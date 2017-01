Tweevoudig vicewereldkampioen Kolobnev (35) stopt

10:35 – Hij dacht er anderhalf jaar geleden al openlijk over na, maar nu is het echt zover: Aleksandr Kolobnev hangt zijn fiets aan de wilgen. De 35-jarige Rus laat in een uitgebreid statement op zijn website weten dat hij zijn professionele wielercarrière per direct beëindigt.



Kolobnev kan terugkijken op een fraaie carrière, waarin hij vooral wist te pieken op de juiste momenten. Twee keer, in 2007 en 2009, eindigde hij als tweede bij de wegwedstrijd op het wereldkampioenschap. In 2007 was hij heel dicht bij de titel, maar in de sprint bleek Paolo Bettini net iets beter. Twee jaar later finishte Kolobnev op 27 seconden van wereldkampioen Cadel Evans, hij klopte Joaquím Rodríguez in de sprint om het zilver. Een jaar later, in 2010, was Kolobnev ijzersterk in Luik-Bastenaken-Luik. Hij reed met Aleksandr Vinokourov naar de finish en moest zijn medevluchter in de laatste honderden meters laten gaan, al zit er een naar luchtje aan deze finale. Vinokourov zou, zo beweren velen, de zege 'gekocht' hebben van Kolobnev.



In 2005 en 2006 reed Kolobnev in Nederlandse dienst, bij Rabobank, via CSC belandde hij vervolgens bij Katusha. Van 2010 tot en met 2015 reed hij voor deze ploeg, in 2016 fietste Kolobnev voor Rusvelo.





Bron foto: http://kolobnev.com/