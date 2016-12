Movistar verlengt contracten van Soler en Sütterlin

23 december 2016 – Team Movistar heeft uitstekende zaken gedaan met het oog op de toekomst. De contracten van Marc Soler en Jasha Sütterlin, respectievelijk 23 en 24 jaar oud, zijn opengebroken en verlengd. Beide renners liggen nu tot het eind van het seizoen 2019 vast bij de Spaanse World Tour-formatie.



Soler brak dit jaar door met een ritzege in de Route du Sud, waar hij achter teamgenoot Nairo Quintana bovendien tweede werd in het algemeen klassement. In 2015 won de Catalaan de Tour de l'Avenir. Movistar omschrijft hem als 'een man voor de toekomst in de grote rondes, waar nog veel rek in zit'.



Sütterlin maakte in de Giro van 2016 zijn debuut in een grote ronde en werd achter Tony Martin tweede bij het nationaal kampioenschap tijdrijden. Ook werd de jonge Duitser knap derde in de individuele tijdrit van de Eneco Tour, gehouden in en rond Breda. In deze Eneco Tour werd hij elfde in het eindklassement.