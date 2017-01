Kittel: "Medische attesten horen niet thuis in wielersport"

21:25 – Als het aan Marcel Kittel ligt, dan komt er een einde aan de medische attesten in de wielersport. De Duitse topsprinter laat zich op de teampresentatie van Quick Step kritisch uit over die attesten. Vorig jaar kwam Bradley Wiggins in opspraak omdat hij via een dergelijke toestemming verboden middelen kon gebruiken.



"Ik denk dat het gebruik van die medische attesten geen plaats in onze sport mogen hebben", zegt Kittel tegenover de NOS. De Duitser verduidelijkt: "Ik denk dat iemand die echt ziek is, zo'n attest niet zou moeten gebruiken. En als iemand een medisch attest nodig heeft omdat er echt iets aan de hand is, dan zal diegene eerst volledig moeten herstellen pas daarna terugkeren."



Wiggins maakte het medische attest in 2016 beroemd. In jargon heet een medisch attest een Therapeutic Use Exemptions (afgekort TUE). In september kwam naar buiten dat Wiggins een attest had gekregen vanwege zijn pollenallergie en daarom onder meer in 2012, het jaar waarin de Brit de Tour de France won, verboden middelen tot zich mocht nemen.