'Lieuwe Westra (34) stopt per direct met wielrennen'

23:32 – Lieuwe Westra stopt met koersen, zo is zondagavond te lezen op Facebook. Het Beest heeft zijn bericht echter nog niet bevestigd. Een depressie en een conflict met twee zakenpartners zouden ten grondslag liggen aan het plotselinge afscheid van Westra.



Westra zou een conflict hebben met twee zakenpartners. Er zouden rechtszaken lopen tussen Westra en zijn zakenpartners. Daarnaast is bekend dat Westra het afgelopen jaar te kampen had met een depressie. Bij het criterium na de Tour de France in Surhuisterveen zei Westra nog tegenover WielerUpdate.nl: "Het leven is bikkelhard. Ik ben veel van huis, het ging uit met mijn vriendin en dan ook nog al die valpartijen. Het zijn al die dingen bij elkaar. Het lijkt heel mooi om altijd in Monaco te zitten, maar zo simpel is het niet. Dan zie je dat Lieuwe dus ook maar gewoon een te kraken mens is."



Zowel Westra als zijn nieuwe werkgever Wanty-Groupe Gobert kunnen het bericht nog niet bevestigen. Omrop Fryslan-verslaggever Roelof de Vries zegt echter wel contact te hebben gehad met Westra. Westra zou tegenover De Vries hebben bevestigd dat hij zijn fiets aan de wilgen hangt. De Facebookpost van Westra is intussen verwijderd.