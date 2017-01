Slagter deelt kopmanschap Down Under met Woods

8:42 – Cannondale-Drapac spreidt de kansen in de Tour Down Under. Naast Tom-Jelte Slagter, waarvan vorige maand al duidelijk werd dat hij de ronde zou rijden, is ook Mike Woods aangewezen als kopman voor de eerste meerdaagse World Tour-koers van het jaar. Woods werd in 2016 vijfde in Australië.



Woods is een echte laatbloeier; de inmiddels 30-jarige renner maakte vorig jaar bij Cannondale zijn debuut als prof. Dat ging hem goed af, met zijn vijfde plek in de Tour Down Under als hoogtepunt, en dit jaar mikt hij stiekem op meer. Hij en Slagter krijgen Paddy Bevin, Brendan Canty, Will Clarke, Alex Howes, en Tom Van Asbroeck als teamgenoten mee in de rittenkoers. Dit gezelschap rijdt ook de People's Choice Classic en de Cadel Evans Great Ocean Road Race, zo laat de ploegleiding van Cannondale-Drapac dinsdag weten.



Slagter won de Tour Down Under in 2013, toen hij nog voor Belkin reed. "Het is mooi om terug te keren in deze koers, ik bewaar er goede herinneringen aan. Het is een koers vroeg in het seizoen, maar meteen een belangrijke. We hebben een goede ploeg en iedereen is enorm gemotiveerd. Met mezelf en Mike Woods in het team kunnen we absoluut kijken naar het algemeen klassement", aldus de 27-jarige Nederlander.



De Santos Tour Down Under begint over precies een week, op dinsdag 17 januari.