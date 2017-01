Westra reageert: "Hoop dat ik depressie kan overwinnen"

20:58 – Zondagavond verscheen er opeens een even opmerkelijk als verrassend bericht op het Facebook-account van Lieuwe Westra, waarin de 34-jarige Fries zijn afscheid als professioneel renner aankondigde. Wat voor veel mensen als een grote verrassing kwam, voelde voor de coureur zelf als een logische keuze. Hij kampt namelijk met een depressie.



"Ik begrijp dat dit voor velen onverwacht kwam", zo is volgens het ANP te lezen in een schriftelijke verklaring van Westra. "Ik vind het erg jammer dat ik mijn carrière op deze wijze moet beëindigen. De afgelopen maanden heb ik geprobeerd om mijn motivatie terug te vinden en mijn depressie te overwinnen, maar mede door de twee (recht)zaken die nu lopen kan ik het niet meer opbrengen om mij volledig te richten op mijn profcarrière", legt Westra uit.



De Fries heeft dus te veel andere dingen aan zijn hoofd om zich op het koersen te focussen. "De komende tijd wil ik mij thuis in Monaco en Nederland, gesteund door mijn familie, volledig richten op mijn herstel en daarnaast op het afhandelen van de lopende (recht)zaken. Ik hoop dat ik op deze wijze mijn depressie kan overwinnen en weer kan genieten van alles."



Westra won in zijn carrière onder meer Parijs-Nice en de Driedaagse De Panne.



