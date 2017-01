Lotto-kopman Valls staat te trappelen na kwakkelseizoen

8:57 – Op en top gemotiveerd begint Rafael Valls aan het nieuwe wielerseizoen. De Spanjaard wil in zijn tweede jaar bij Lotto Soudal revanche nemen voor zijn min of meer mislukte eerste jaar, waarin hij mede door valpartijen en blessures lang aan de kant stond. Hij opent het seizoen in de Tour Down Under, waar hij evenals in 2016 de kopman is. Vorig jaar eindigde Valls als achtste in deze rittenkoers.



Na de Tour Down Under van 2016 ging het bergafwaarts met Valls en het afgelopen half jaar koerste hij niet. Hij staat te trappelen om weer te beginnen. "Ik kijk ernaar uit om aan een nieuw wielerseizoen te beginnen na alle problemen van vorig jaar. Ik heb veel pech gehad in 2016. Na ziekte in het voorjaar, liep ik voor het nationaal kampioenschap in juni een schouderblessure op. Mijn eerstvolgende wedstrijd was de Ronde van Polen in juli en daar blesseerde ik mijn bekken bij een val. Anderhalve maand later werd beslist om mijn schouder te opereren zodat ik zonder problemen zou kunnen toeleven naar een nieuw seizoen. Het waren drie pijnlijke maanden om te herstellen van de blessure aan het bekken en de ingreep aan de schouder. Begin oktober kon ik de trainingen hervatten. Ik begon met fitness, wandelen in de bergen en fietsen op de rollen."



"Na drie maanden trainen heb ik echt zin om weer in competitie te treden", vervolgt hij. "Ik voel me hersteld, maar ben toch benieuwd hoe het zal aanvoelen in een wedstrijd. Mentaal zit alles goed, dat is een feit. Tijdens mijn revalidatie was ik erg gemotiveerd om te trainen. De Tour Down Under is al meteen mijn eerste doel van het seizoen. Net als vorig jaar wil ik een plaats in de top tien van het eindklassement veroveren."



Sander Armée, Lars Bak, Sean De Bie, Thomas De Gendt, Adam Hansen en James Shaw zijn de teamgenoten van Valls in de Tour Down Under, die komende dinsdag (17 januari) in Unley van start gaat.