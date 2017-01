Afzwaaiende Boonen wil 'van ieder moment genieten'

15:28 – Over een kleine vier maanden, in de namiddag van zondag 9 april, zit de wielercarrière van Tom Boonen erop. Na de komende editie van Parijs-Roubaix hangt de Belg zijn fiets aan de wilgen. Zijn doel is duidelijk: nog één keer winnen in Roubaix en genieten van zijn laatste maanden als prof.



"Dit is mijn laatste jaar en ik wil echt van ieder moment, en van iedere koers, genieten", sprak Boonen bij de presentatie van zijn ploeg, Quick-Step Floor, voor komend seizoen. "Het spreekt voor zich dat ik Parijs-Roubaix heel graag wil winnen, dat is mijn belangrijkste doel in 2017, maar daarvoor bekijk ik alles stap voor stap. Een jaar geleden miste ik door mijn val in Abu Dhabi een deel van de voorbereiding op 2016, nu gaat alles volgens plan. Hopelijk blijft dat zo tot Roubaix, waar ik uiterste best ga doen. Daar kunnen jullie op rekenen."



De 36-jarige Boonen won Parijs-Roubaix maar liefst vier keer: in 2005, 2008, 2009 en 2012. In 2016 was hij heel dicht bij een vijfde zege, maar de Belg liet zich in de sprint verrassen door Mathew Hayman.





