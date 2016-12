Van Aert degradeert de concurrentie tijdens WB Zolder

16:06 – Op de grond waar Wout van Aert elf maanden geleden zich kroonde tot wereldkampioen, heeft hij maandag op imponerende wijze de wereldbeker veldrijden gewonnen. Vanaf start tot finish leidde de Belg de koers, terwijl Mathieu van der Poel na een slechte start nooit in aanmerking kwam voor de winst. Van Aert finishte met ruim een minuut voorsprong op nummer twee Laurens Sweeck.



Een matige start van Van der Poel zorgde ervoor dat hij aan het begin al aan een inhaalrace toe was. Hij kwam van buiten de top tien, terwijl Lars Boom (elfde) aardig meeging in het spoor van Van Aert, die de groep leiders aanvoerde. De wereldkampioen was echter onverbiddelijk en reed al snel het hele veld uiteen. Na twee rondes had hij twaalf seconden voorsprong op Toon Aerts, twintig op Sweeck en net geen dertig op Van der Poel.



Door een fout buiten beeld viel de Nederlands kampioen opnieuw ver weg, waardoor de zege al heel snel voorbestemd was voor een Belg. Sterker nog, een ronde later was het eigenlijk al zeker dat Van Aert de overwinning zou gaan pakken. Achter hem reed Sweeck ook met een aardig voorsprongetje, waardoor de strijd om plek drie tussen Van der Poel en Aerts vooral interessant was.



Het initiatief lag bij Van der Poel, maar toen hij Aerts er niet afkreeg daalde het tempo en konden er stilaan anderen terugkeren. Van der Poel leek met een late aanval een podiumplek veilig te stellen, maar een nieuw probleem zorgde ervoor dat hij compleet wegviel tot plek veertien. Kevin Pauwels won vervolgens de sprint om plek drie. Het gebeurde ver achter Van Aert, die met overmacht de wereldbeker op zijn naam schreef.