Lotto-Jumbo bevrijdt 'VDB': "Ik kon de druk niet meer aan"

11:30 – Tijdens de ploegenpresentatie van LottoNL-Jumbo plaatste Jurgen van den Broeck zichzelf bewust in de schaduw van mannen als Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen en Robert Gesink. De 33-jarige Belg is een opvallende aanwinst van de WorldTour-ploeg, maar is eigenlijk zonder persoonlijke ambities gekomen. Hij gaat enkel de speerpunten van de Nederlandse formatie bijstaan. Dat voelt voor hem als een opluchting. "Mentaal en fysiek kon ik de druk niet meer aan."



Van den Broeck kent een carrière met hoge pieken en diepe dalen. Hij maakte indruk met een derde en een vierde plek in de Tour de France en ritwinst en goede klasseringen in het Critérium du Dauphiné, maar werd ook geplaagd door fysiek én mentaal malheur. Vooral zijn knieproblemen speelden hem parten, iets wat hij de afgelopen jaren vaak voelde tijdens de koers. Waar hij eerder kon aanklampen bij de wielertop, werd hij er meermaals hard afgereden. Dat deed, vooral mentaal, pijn.



Weg met de stress

Het is duidelijk hoe Van den Broeck naar LottoNL-Jumbo komt: zonder persoonlijke ambities, maar als een belangrijke steun voor Kruijswijk. "Die rol was zelfs mijn voorwaarde om hierheen te komen", zegt Van den Broeck. "Ik heb zelf gezegd dat ik niet meer voor eigen succes wil gaan. Ik wil helpen. Ik wil die stress en druk niet meer. Ik heb dat jaren gedaan. Dat ging soms goed, maar vaak ook slecht. Ik ben er heel vaak afgereden op slechte momenten en heb daar genoeg van gekregen. Ik ga nu liever iemand anders helpen, die het wél kan afmaken. Daar haal ik nu meer voldoening uit", legt Van den Broeck uit.



"Op een gegeven moment kom je op een punt waarbij je jezelf in de spiegel aankijkt. Ik kon mentaal de druk niet aan en fysiek ook niet. In het laatste jaar van Lotto kwam dat besef. Na mijn knieblessure was mijn lichaam niet meer hetzelfde. Je bent aan het aanmodderen en krijgt dan op je donder. Dat kan je dan het beste gewoon toegeven. Mijn lichaam kan het nog wel aan om iemand te helpen, maar de laatste punch is heel moeilijk", aldus Van den Broeck. Dat hij een aantal moeilijke jaren heeft gehad, staat als een paal boven water. Hij vertrok na een periode van kritiek en conflicten zelfs door de achterdeur bij de Belgische Lotto-ploeg, waar hij ooit meerdere malen voor excelleerde in de Tour.



Van vreemdelingenlegioen naar warm bad

Een transfer naar Katusha moest voor de bevrijding zorgen, maar zo voelde die stap niet. De overstap naar LottoNL-Jumbo moet wél de verlossing van Van den Broeck betekenen. Daar komt hij namelijk terecht in een warm bad. "Katusha was een speciale ervaring. Soms ging het daar wel lekker. In de Tour bijvoorbeeld, tot ik weer viel... Dat was echt jammer. Ik kon ook heel lang niets doen, omdat er anders risico was op een frozen shoulder. Het was daarnaast moeilijk dat ik daar een beetje verloren was tussen alle verschillende nationaliteiten. Dat is bij LottoNL-Jumbo beter."

Zijn nieuwe ploeg voelt voor Van den Broeck als een warm bad, zo zegt hij tegen WielerUpdate.nl. "Het voelt aangenaam, het voelt als thuis. Dat is het grote verschil. Hier spreken ze ook dezelfde taal. Deze stap voelt beter aan dan de overstap naar Katusha", aldus de 33-jarige Belg. "Ik heb een heel positief beeld van deze ploeg. Dat geldt volgens mij niet echt voor de buitenwereld, aangezien de ploeg niet zo bekend is. In België kennen ze LottoNL-Jumbo bijvoorbeeld wel van de koers, maar daar houdt het dan ook wel zo'n beetje bij op. Ik ben wel verrast door hoe goed deze ploeg in elkaar zit, met name achter de schermen. Ik denk dat ze dat nog wel meer naar buiten kunnen brengen, omdat mensen dus een heel ander beeld hebben. De meeste mensen vinden dat Team Sky het perfecte team is, maar ik denk dat dit team met een veel minder budget nog veel beter in elkaar zit. Aan alle details wordt gedacht, alles wordt constant geanalyseerd. Dat heb ik nog maar bij weinig teams gezien."



"Ik kan Kruijswijk genoeg bijbrengen"

Van den Broeck begint het jaar met de Ronde van Valencia, de Ruta del Sol, Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. Oftewel: waar Kruijswijk heengaat, is Van den Broeck vaak ook. "In grote lijnen volg ik de planning van Steven", aldus Van den Broeck, die de kopman met zijn ervaring hoopt te kunnen helpen. "Ik ken hem al een beetje. Het is een aangename jongen. Hij straalt rust uit en dat is heel belangrijk. Ik denk dat ik hem genoeg dingen kan bijbrengen, daar staat hij ook voor open", zegt VDB. Of hij naar de Tour gaat, weet hij nog niet. "Het mag, maar hoeft niet."



Heeft Van den Broeck zelf dan écht geen ambities meer? "Ik wil nog wel eens mijn tijdritkansen bekijken en droom er nog wel van om een mooie koers te winnen, maar ik wil me daar niet meer op vastpinnen."



Door: Koen Jans