Sagan bekijkt het positief: "Ben nog niet in topvorm"

Peter Sagan was donderdag dicht bij zijn eerste zege in dienst van BORA-hansgrohe. De Slowaak ging voor goud in de derde etappe van de Tour Down Under, maar moest in de eindsprint zijn meerdere erkennen in Caleb Ewan. Jammer, zo geeft Sagan toe, maar meer ook niet.



"Het was prima", zegt Sagan over de etappe naar Victor Harbor. "In de laatste drie kilometer was er een zware valpartij, ik mag van geluk spreken dat ik deze samen met het team heb kunnen ontwijken. Ik hoop dat de jongens die gevallen zijn, in orde zijn." Sagan kan ermee leven dat hij vervolgens op pure snelheid geklopt werd door de 22-jarige Ewan. "Ik ben nog niet in topvorm en dat is maar goed ook, want het seizoen is heel lang. Ik bekijk het positief, we hebben nog ruim voldoende tijd om in topvorm te raken. Caleb rijdt hier voor eigen publiek en heeft de hele winter doorgetraind in Australië, terwijl ik na oktober op vakantie ben gegaan en pas in december weer begon met trainen. Dus ik kan alleen maar tevreden zijn over waar ik nu sta."



"Voor Caleb is dit een heel belangrijke koers, hij is enorm gemotiveerd om hier te winnen. Hij is een goede sprinter en één van de snelste mannen in dit peloton. Voor ons ligt het iets anders, voor ons is het vooral belangrijk om kilometers te maken. Dat gaat goed en we vermaken ons prima", sluit Sagan af.