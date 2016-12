Movistar heeft met komst jonge Portugees selectie rond

11:48 – Team Movistar heeft met Nuno Bico een nieuwe renner voor volgend seizoen vastgelegd. De 22-jarige Portugees komt over van de Tsjechische continentale ploeg Klein Constantia. Bico is de laatste toevoeging aan de selectie van het Spaanse team, dat in 2017 uit 28 renners zal bestaan.



De 22-jarige Bico komt volgens Movistar het best tot zijn recht in de bergen en kan zowel met eendagswedstrijden als met etappekoersen uitstekend uit de voeten. Bico werd in 2015 op overtuigende wijze nationaal kampioen bij de beloften door Ruben Guerreiro op bijna zeven minuten te rijden.



Met de komst van Bico bestaat Team Movistar komend seizoen uit de volgende 28 renners: Andrey Amador, Winner Anacona, Carlos Betancur, Dayer y Nairo Quintana, Jorge Arcas, Carlos Barbero, Héctor Carretero, Jonathan Castroviejo, Víctor de la Parte, Imanol Erviti, Rubén Fernández, Jesús y José Herrada, Gorka Izagirre, Dani Moreno, Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas, Marc Soler, Alejandro Valverde, Daniele Bennati, Adriano Malori , Richard Carapaz, Alex Dowsett, Nuno Bico y Nelson Oliveira, Rory Sutherland en Jasha Sütterlin.