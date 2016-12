Froome opteert voor gelijke voorbereiding op Tour '17

9:00 – Afgelopen jaar leverde het zijn derde Tourzege op en Chris Froome ziet zodoende geen reden om zijn voorbereiding op La Grande Boucle aan te passen. De 31-jarige Sky-renner zal wederom het meerendeel van zijn preparerende meters afleggen in Europa: zo is de Britse Keniaan ook in 2017 bijvoorbeeld te bewonderen in de Dauphiné.



Na het seizoen te starten in Australië, voor respectievelijk de Cadel Evans Great Ocean Road Race en de Herald Sun Tour, trekt Froome naar Noord-Oost Spanje voor de Ronde van Catalonië. Of de regerend Tourwinnaar een rugnummer opspeldt in Luik-Bastenaken-Luik is nog niet bekend, voor de Dauphiné is de geboren Afrikaan sowieso nog actief in Romandië.



Froome liet zijn planning doorschemeren tijdens een bezoek aan schoenenfabrikant Sidi.