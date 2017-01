Bestrafte Paolini (40) hangt fiets aan de wilgen

13:47 – Luca Paolini keert niet terug in het wielerpeloton. De Italiaan, die dinsdag veertig werd, slaagde er niet in een ploeg te vinden voor 2017 na zijn dopingschorsing van achttien maanden. Gerva heeft al een nieuwe uitdaging geworden: hij wordt barman.



In 2015 werd Paolini door de organisatie uit de Tour de France gezet nadat er sporen van cocaïne in zijn lichaam waren ontdekt. De Italiaan zat een schorsing van achttien maanden uit en hoopte op een terugkeer in het peloton. Dat lukte niet. "Ik vond nergens meer een ploeg", zegt Paolini in La Gazzetta dello Sport. "Bij Astana vertelde Vinokoerov me dat hij me niet kon aannemen door mijn dopingschorsing. Dat juist hij dat zei, maakte me aan het lachen."



Ondanks deze tegenslagen bleef hij nog lang hopen, maar er kwam geen nieuwe ploeg. Paolini zag zich genoodzaakt de knoop nu definitief door te hakken. "Ik had de kerstvakantie als deadline gesteld om een ploeg te vinden, maar er is niets op mijn pad gekomen. Het smaakt bitter."



Paolini werd niet alleen betrapt op het gebruik van cocaïne, aan het eind van 2015 biechtte de Italiaan ook op dat hij ook verslaafd was aan slaappillen. Door zijn verslaving aan slaappillen had Paolini naar eigen zeggen cocaïne nodig om wakker te blijven. "Ik doe mijn verhaal nu, zodat andere mensen niet dezelfde fout maken", aldus Paolini destijds.