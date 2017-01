Scotson Australisch kampioen na geslaagde vluchtpoging

9:09 – Niet Simon Gerrans of Nathan Haas, maar Miles Scotson is de verrassende nieuwe Australisch kampioen op de weg. De nieuwbakken BMC-renner, die amper een week het tenue van de Amerikaanse ploeg draagt, sprong op anderhalve kilometer voor de eindstreep weg en hield precies net genoeg over om zijn concurrenten een loer te draaien.



Onder leiding van Gerrans kwamen de achtervolgers in volle vaart aangespurt, het bleek echter nipt niet genoeg om Scotson van de nationale titel af te houden. Zodoende was het Scotson die in Buninyong, een stadje dat een kilometer of veertig ten westen van Melbourne ligt, als eerste over de meet kwam. Achter Gerrans (Orica-Scott) en Haas (Dimension Data) veroverde Cameron Bayly de vierde plek.





Nieuw-Zeeland

Een paar honderd kilometer verderop stond eveneens een nationale titel op het spel: in Christchurch mocht Joseph Cooper voor de tweede keer in zijn loopbaan de zwarte trui met de kiwi erop aantrekken. De Nieuw-Zeelander bleek te sterk voor aftredend kampioen Jason Christie en Dion Smith, Jack Bauer werd zevende.