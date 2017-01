Van der Poel snoert 'janker' Albert de mond op Twitter

13:18 – In aanloop naar het WK veldrijden heeft Mathieu van der Poel op Twitter flink uitgehaald richting Niels Albert. De coach van Wout van Aert had kritiek op het feit dat Adrie van der Poel, de vader van Mathieu, meehelpt aan de opbouw van het WK-parcours en daar was de Nederlander niet van gediend.



"Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Adrie een parcours zal uitstippelen in het voordeel van zijn zoon Mathieu", zei Albert, zelf tweevoudig wereldkampioen, bij Sporza. "Zijn daar geen regels voor? Mag iedereen zomaar zijn zegje doen?", voegde hij eraan toe. "Enkel de organisatie is verantwoordelijk voor zijn parcours, en het is jammer dat de vader van een topfavoriet op één of andere manier ook betrokken partij is."



Deze kritiek, afkomstig dus van de coach van zijn belangrijkste concurrent, liet Van der Poel niet langs zich heen gaan. "Toen Wout wereldkampioen werd in Hoogerheide op het rondje dat mijn vader had uitgezet, hoorde ik niemand! Altijd klagen", aldus Van der Poel, die er de hashtag '#janker' aan toevoegde.



Het wereldkampioenschap veldrijden is over drie weken, in het Luxemburgse Bieles.