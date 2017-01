Bahrain Merida met bont gezelschap naar Tour Down Under

16:50 – De ploeg van Bahrain Merida voor de Tour Down Under is een allegaartje. Renners uit zes verschillende landen, en drie verschillende continenten, vertegenwoordigen de ploeg in Australië.



De formatie voor de World Tour-koers door Australië bestaat uit twee Italianen (Niccolò Bonifazio en Giovanni Visconti), de Japanner Yukiya Arashiro, de Tsjech Ondrej Cink, de Taiwanees Feng Chun-kai, de Ethiopiër Tsgabu Grmay en de Sloveen Janez Brajkovic. Philippe Mauduit, een Fransman, is de ploegleider.



Visconti is één van de mannen die de kar moet trekken. "Ik ben blij om hier te zijn. De vorige keer dat ik de Tour Down Under reed liep ik bij een valpartij een gebroken been op en moest ik een week in het ziekenhuis blijven. Ditmaal hoop ik op een iets betere ervaring. Ik hoop het seizoen goed te beginnen. Ik ga proberen om een goed klassement te rijden, maar als dat niet mogelijk blijkt wil ik voor een etappezege gaan."