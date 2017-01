Van der Poel wint, Van Aert valt tegen in Otegem

16:05 – Mathieu van der Poel heeft voor de tweede keer in twee dagen zijn klasse getoond in het veld. De kersverse Nederlands kampioen soleerde naar de zege in de modder. Rivaal Wout Van Aert viel tegen en kwam nooit in de buurt van de winst. Toon Aerts werd tweede en Laurens Sweeck eindigde op een derde plaats.



Tijdens de cross in Otegem showen de nieuwe nationaal kampioenen traditiegetrouw hun truien. Het publiek was echter al gewend aan de driekleur om de schouders van Van der Poel en Van Aert rijdt tot het einde van deze maand nog in de regenboogtrui.



Het publiek in Otegem had gerekend op een tweestrijd tussen Van der Poel en Van Aert, maar die zou er nooit komen. Van Aert bleek niet in vorm en Van der Poel liet juist zien in uitstekende vorm te verkeren. Al rondes voor het einde was duidelijk dat de Nederlander zou gaan winnen. De strijd om de tweede plaats besliste Europees kampioen Aerts in zijn voordeel ten opzichte van Sweeck. Van Aert eindigde als vijfde op een minuut van winnaar Van der Poel.



Majerus wint bij de dames

Bij de dames ging de zege naar Christine Majerus van het Nederlandse Boels-Dolmans. De Luxemburgse was de Nederlandse Sophie de Boer en de Belgische Ellen Van Loy te snel af in Otegem.