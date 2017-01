Geopereerde Devriendt hoopt op rentree in Ruta del Sol

8:56 – Voor Tom Devriendt is het wielerseizoen 2017 begonnen met een operatie. De sprinter van Wanty-Groupe Gobert is afgelopen week onder het mes gegaan en hoopt half februari zijn rentree te kunnen maken.



"Tom heeft me zondagavond gebeld om te vertellen dat hij last had van kraakbeen in de knie en dat hij vreesde dat hij niet zou kunnen vertrekken op stage. Dokter Toon Claes heeft beslist om onmiddellijk te opereren. Tom moet 26 januari op controle waarna, als alles goed gaat, hij de fietstrainingen weer kan hervatten", zegt Hilaire Van der Schueren over de blessure van Devriendt. "Het is een vervelende situatie want Tom is een belangrijke pion in onze ploeg. Ik hoop dat we hem kunnen meenemen naar de Ruta del Sol om te trainen, terwijl de andere renners koersen. Hopelijk raakt hij nog klaar voor het klassieke voorjaar."



Ook de 25-jarige Devriendt zelf richt het vizier op de Ruta del Sol, die 15 februari begint en 19 februari eindigt. "De operatie bij Toon Claes is goed verlopen. 26 januari ga ik op controle om te kijken wanneer ik de training weer kan hervatten. Tot nu toe verloopt de revalidatie voorspoedig. Ik hoop snel de ploeg te kunnen vervoegen, hopelijk in de Ruta del Sol om te trainen terwijl mijn ploegmaats de wedstrijd rijden."