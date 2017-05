"Door de prestatie van Kruijswijk besloot ik door te gaan"

12:00 – Bram Tankink, 38 jaar oud, noemt zichzelf de opa van LottoNL-Jumbo. In het voorjaar van 2016 twijfelt de veteraan over zijn pensioen, misschien is het tijd om te stoppen. Dan komt de Giro d'Italia en ziet Tankink iets in zijn ploeg wat hij nog niet eerder zag; een kopman die een grote ronde kan winnen. Tankink besluit door te gaan, op aandringen van Steven Kruijswijk zelf. "Bram is binnen de ploeg heel belangrijk voor mij."



Tankink: "Na de Giro heb ik de knoop doorgehakt"

Kruijswijk: "Door Bram kan ik me op mijn eigen prestatie focussen"

Het duurt even voordat Tankink eruit is met de beleidsbepalers van LottoNL-Jumbo, pas in december 2016 komt het nieuws van de contractverlenging officieel naar buiten. "Ik had geen haast", aldus Tankink. Toch weet hij al sinds mei dat hij nog een jaar door wil gaan bij LottoNL-Jumbo. Tankink: "Of het optreden van Kruijswijk in de Giro daar iets mee te maken heeft? Absoluut! Aan het begin van dit jaar dacht ik: dit gaat mijn laatste jaar worden. Toen reden we de Giro en dat was zo'n unieke ervaring. Dat gevoel had ik nog nooit meegemaakt. En dat wil ik nog wel een keer meemaken."De wil om door te gaan komt niet alleen uit Tankink zelf, ook Kruijswijk wil graag dat zijn knecht in 2017 weer mee gaat naar Italië. "Na de Giro zei Steven: ga nog een paar jaar door, dat kun je wel. Ik dacht: waarom ook eigenlijk niet? Toen heb ik de knoop doorgehakt", zegt Tankink."Bram heeft heel veel ervaring en ik rijd al met hem samen sinds ik bij de ploeg zit. Hij is misschien niet direct de kracht die ik bergop nodig heb, maar hij stuurt de ploeg aan. Hij neemt beslissingen in de koers en overlegt met de ploegleiding zodat ik daar niet over na hoef te denken. Dat is lekker, zeker als er veel wisselingen in de ploeg zijn", vertelt Kruijswijk."We zijn meer dan collega's", weet Tankink. "Ik zou het niet zo snel een vriendschap noemen, maar ik denk dat we heel erg goed met elkaar kunnen werken. Juist ook omdat we tegenpolen zijn op veel vlakken. Steven wil alles perfect hebben, tot in het kleinste detail. Ik denk daar helemaal niet over na." Kruijswijk vult aan: "Maar daar hoeft hij ook niet over na te denken, dat is niet zijn positie in de ploeg.""We zijn met een groep jongens op pad en Bram houdt dat geheel een beetje bij elkaar", legt Kruijswijk de rol van Tankink uit. "Hij zorgt voor het gemak in de ploeg, dat er geen wrijving ontstaat. Het moet tijdens die drie weken allemaal kloppen, en de sfeer is daar een onderdeel van." Tankink: "Wat voor Steven prettig is, is dat hij zich gesteund voelt. Ik ben dan ook echt iemand die opkomt voor zijn belangen. Dan hoeft hij dat zelf niet te doen. Ik heb me binnen de ploeg al een paar keer goed kwaadgemaakt voor hem."Met Tankink aan zijn zijde gaat Kruijswijk zich vanaf vrijdag opnieuw volledig focussen op de Giro d'Italia. Met Jurgen Van den Broeck en Stef Clement heeft LottoNL-Jumbo twee directe versterkingen voor de bergetappes gehaald. "Ja, dat geeft extra druk. Maar ik leg mezelf toch al de druk op dat ik top moet zijn in Italië", zegt Kruijswijk. Tankink: "Steven kennende kan hij goed met die druk omgaan. Hij maakt zich niet zo druk om verwachtingen van buitenaf of wat er in de media over hem gezegd wordt."Na 2016 met vijf dagen in het roze, de dramatische val en de vierde plaats in de eindrangschikking is het doel voor Kruijswijk met een versterkte ploeg duidelijk: "Ik wil in Milaan op dat podium staan, het liefst in die trui."Door: Benjamin de Bruijn