Oud-Tourwinnaar Kübler op 97-jarige leeftijd overleden

12:19 – De Zwitser Ferdi Kübler, winnaar van de Tour de France van 1950 en wereldkampioen op de weg in 1951, is donderdag overleden. Dolle Ferdi was de oudste nog levende Tourwinnaar: Kübler is maar liefst 97 jaar oud geworden.



In zijn achttien seizoenen durende profloopbaan boekte Kübler met de Tour van '50 en het WK van '51 zijn bekendste overwinningen. De winst in de Ronde van Frankrijk werd destijds bekroond met acht etappezeges. Overige ereplaatsen waren een tweede plaats in de Ronde van Lombardije (1949) en een derde plek in de Giro d'Italia van 1951 en '52. Na het algemeen klassement te hebben gewonnen, zegevierde Kübler vier jaar later in het puntenklassement van de Tour de France.



Kübler stond bekend als een manusje van alles: zo werd hij driemaal Zwitsers kampioen op de baan, één keer in het veldrijden en tweemaal op de weg. Op de erelijst van de Arend van Adliswil prijken tevens twee zeges in de Waalse Pijl, ook wist Kübler tweemaal Luik-Bastenaken-Luik als eerste te besluiten.



De nieuwe oudste nog levende Tourwinnaar is Roger Walkowiak, de man die in 1956 victorie kraaide. Walkowiak, bekend van het 'Walkowiakje' (een lange ontsnapping) mag op 2 maart aanstaande negentig kaarsjes uitblazen.