Van Aert: "Ik had in begin te veel angst in bochten"

17:19 – Na zijn zware val van afgelopen donderdag in de Azencross was Mathieu van der Poel er zondag niet bij in de GP Sven Nys in Baal. Wout van Aert profiteerde echter niet van de afwezigheid van zijn Nederlandse concurrent; de regerend wereldkampioen eindigde op plaats twee achter Toon Aerts.



"Het is zoals het is", reageerde Van Aert na afloop bij Sporza. "Ik had in het begin te veel angst in de bochten. Er waren bevroren sporen en ik wilde niet te veel risico's nemen met het oog op wat nog moet komen. Op een bepaald moment ben ik naar slappere banden gegaan en dat ging beter. Ze hebben het voor elkaar gekregen om het hele parcours hier af te zetten met een houten hekwerk. Ik ben daar met mijn heup tegen geknald en dat deed even pijn. Maar ik verlies de koers niet daardoor. Het was gewoon een moeilijke dag."



Van Aert blijft wel de koploper in de strijd om de DVV-trofee. De Belg heeft een voorsprong van 3.07 minuut op nummer twee Kevin Pauwels, die vierde werd in Baal.