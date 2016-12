Van der Poel gaat ook van start in Bredene

24 december 2016 – Mathieu van der Poel heeft met de Brico cross in Bredene van vrijdag 30 december nog een extra veldrit in zijn programma opgenomen. De Nederlands kampioen start een dag eerder ook in Loenhout en ook op nieuwjaarsdag is de 21-jarige veelwinnaar van de partij als de GP Sven Nys in Baal op het programma staat.



Door het zachte winterweer en de daardoor minder zware omlopen van de afgelopen weken past de wedstrijd in Bredene nog prima in het programma van Van der Poel, meldt zijn ploeg Beobank-Corendon op haar website. Van der Poel, hoopt zo met de juiste bagage de belangrijke januarimaand te beginnen.



Van der Poel komt in Bredene opnieuw zijn rivaal Wout van Aert tegen. Ook drievoudig wereldkampioen Zdenek Stybar heeft zich aangemeld voor de cross in de Belgische badplaats.