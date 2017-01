Aerts baalt: "Maar schitterend seizoen biedt troost"

16:32 – Toon Aerts baalt er stevig van dat hij het WK moet missen door de sleutelbeenbreuken die afgelopen zondag opliep bij een val. De Europees kampioen is echter ook positief en blij met zijn succesvolle seizoen. "Ik moet me troosten met de gedachte dat ik een schitterend seizoen achter de rug heb", zegt Aerts in een reactie.



"Het doet pijn om het WK te missen", zegt Aerts tegenover Sporza. De Belg knalde zondag tegen een boom in een glibberige afdaling. In België werden twee breuken in zijn sleutelbeen gevonden. "Dit is de eerste keer dat ik iets breek. Dit was het slechtste moment om te vallen in een seizoen. Vlak voor het WK en vlak voor heel wat mooie crossen die bij mij in de buurt worden gereden", weet Aerts.



Aerts werd dit seizoen al Europees kampioen, maar had zijn pijlen vooral gericht op het WK in Bieles dat op 29 januari wordt gehouden. Aerts: "Dit is echt balen, want ik was net goed bezig. En ik heb in de zomer heel hard gewerkt, ook met het oog op het WK. Ik wou graag naar dat WK om er een mooie prestatie te leveren. Het is wel zo dat ik enkele mooie overwinningen heb behaald, maar nu is mijn seizoen plots voorbij. Dat is een raar gevoel."