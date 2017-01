Danny van Poppel teleurgesteld: "Had moeten winnen"

11:07 – Danny van Poppel kreeg donderdag tijdens de derde etappe in de Tour Down Under een nieuwe kans om Team Sky de eerste zege van het seizoen te bezorgen. Na een tweede plaats bij eerste etappe bleef het twee dagen later bij een vierde plaats, tot teleurstelling van de 23-jarige Utrechter.



"Het team deed het vandaag zo goed. Ik ben teleurgesteld met de vierde plaats. De jongens gaven me zo'n goede lead-out, ik had hier gewoon moeten winnen", vindt Van Poppel. "Luke (Rowe, red.) bracht me zelfs tot op driehonderd meter voor de streep, maar toen moest ik te vroeg de sprint aangaan. Helaas, maar dat hoort erbij."



Ook sportsdirector Brett Lancaster zag zijn ploeg een prima lead-out leveren, al zag hij wel mogelijkheden tot verbetering. "We brachten Danny misschien iets te vroeg van voren, maar het positieve is dat iedereen zijn uiterste best doet. De komende dagen zien we wel wat we nog kunnen doen."