Ewan klopt Sagan in sprint People's Choice Classic

11:36 – Voor het tweede achtereenvolgende seizoen heeft Orica-Scott-renner Caleb Ewan de People's Choice Classic gewonnen. Het criterium, dat het pelotonnetje vijftig kilometer door het Zuid-Australische Adelaide voerde, wordt als opmaat voor de Santos Tour Down Under gezien.



Maar liefst 22 rondjes stonden er op de planning, die downtown Adelaide werden verreden. Na een aantal mislukte vluchtpogingen, waarin onder anderen Nathan Haas een hoofdrol kende, kwam het aan op het sprintgeweld. Een prachtig treintje zette Ewan op enkele tientallen meters voor de meet af, waarop de thuisrijder het af mocht maken. Een aanstormende Peter Sagan kon daar niets aan veranderen: de Slowaak van BORA-hansgrohe moest het met een derde plaats doen, nog achter ploegmakker Sam Bennett.



De Santos Tour Down Under gaat aanstaande dinsdag van start, er staat direct een etappe van 145 kilometer op het programma. Zes ritten later wordt de eindstreep bereikt, deze ligt evenals die van de People's Choice Classic in Adelaide.