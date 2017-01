Vos begint nieuw jaar met overwinning GP Sven Nys

14:38 – Marianne Vos is het nieuwe jaar direct goed begonnen. Ze boekte zondag haar derde overwinning in vijf veldritten door de Grand Prix Sven Nys te winnen. De Belgische Ellen van Loy eindigde als tweede terwijl Thalita de Jong derde werd.



In de laatste twee ronden waren het Vos en Van Loy die ervandoor gingen. Uiteindelijk was Vos in staat om de Belgische achter zich te laten en al snel pakte ze een voorsprong van acht seconden. Die gaf de Brabantse niet meer weg waardoor ze solo over de finish kwam.



Van Loy eindigde enkele seconden daarachter als tweede en in de strijd om de derde plaats was De Jong net een fractie sneller dan de Belgische Sanne Cant. Vos maakte in december haar rentree bij het veldrijden na een afwezigheid van bijna twee jaar. De overwinning betekent haar derde van het seizoen.