Organisatie Vuelta pakt uit: negen aankomsten bergop

De Vuelta a España kent in 2017 maar liefst negen aankomsten bergop. De aankomst op de befaamde Angliru, een klim van 12,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,1 procent, staat voor de voorlaatste dag op het programma. De ASO heeft donderdagavond in Madrid officieel het volledige parcours voor de 72ste editie bekendgemaakt.



Eerste week: herinnering aan Dumoulin

Tweede week: het dak van La Vuelta 2017

Derde week: Angliru als beslissingsrit

Nederlanders in Spanje?

De Vuelta wordt traditioneel geopend met een ploegentijdrit. Dit keer is die openingsetappe op 19 augustus in het Franse Nîmes en 13,8 kilometer lang. Daarna ligt al op dag drie een joekel van een bergrit te wachten met aankomst in Andorra la Vella. De finish ligt daar na een afdaling. Andorra is het land waarin Tom Dumoulin in 2016 zijn eerste rit in de Tour de France won. De aankomst ligt in de Vuelta echter in Andorra la Vella, en niet in Arcalis waar Dumoulin won tijdens de Ronde van Frankrijk. Toch kent Dumoulin ook Andorra la Vella. In 2015 deed de Vuelta deze plaats al aan, Dumoulin verloor in die etappe zijn rode leiderstrui aan Fabio Aru. Daarna kreeg de Limburger het rood terug, maar in de voorlaatste rit bleek Aru alsnog te sterk.Het thema blijft in de eerste week Dumoulin als het peloton op dag negen, de laatste rit voor de eerste rustdag, Cumbre del Sol aandoet. Daar won de Limburger in 2015 zijn eerste rit in de Ronde van Spanje. Voor de eerste rustdag, op maandag 28 augustus, hebben de renners twee echte aankomsten bergop achter de rug. In etappe drie en etappe acht staat er stevig klimwerk op het programma, maar ligt de aankomst na een afdaling.In de tweede week liggen de aankomsten bergop in Calar Alto (etappe 11), La Pandera (etappe 14) en Sierra Nevada (etappe 15). De Sierra Nevada, in het Spaans besneeuwde bergketen, is bekend vanwege de vele hoogtestages die er afgewerkt worden. De finish van de vijftiende etappe is dan ook het dak van de Vuelta met een hoogte van 2.490 meter. De aankomst ligt op de top van de Alto Hoya de la Mora. Na die helse rit mogen de renners een welverdiend dagje rust nemen alvorens ze beginnen aan de eveneens loodzware slotweek.In de derde en laatste week van de 72ste Vuelta is de aankomst op de Angliru op de voorlaatste dag de absolute beslissingsrit. Alhoewel, dan moet de Spaanse etappekoers nog niet beslist zijn op de klim naar Los Machucos (de aankomst van de zeventiende etappe) of Santo Toribbio de Liébana (etappe achttien). De derde week begint met een vlakke individuele tijdrit van 42 kilometer en wordt afgesloten met een parade door Madrid, waar het eindklassement al zo goed als vast zal liggen.De Vuelta a España is doorgaans de vuilnisemmer van de grote rondes. Renners die in de Giro d'Italia gepresteerd hebben, kunnen de Vuelta ook nog meepakken. Renners die zijn uitgevallen in de Tour verleggen hun focus naar Spanje.Van Steven Kruijswijk is in ieder geval bekend dat hij, net als vorig jaar, na de Giro ook naar de Vuelta wil. Wilco Kelderman heeft ook wel oren naar de Ronde van Spanje en doet dat misschien wel als kopman van Team Sunweb. Bovendien gaat de veelbelovende ronderenner Sam Oomen, mits er geen complicaties optreden tijdens zijn seizoen, zijn debuut in een grote ronde maken in Spanje.Door: Benjamin de Bruijn