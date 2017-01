Ploegleider spreekt van 'breuken rond schouder' bij Aerts

8:47 – Zoals gevreesd lijkt Toon Aerts een streep te kunnen zetten door de rest van dit seizoen. De veldrijder kwam zondag hard ten val in Fiuggi en hoewel er nog altijd geen definitieve diagnose is, die zal in de loop van de dag volgen op basis van een CT-scan, zijn de eerste berichten niet goed.



Aerts, de regerend Europees kampioen, liet zich zondag in een Italiaans ziekenhuis onderzoeken. Hier moest hij uren wachten op een diagnose, waarna hij besloot te vertrekken naar België. Daar bekeek dokter Toon Claes het lijf van de veldrijder en hij kwam tot een eerste diagnose, laat ploegleider Sven Vanthourenhout weten aan Sporza. "Afgelopen nacht werden er breuken rond zijn schouder vastgesteld", stelt hij.



Een CT-scan moet duidelijkheid brengen over de exacte verwondingen, maar zeker lijkt dat Aerts de rest van het seizoen mist. Onder meer het wereldkampioenschap gaat aan zijn neus voorbij.