bij deze ploeg is me zeer goed bevallen. Het was heel mooi om te koersen met de beste renners van de wereld. De winst van de individuele tijdrit in de Giro d'Italia was speciaal voor mij. Dat was mijn beste prestatie van het jaar. Ik ga komend seizoen mijn best doen om onze teamdoelen te bereiken. Ik hoop op deelname aan de Tour de France.""Het voelt als thuiskomen. Ik had wat anders nodig, een nieuwe vibe. In twee jaar tijd heb ik de ploeg beter en professioneler zien worden. Ik heb hard getraind in Spanje en ik ga mezelf nu laten zien in de cross. Dat is een geweldige voorbereiding, maar ik wil ook presteren in het veld. Dit voorjaar wil ik een klassieker winnen. Die druk leg ik mezelf op, maar ik voel de steun van een sterke ploeg voor de klassiekers. Iedereen is een paar jaar ouder geworden. De jongens die mij in de klassiekers moeten helpen zijn beter geworden en hebben meer ervaring. Ik denk dat het niveau van deze ploeg steeds hoger wordt."Door: Koen Jans en Benjamin de Bruijn