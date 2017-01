Ook De Jong slaat WB Rome over, Boom wel naar Italië

14:36 – In navolging van Mathieu van der Poel hebben ook Lucinda Brand en Thalita de Jong besloten om niet mee te doen aan de wereldbekercross in Rome (Fiuggi). De KNWU heeft Lars Boom wel opgenomen in de selectie voor de wereldbeker op Italiaanse bodem.



Van der Poel geeft de voorkeur aan een trainingskamp in plaats van de wereldbeker in Rome. Zijn broer David gaat mee op trainingskamp, maar zal heen en weer gaan voor de cross in Rome. Bondscoach Gerben de Knegt kan naast David van der Poel en Boom rekenen op Corné van Kessel, Lars van der Haar, Stan Godrie, Thijs van Amerongen en Patrick van Leeuwen.



Bij de dames zijn Marianne Vos en Sophie de Boer de grote namen. Daarnaast gaan ook Maud Kaptheijns, Manon Bakker, Ceylin del Carmen Alverado, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden en Annemarie Worst naar Italië voor de wereldbeker.